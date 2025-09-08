El panorama actual de las TI empresariales está cada vez más distribuido, con pasarelas especializadas, implementaciones locales y multinube, y múltiples usuarios, lo que provoca una fragmentación mayor que nunca. Lograr el control sobre esta complejidad es fundamental para reducir el riesgo y mantener la agilidad, la resiliencia, la seguridad y la escala necesarias para el éxito.

A diferencia de las consolas de integración en silos, el plano de control híbrido de IBM® webMethods ofrece un único lugar desde el que gestionar y gobernar los tiempos de ejecución de IBM, de terceros e híbridos. Las organizaciones pueden obtener una gran visibilidad y un buen control sobre las API, los eventos y las integraciones, ya sea en entornos locales, multinube o periféricos.