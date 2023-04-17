Integración de GitHub

Utilice sistemas de control de versiones como GitHub para descubrir los repositorios que contienen código Terraform (HCL). Cuando se añade GitHub como objetivo, IBM® Turbonomic detecta los repositorios que hay en la organización y los muestra en el tipo de entidad Repositorio de la cadena de suministro.

Añada un objetivo de sistema de control de versiones e introduzca las credenciales necesarias para leer el estado de Terraform, con el fin de incorporar el contexto del código a las entidades y los detalles de las acciones dentro de Turbonomic, donde Terraform gestiona dichas entidades como código. Esto permite un procesamiento más rápido e informado de las acciones de optimización, ya sean manuales o automatizadas.