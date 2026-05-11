IBM® Cloud VPN for VPC

Acceso seguro a IBM Cloud VPC

Aprovisionar VPN for VPC Ver precios
Ilustración de un flujo de datos entre un ordenador portátil, la nube y una base de datos a través de un escudo de seguridad.

Habilite la conectividad segura a la VPC a través de VPN

IBM Cloud VPN for VPC le permite configurar túneles IPsec cifrados entre su IBM Cloud VPC y las ubicaciones remotas del cliente, como on-premises u otros entornos de nube. Hay 2 tipos de VPN de sitio a sitio compatibles. VPN basada en políticas que utiliza rutas estáticas para flujos de tráfico fijos y VPN basada en rutas con BGP para un enrutamiento más dinámico y escalable. 

La VPN para clientes proporciona acceso remoto seguro a usuarios individuales a los recursos de IBM Cloud VPC mediante el uso de clientes OpenVPN estándar, sin exponer endpoints públicos.

 Más información
Conecte más, pague menos
Obtenga 1000 USD en créditos para utilizarlos en cualquiera de sus nuevos recursos de IBM VPC, incluidos todos los componentes de red y almacenamiento.
Aplique el código VPC1000

Audiencia

Mujer frente a varios monitores

Desarrollador de nube

“Necesito un acceso seguro y flexible a los servicios de IBM, on-premises o en la nube. El control y la protección de datos dentro de la red privada de IBM Cloud no son negociables”.

 
Hombre frente a una sala de servidores

Arquitecto de seguridad de red

“Mi función exige una conectividad segura y escalable en entornos híbridos. Necesito túneles cifrados, controles de acceso detallados y una solución resiliente y compatible que sea fácil de gestionar”.

Beneficios

Ilustración de conectividad
Acelere la integración híbrida

Unifique rápidamente sus entornos en la nube y on-premises para agilizar las operaciones y reducir la complejidad de la configuración.

 
Ilustración de compañeros trabajando juntos
Acceso seguro para equipos remotos

Permita que su equipo trabaje de forma segura desde cualquier lugar con una tecnología VPN fiable que proteja el acceso a los recursos de la nube.
Ilustración de un candado que representa una red segura
Enrutamiento seguro del tráfico

Establece túneles de VPN seguros y cifrados entre su red on-premises e IBM Cloud VPC, lo que garantiza la confidencialidad e integridad de los datos durante el tránsito.
Ilustración de control de acceso
Control granular del acceso

Usted controla quién puede acceder a qué en la configuración de su nube, protegiendo las áreas sensibles y limitando el acceso innecesario.
Ilustración de un hombre de pie frente a una pantalla monitorizando datos
Totalmente gestionado y siempre activo

IBM Cloud gestiona la configuración, la monitorización y el tiempo de actividad, ofreciéndole un servicio fiable sin necesidad de gestionarlo usted.
Ilustración de conectividad
Acelere la integración híbrida

Unifique rápidamente sus entornos en la nube y on-premises para agilizar las operaciones y reducir la complejidad de la configuración.

 
Ilustración de compañeros trabajando juntos
Acceso seguro para equipos remotos

Permita que su equipo trabaje de forma segura desde cualquier lugar con una tecnología VPN fiable que proteja el acceso a los recursos de la nube.
Ilustración de un candado que representa una red segura
Enrutamiento seguro del tráfico

Establece túneles de VPN seguros y cifrados entre su red on-premises e IBM Cloud VPC, lo que garantiza la confidencialidad e integridad de los datos durante el tránsito.
Ilustración de control de acceso
Control granular del acceso

Usted controla quién puede acceder a qué en la configuración de su nube, protegiendo las áreas sensibles y limitando el acceso innecesario.
Ilustración de un hombre de pie frente a una pantalla monitorizando datos
Totalmente gestionado y siempre activo

IBM Cloud gestiona la configuración, la monitorización y el tiempo de actividad, ofreciéndole un servicio fiable sin necesidad de gestionarlo usted.

