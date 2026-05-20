Utilice el kit de desarrollo de agentes para crear desde cero o importe sus agentes LangGraph existentes directamente en watsonx Orchestrate
IBM watsonx Orchestrate ofrece a los equipos de desarrollo varias vías para crear agentes y llevarlos a producción. Los agentes se pueden crear en low-code o pro-code utilizando el kit de desarrollo de agentes (ADK). Estos agentes aprovecharán un amplio conjunto de opciones de razonamiento, como ReAct, Flows, Collaborators y más. Los desarrolladores también pueden importar directamente sus agentes LangGraph existentes y beneficiarse inmediatamente del gobierno, la seguridad y la observabilidad de nivel empresarial necesarias para ejecutarlos a escala.
Implemente e integre herramientas en sus agentes para que los agentes de IA puedan invocar API y servicios externos y ampliar así sus capacidades.
Cree flujos de trabajo que hagan una pausa para la validación humana, capten el contexto y se reanuden automáticamente con una trazabilidad lista para la auditoría.
Utilice un marco de evaluación exhaustivo para validar eficazmente el comportamiento de los agentes, identificar regresiones y garantizar la estabilidad y fiabilidad durante todo el ciclo de vida.
Establezca un pipeline automatizado que monitorice, evalúe y reentrene agentes para mejorar la precisión y la eficacia integrando herramientas como OpenTelemetry y Langfuse.
Utilice AI Gateway para integrar modelos de IA de varios proveedores en watsonx Orchestrate, con políticas de enrutamiento configurables que maximizan la flexibilidad y el rendimiento.
Cree agentes que interactúen con los usuarios a través de varios canales y modalidades, incluyendo voz y texto.
Aproveche el AI Agent Builder no-code para crear agentes de IA con pasos guiados y plantillas, o cree agentes personalizados utilizando código o prototipos visuales en Langflow.
Utilice Orchestrate Agent Architect Prompt-Tune para guiar el flujo de creación de agentes.
Empiece en cuestión de minutos utilizando el watsonx Orchestrate Agent Development Kit (ADK), Langflow, o importando directamente su agente de LangGraph existente. Pase del prototipo a producción con rapidez y con capacidades integradas de gobierno y escalabilidad.
Cree de forma nativa en watsonx Orchestrate utilizando ADK, Langflow o Flow Builder. O lleve a los agentes de LangGraph existentes directamente a la plataforma. IBM es compatible con los marcos que los desarrolladores ya utilizan.
Tanto si ha creado su agente en watsonx Orchestrate como si lo ha hecho en otro lugar, obtendrá la misma seguridad, gobierno y observabilidad de nivel empresarial. No es necesario reescribir el código para pasar a producción.
La memoria a largo plazo, las credenciales de la plataforma, la aplicación de políticas y las evaluaciones están disponibles para todos los agentes de la plataforma, ya sean nativos o importados. El plano de control trata a todos los agentes por igual independientemente de su origen.
Los agentes nativos, los agentes de LangGraph importados y los agentes A2A externos aparecen todos en un único panel de control unificado. Un solo plano de control para monitorizar, gestionar y gobernar su portfolio de agentes a escala empresarial.
Conecte sus herramientas, modelos y datos en flujos de trabajo agénticos gobernados
Cree herramientas definidas por Python u OpenAPI, valídelas localmente y, a continuación, impórtelas directamente en su entorno de Orchestrate.
Arrastre, suelte y pruebe los flujos agénticos con nodos y herramientas reutilizables, todos conectados a través del tiempo de ejecución de Orchestrate.
Añada pasos humanos a la operación, lógica de bifurcación y flujos de larga duración para gestionar operaciones empresariales complejas.
Promocione los borradores a producción con el control de versiones, la aplicación de políticas y las puertas de prueba integradas.
Monitorice el rendimiento, la latencia y el cumplimiento de los agentes en tiempo real con rastreos de Open Telemetry y paneles de control listos para auditorías.
Implemente en entornos híbridos con acceso basado en roles, federación de identidades y aislamiento de datos.