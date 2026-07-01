Energía y emisiones

La huella de la IA viene determinada por factores interrelacionados: la arquitectura del modelo, los métodos de entrenamiento, la orquestación de la carga de trabajo, el rendimiento del hardware y los materiales utilizados para fabricar los chips. Dado que estos elementos son interdependientes, ninguna intervención por sí sola resulta suficiente. Por ello, diseñamos los sistemas de IA de forma integral, aplicando diversas técnicas de eficiencia y nuestras propias innovaciones para minimizar el procesamiento innecesario y aprovechar al máximo la infraestructura. Nuestros modelos Granite, abiertos, de alto rendimiento y fiables, utilizan arquitecturas híbridas y técnicas de mezcla de expertos para ofrecer una alta precisión con unos requisitos de memoria significativamente menores. Los modelos redimensionados permiten a las organizaciones seleccionar el modelo más pequeño capaz de cumplir los requisitos de rendimiento de cada tarea.



La implementación de modelos redimensionados en plataformas de IA abiertas y escalables permite que las cargas de trabajo se ejecuten en la infraestructura más apropiada, ya sea en las instalaciones o en la nube. A través de nuestras contribuciones al ecosistema de código abierto y del suministro de plataformas de IA para empresas, como Red Hat OpenShift AI y Red Hat AI Inference, contribuimos a impulsar un entrenamiento y una inferencia más eficientes a escala. En la capa de infraestructura, sistemas como IBM® Power11, LinuxONE 5 y el IBM z17, equipados con el procesador Telum II y con innovadoras tecnologías de refrigeración y enrutamiento, proporcionan un alto rendimiento de IA con un menor consumo energético. Cuando se combinan con el acelerador Spyre, estos sistemas amplían aún más las mejoras de rendimiento a la vez que optimizan la eficiencia energética para cargas de trabajo de IA exigentes.



Al optimizar conjuntamente los modelos, las plataformas y el hardware, mejoramos la eficiencia con la que se proporciona la inteligencia, logrando un mayor rendimiento por sistema y por unidad de energía. Esta eficiencia full stack permite que los sistemas de IA escalen, a la vez que se fomenta la gestión medioambiental y la resiliencia operativa a largo plazo.