Gobierne y observe las API, las integraciones y los eventos en implementaciones en la nube, locales e híbridas
El panorama actual de las TI empresariales está cada vez más distribuido, con pasarelas especializadas, implementaciones locales y multinube, y múltiples usuarios, lo que provoca una fragmentación mayor que nunca. Lograr el control sobre esta complejidad es fundamental para reducir el riesgo y mantener la agilidad, la resiliencia, la seguridad y la escala necesarias para el éxito.
A diferencia de las consolas de integración en silos, el plano de control híbrido de IBM® webMethods ofrece un único lugar desde el que gestionar y gobernar los tiempos de ejecución de IBM, de terceros e híbridos. Las organizaciones pueden obtener una gran visibilidad y un buen control sobre las API, los eventos y las integraciones, ya sea en entornos locales, multinube o periféricos.
El plano de control híbrido proporciona una monitorización integral para ayudar a los equipos a rastrear y gestionar API, eventos, integraciones y mucho más en diversas herramientas y entornos híbridos.
Optimice la monitorización y la resolución de problemas, lo que mejorará los tiempos de respuesta y reducirá la carga de trabajo de los equipos de TI.
Incorpore e implemente integraciones más rápido mediante la estandarización de los procesos de control.
Defina y aplique políticas de gobierno, seguridad y cumplimiento de forma centralizada, independientemente de dónde se implementen las integraciones.
Incorpore pasarelas de múltiples proveedores y mantenga un control centralizado sobre todas ellas.
Reduzca la dependencia de herramientas puntuales gestionando múltiples tipos de integraciones a través de una única capa de control.
Manténgase al tanto de las actualizaciones del producto o solicite una demostración en directo para ver cómo IBM webMethods Integration puede ayudarle a integrar aplicaciones, lo que favorece la agilidad empresarial.