Características

Arquitectura de túneles cifrada

Establezca conexiones seguras y de alto rendimiento entre IBM Cloud VPC y redes externas mediante túneles basados en IPSec.
Acceso flexible para los equipos

Admite VPN de sitio a sitio y de cliente a sitio, lo que permite un acceso seguro para oficinas globales y usuarios remotos a través de protocolos de confianza.
Diseñado para la seguridad y el cumplimiento

Cumpla los estándares normativos con controles de cifrado sólidos, autenticación y controles de acceso, protegiendo los datos confidenciales en toda su huella en la nube.
Experiencia totalmente gestionada

Disfrute de un servicio de VPN de alta disponibilidad y sin complicaciones con monitorización integrada y compatibilidad con IBM Cloud IAM y Secrets Manager.

Casos de uso

Empleados trabajando en la oficina
VPN de sitio a sitio

Conexión de la oficina a la nube: conecte las oficinas físicas de su empresa a los sistemas en la nube para compartir datos y colaborar sin problemas en diferentes configuraciones. Es una solución fiable y segura que se adapta a su negocio.

Conectividad de equipos globales: los equipos de todos los países pueden acceder de forma segura y coherente a los recursos de la nube, garantizando una experiencia unificada para todos. Simplifica las operaciones globales y mantiene su empresa conectada de manera fluida.
Hombre delante de un escritorio en una reunión online
VPN de cliente a sitio

Acceso remoto del equipo: los miembros del equipo que trabajan a distancia o desde diferentes ciudades pueden acceder de forma segura a los paneles de control, los archivos y los sistemas internos de la empresa sin estar en la oficina. Garantiza una colaboración fluida y, al mismo tiempo, mantiene protegidos los datos confidenciales.

Acceso de los desarrolladores a los espacios de trabajo: los autónomos y los desarrolladores remotos pueden iniciar sesión de forma segura en sus entornos de codificación con acceso limitado; pueden acceder a las herramientas que necesitan. Este enfoque respalda a los equipos ágiles y distribuidos, al tiempo que mantiene protegido el sistema en general.
Empleados trabajando en la oficina
VPN de sitio a sitio

Conexión de la oficina a la nube: conecte las oficinas físicas de su empresa a los sistemas en la nube para compartir datos y colaborar sin problemas en diferentes configuraciones. Es una solución fiable y segura que se adapta a su negocio.

Conectividad de equipos globales: los equipos de todos los países pueden acceder de forma segura y coherente a los recursos de la nube, garantizando una experiencia unificada para todos. Simplifica las operaciones globales y mantiene su empresa conectada de manera fluida.
Hombre delante de un escritorio en una reunión online
VPN de cliente a sitio

Acceso remoto del equipo: los miembros del equipo que trabajan a distancia o desde diferentes ciudades pueden acceder de forma segura a los paneles de control, los archivos y los sistemas internos de la empresa sin estar en la oficina. Garantiza una colaboración fluida y, al mismo tiempo, mantiene protegidos los datos confidenciales.

Acceso de los desarrolladores a los espacios de trabajo: los autónomos y los desarrolladores remotos pueden iniciar sesión de forma segura en sus entornos de codificación con acceso limitado; pueden acceder a las herramientas que necesitan. Este enfoque respalda a los equipos ágiles y distribuidos, al tiempo que mantiene protegido el sistema en general.

Recursos

¿Qué es una VPC?

Explore qué es una nube privada virtual (VPC) y cómo puede ayudar a su empresa.

 ¿Qué es VPN for VPC?

¿Todo listo para llevar su seguridad en la nube al siguiente nivel? Explore VPN for VPC y habilite conexiones cifradas con facilidad.

 Explore la documentación de VPN for VPC

Descubra cómo VPN for VPC permite redes seguras y privadas en la nube. Descubra cuándo usarla, cómo funciona y cómo se compara con otros modelos, como subredes públicas o redes on-premises.

 Introducción de recursos de VPN para una conectividad segura

Acceda a guías, preguntas frecuentes y consejos de expertos que le ayudarán a configurar enlaces cifrados entre la nube y las redes remotas.