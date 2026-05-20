Todo lo que sus agentes necesitan en producción

Integración de herramientas y API Implemente e integre herramientas en sus agentes para que los agentes de IA puedan invocar API y servicios externos y ampliar así sus capacidades.

Aprobaciones con intervención humana Cree flujos de trabajo que hagan una pausa para la validación humana, capten el contexto y se reanuden automáticamente con una trazabilidad lista para la auditoría.

Evaluación y pruebas de regresión Utilice un marco de evaluación exhaustivo para validar eficazmente el comportamiento de los agentes, identificar regresiones y garantizar la estabilidad y fiabilidad durante todo el ciclo de vida.

Bucles de feedback de ajuste automatizado Establezca un pipeline automatizado que monitorice, evalúe y reentrene agentes para mejorar la precisión y la eficacia integrando herramientas como OpenTelemetry y Langfuse.

Flexibilidad del modelo Utilice AI Gateway para integrar modelos de IA de varios proveedores en watsonx Orchestrate, con políticas de enrutamiento configurables que maximizan la flexibilidad y el rendimiento.

Interacción multimodal Cree agentes que interactúen con los usuarios a través de varios canales y modalidades, incluyendo voz y texto.

Desarrollo de agentes y herramientas con IA Aproveche el AI Agent Builder no-code para crear agentes de IA con pasos guiados y plantillas, o cree agentes personalizados utilizando código o prototipos visuales en Langflow.