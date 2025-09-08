Un único plano de control para todos los tiempos de ejecución y en cualquier lugar

Gobierne y observe las API, las integraciones y los eventos en implementaciones en la nube, locales e híbridas

Ilustración de una pantalla con varias pestañas abiertas con iconos cuadrados de colores

Aumente la visibilidad y el control en entornos híbridos​

Descubra cómo un plano de control híbrido puede ayudarle a simplificar la gestión de integraciones complejas y diversas, implementaciones locales y multinube, varias pasarelas y mucho más. Únase a nosotros el miércoles 17 de septiembre a las 11:00 EST (17:00 CET)​.

Visión general

El panorama actual de las TI empresariales está cada vez más distribuido, con pasarelas especializadas, implementaciones locales y multinube, y múltiples usuarios, lo que provoca una fragmentación mayor que nunca. Lograr el control sobre esta complejidad es fundamental para reducir el riesgo y mantener la agilidad, la resiliencia, la seguridad y la escala necesarias para el éxito. 

A diferencia de las consolas de integración en silos, el plano de control híbrido de IBM® webMethods ofrece un único lugar desde el que gestionar y gobernar los tiempos de ejecución de IBM, de terceros e híbridos. Las organizaciones pueden obtener una gran visibilidad y un buen control sobre las API, los eventos y las integraciones, ya sea en entornos locales, multinube o periféricos. 
Gestione integraciones complejas con facilidad

El plano de control híbrido proporciona una monitorización integral para ayudar a los equipos a rastrear y gestionar API, eventos, integraciones y mucho más en diversas herramientas y entornos híbridos.
Beneficios
Aborde los problemas más rápido

Optimice la monitorización y la resolución de problemas, lo que mejorará los tiempos de respuesta y reducirá la carga de trabajo de los equipos de TI.
Acelerar la obtención de valor

Incorpore e implemente integraciones más rápido mediante la estandarización de los procesos de control.
Reduzca el riesgo con un gobierno centralizado

Defina y aplique políticas de gobierno, seguridad y cumplimiento de forma centralizada, independientemente de dónde se implementen las integraciones.
Gestione todo su ecosistema

Incorpore pasarelas de múltiples proveedores y mantenga un control centralizado sobre todas ellas.
Consolide las herramientas

Reduzca la dependencia de herramientas puntuales gestionando múltiples tipos de integraciones a través de una única capa de control.

Características

Captura de pantalla de la página de gestión del tiempo de ejecución de las integraciones
Una única vista para todos sus tiempos de ejecución

Visualice, filtre y gestione todos sus tiempos de ejecución de integraciones, incluidos IBM® App Connect, IBM® API Connect y webMethods, con ajustes para todo el tiempo de ejecución, seguimiento del estado y gestión en implementaciones SaaS y autogestionadas.​
Captura de pantalla de una página de gestión de acceso
Control de acceso seguro para todos los estilos de integración

Gestione la identidad y el acceso en múltiples estilos de integración y ubicaciones con control de acceso basado en roles (RBAC), autenticación multifactor (MFA), registro de auditoría y gobierno de acceso. Estas características le ayudan a satisfacer las normativas de seguridad y cumplimiento, como el RGPD, la HIPAA y el PCI-DSS. 
Captura de pantalla de una subpágina de la sección "Acerca de"
Simplifique el seguimiento en todos los entornos

Lleve un seguimiento y filtre los entornos, los tiempos de ejecución, las versiones y el software en todas las implementaciones, ya sean locales, híbridas o en la nube. 
Captura de pantalla de la página de segmentación por ubicación
Manténgase a la vanguardia con la observabilidad en tiempo real

Realice un seguimiento de las transacciones en tiempo real, gestione el estado de la integración entre productos y configure alertas en ecosistemas híbridos para diagnosticar y resolver problemas con mayor rapidez.​
Captura de pantalla de la página de análisis de uso
Optimice los gastos con información sobre el uso

Obtenga mediciones de uso casi en tiempo real y visibilidad del consumo de privilegios de acceso y del uso de los inquilinos en las unidades de recursos. Elimine el software que no use, optimice el gasto en infraestructura y admita la repartición de gastos o los pronósticos de consumo por equipos.​
Captura de pantalla de la página de gestión del entorno
Implementación coherente en todos los entornos

Gestione de forma centralizada los entornos de desarrollo, pruebas y producción con aprovisionamiento dinámico y aplicación de políticas de acceso. Ayude a garantizar una implementación coherente y un uso optimizado de los recursos.
Dé el siguiente paso

Manténgase al tanto de las actualizaciones del producto o solicite una demostración en directo para ver cómo IBM webMethods Integration puede ayudarle a integrar aplicaciones, lo que favorece la agilidad empresarial.

