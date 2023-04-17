Integración de GitHub

Integre GitHub con Turbonomic para descubrir el código de Terraform, lo que permite acciones de optimización conscientes del código y una automatización mejorada.

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Un diagrama de diferentes formas, con flechas que las conectan

Cómo funciona

Utilice sistemas de control de versiones como GitHub para descubrir los repositorios que contienen código Terraform (HCL). Cuando se añade GitHub como objetivo, IBM® Turbonomic detecta los repositorios que hay en la organización y los muestra en el tipo de entidad Repositorio de la cadena de suministro.

Añada un objetivo de sistema de control de versiones e introduzca las credenciales necesarias para leer el estado de Terraform, con el fin de incorporar el contexto del código a las entidades y los detalles de las acciones dentro de Turbonomic, donde Terraform gestiona dichas entidades como código. Esto permite un procesamiento más rápido e informado de las acciones de optimización, ya sean manuales o automatizadas.

Datos descubiertos

Entidades

Repositorio 
Acciones

Conceda acceso al archivo de estado de Terraform
Insignias G2 para Turbonomic
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