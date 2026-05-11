Acceso seguro a IBM Cloud VPC
IBM Cloud VPN for VPC le permite configurar túneles IPsec cifrados entre su IBM Cloud VPC y las ubicaciones remotas del cliente, como on-premises u otros entornos de nube. Hay 2 tipos de VPN de sitio a sitio compatibles. VPN basada en políticas que utiliza rutas estáticas para flujos de tráfico fijos y VPN basada en rutas con BGP para un enrutamiento más dinámico y escalable.
La VPN para clientes proporciona acceso remoto seguro a usuarios individuales a los recursos de IBM Cloud VPC mediante el uso de clientes OpenVPN estándar, sin exponer endpoints públicos.
“Necesito un acceso seguro y flexible a los servicios de IBM, on-premises o en la nube. El control y la protección de datos dentro de la red privada de IBM Cloud no son negociables”.
“Mi función exige una conectividad segura y escalable en entornos híbridos. Necesito túneles cifrados, controles de acceso detallados y una solución resiliente y compatible que sea fácil de gestionar”.
Establezca conexiones seguras y de alto rendimiento entre IBM Cloud VPC y redes externas mediante túneles basados en IPSec.
Admite VPN de sitio a sitio y de cliente a sitio, lo que permite un acceso seguro para oficinas globales y usuarios remotos a través de protocolos de confianza.
Cumpla los estándares normativos con controles de cifrado sólidos, autenticación y controles de acceso, protegiendo los datos confidenciales en toda su huella en la nube.
Disfrute de un servicio de VPN de alta disponibilidad y sin complicaciones con monitorización integrada y compatibilidad con IBM Cloud IAM y Secrets Manager.
Explore qué es una nube privada virtual (VPC) y cómo puede ayudar a su empresa.
¿Todo listo para llevar su seguridad en la nube al siguiente nivel? Explore VPN for VPC y habilite conexiones cifradas con facilidad.
Descubra cómo VPN for VPC permite redes seguras y privadas en la nube. Descubra cuándo usarla, cómo funciona y cómo se compara con otros modelos, como subredes públicas o redes on-premises.
Acceda a guías, preguntas frecuentes y consejos de expertos que le ayudarán a configurar enlaces cifrados entre la nube y las redes remotas.