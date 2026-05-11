IBM Cloud VPN for VPC le permite configurar túneles IPsec cifrados entre su IBM Cloud VPC y las ubicaciones remotas del cliente, como on-premises u otros entornos de nube. Hay 2 tipos de VPN de sitio a sitio compatibles. VPN basada en políticas que utiliza rutas estáticas para flujos de tráfico fijos y VPN basada en rutas con BGP para un enrutamiento más dinámico y escalable.

La VPN para clientes proporciona acceso remoto seguro a usuarios individuales a los recursos de IBM Cloud VPC mediante el uso de clientes OpenVPN estándar, sin exponer endpoints públicos.