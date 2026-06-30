Juntos, cultivamos una cultura de excelencia, colaboración y mejora continua. Creemos que compartir comentarios sinceros es esencial para ayudar a nuestros empleados a desarrollar sus habilidades y elevar su rendimiento, lo cual es crítico para nuestra capacidad de transformarnos y evolucionar. Nuestra estrategia de desarrollo del rendimiento establece un marco claro para el rendimiento, de modo que cada IBMer sepa qué se espera de él, cómo se está desempeñando frente a esas expectativas y qué debe hacer para mejorar, lo que garantiza la coherencia y la transparencia.

Transformamos y desarrollamos continuamente nuestro talento mediante una combinación de contratación basada en habilidades y aprendizaje avanzado para construir una empresa que dé prioridad a la IA. En 2025, nos centramos en añadir habilidades en áreas clave como consultoría y experiencia técnica, al tiempo que ampliamos nuestra capacidad en mercados y flujos de trabajo estratégicamente importantes. Nos comprometemos a mejorar y reciclar las habilidades de nuestro personal, con un fuerte énfasis en las habilidades de IA, y nuestras plataformas digitales de aprendizaje y carrera están diseñadas para proporcionar a los empleados los recursos que necesitan para desarrollar habilidades estratégicas y avanzar en sus carreras. Nos esforzamos por ayudar a todos los empleados a desarrollar nuevas capacidades y crear movilidad profesional a lo largo de sus trayectorias profesionales.