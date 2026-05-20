Desarrollo e implementación de agentes de IA

Utilice el kit de desarrollo de agentes para crear desde cero o importe sus agentes LangGraph existentes directamente en watsonx Orchestrate

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Capturas de pantalla de la pestaña de implementación del flujo de trabajo Aplicar parche Linux

Cree nuevos agentes o traiga los suyos propios

IBM watsonx Orchestrate ofrece a los equipos de desarrollo varias vías para crear agentes y llevarlos a producción. Los agentes se pueden crear en low-code o pro-code utilizando el kit de desarrollo de agentes (ADK). Estos agentes aprovecharán un amplio conjunto de opciones de razonamiento, como ReAct, Flows, Collaborators y más. Los desarrolladores también pueden importar directamente sus agentes LangGraph existentes y beneficiarse inmediatamente del gobierno, la seguridad y la observabilidad de nivel empresarial necesarias para ejecutarlos a escala.

Todo lo que sus agentes necesitan en producción

Integración de herramientas y API

Implemente e integre herramientas en sus agentes para que los agentes de IA puedan invocar API y servicios externos y ampliar así sus capacidades.

 Aprobaciones con intervención humana

Cree flujos de trabajo que hagan una pausa para la validación humana, capten el contexto y se reanuden automáticamente con una trazabilidad lista para la auditoría.

 Evaluación y pruebas de regresión

Utilice un marco de evaluación exhaustivo para validar eficazmente el comportamiento de los agentes, identificar regresiones y garantizar la estabilidad y fiabilidad durante todo el ciclo de vida.

 Bucles de feedback de ajuste automatizado

Establezca un pipeline automatizado que monitorice, evalúe y reentrene agentes para mejorar la precisión y la eficacia integrando herramientas como OpenTelemetry y Langfuse.

 Flexibilidad del modelo

Utilice AI Gateway para integrar modelos de IA de varios proveedores en watsonx Orchestrate, con políticas de enrutamiento configurables que maximizan la flexibilidad y el rendimiento.

 Interacción multimodal

Cree agentes que interactúen con los usuarios a través de varios canales y modalidades, incluyendo voz y texto.

 Desarrollo de agentes y herramientas con IA

Aproveche el AI Agent Builder no-code para crear agentes de IA con pasos guiados y plantillas, o cree agentes personalizados utilizando código o prototipos visuales en Langflow.

 Ingeniería de prompts conversacionales con IA

Utilice Orchestrate Agent Architect Prompt-Tune para guiar el flujo de creación de agentes.

Inicio rápido

Empiece en cuestión de minutos utilizando el watsonx Orchestrate Agent Development Kit (ADK), Langflow, o importando directamente su agente de LangGraph existente. Pase del prototipo a producción con rapidez y con capacidades integradas de gobierno y escalabilidad.
Instale el ADK
Cree su primer agente
Cree su primera herramienta
Importe agentes de LangGraph
Fragmentos de código de watsonx Orchestrate

Por qué los desarrolladores eligen watsonx Orchestrate 

Su marco y su elección

Cree de forma nativa en watsonx Orchestrate utilizando ADK, Langflow o Flow Builder. O lleve a los agentes de LangGraph existentes directamente a la plataforma. IBM es compatible con los marcos que los desarrolladores ya utilizan.

 
Implemente en producción sin empezar de nuevo

Tanto si ha creado su agente en watsonx Orchestrate como si lo ha hecho en otro lugar, obtendrá la misma seguridad, gobierno y observabilidad de nivel empresarial. No es necesario reescribir el código para pasar a producción.
Servicios empresariales que funcionan para todos los agentes

La memoria a largo plazo, las credenciales de la plataforma, la aplicación de políticas y las evaluaciones están disponibles para todos los agentes de la plataforma, ya sean nativos o importados. El plano de control trata a todos los agentes por igual independientemente de su origen.
Un lugar para gobernarlo todo

Los agentes nativos, los agentes de LangGraph importados y los agentes A2A externos aparecen todos en un único panel de control unificado. Un solo plano de control para monitorizar, gestionar y gobernar su portfolio de agentes a escala empresarial.

Cómo funciona

Conecte sus herramientas, modelos y datos en flujos de trabajo agénticos gobernados
Defina herramientas con el kit de desarrollo de agentes (ADK)

Cree herramientas definidas por Python u OpenAPI, valídelas localmente y, a continuación, impórtelas directamente en su entorno de Orchestrate.

 El prototipo fluye visualmente en Langflow

Arrastre, suelte y pruebe los flujos agénticos con nodos y herramientas reutilizables, todos conectados a través del tiempo de ejecución de Orchestrate.

 Orqueste con Agentic Workflow Builder

Añada pasos humanos a la operación, lógica de bifurcación y flujos de larga duración para gestionar operaciones empresariales complejas.

 Implemente con confianza

Promocione los borradores a producción con el control de versiones, la aplicación de políticas y las puertas de prueba integradas.

 Observe y optimice

Monitorice el rendimiento, la latencia y el cumplimiento de los agentes en tiempo real con rastreos de Open Telemetry y paneles de control listos para auditorías.

 Escale de forma segura

Implemente en entornos híbridos con acceso basado en roles, federación de identidades y aislamiento de datos.

Asistencia

Kit de desarrollo de agentes
Guías completas para ADK, Flow Builder y Langflow
Documentación
Información y soporte del producto
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