Diseñado para ofrecer una solución llave en mano para las cargas de trabajo empresariales de IA

Ha llegado el momento de escalar la IA

Las empresas se enfrentan a obstáculos reales a la hora de escalar la IA en toda la organización, como la complejidad de los datos y su integración, la falta de habilidades adecuadas, los riesgos de seguridad y cumplimiento, etc. Las soluciones de IA IBM Power e IBM Spyre Accelerator for Power* eliminan estas barreras mediante la optimización full stack. ¿El resultado? IBM Power proporciona una plataforma acelerada, flexible y segura diseñada para las cargas de trabajo de IA empresarial.

Implemente la IA en cuestión de minutos   

Implemente servicios de IA con un solo clic desde el catálogo de IBM1 y muévalos entre Power en local y Power Virtual Server2 con IBM Spyre Accelerator for Power.
Aumente la productividad de todos los equipos

Mejore la inferencia en el punto de datos e implemente la automatización que ayuda a los empleados a centrarse en trabajos de mayor valor
Desbloquee el valor de los datos empresariales

Integre con IBM watsonx.data, Red Hat OpenShift AI, Red Hat AI Inference Server y marcos abiertos para acelerar la inferencia en grandes conjuntos de datos.
Seguridad y cumplimiento integrados

La seguridad y el cumplimiento normativo están integrados directamente en la plataforma para crear una base fiable que permita escalar la IA.

Características  
 

Dos técnicos se encargan del mantenimiento del servidor Power11
Servicios de IA prediseñados   

Elija soluciones llave en mano que se implementan con un solo clic para simplificar la configuración y acelerar las cargas de trabajo con IBM Spyre Accelerator for Power.
Primer plano de las manos de una persona colocando piezas del servidor Power11
Plataforma de inferencia optimizada

Ejecute modelos de IA tradicionales y generativos en servidores Power con Spyre, watsonx.data, OpenShift AI y Red Hat AI Inference Server, optimizados para cargas de trabajo empresariales.
Primer plano de IBM z17 y LinuxONE Emperor 5 Radiator
Infraestructura acelerada

Aproveche la aceleración tanto dentro como fuera del chip y una infraestructura de clase empresarial optimizada para cargas de trabajo de IA tradicionales y generativas.
Primer plano del interior del chip acelerador IBM Spyre
Integración ágil

Incorpore la IA directamente en las bases de conocimiento empresariales. Más de 8 millones de embeddings de documentos para la integración de bases de conocimiento cada hora utilizando Spyre Accelerator for Power con tamaños de lote y de instrucción de 128.3

Casos de uso

Operaciones de TI

Prediga los problemas de TI, detecte y corrija las incidencias y prevea y planifique la capacidad.
Atención médica

Analice imágenes médicas y automatice la gestión de reclamaciones y correspondencia de historias clínicas electrónicas con asistentes digitales.
Banca

Detecte el fraude, habilite la lucha contra el blanqueo de capitales y acelere los procesos de riesgo y suscripción.
Seguros

Gestione reclamaciones, prevenga el fraude, optimice la suscripción y facilite las interacciones con los clientes.

Servidores Power

Vista frontal de un servidor IBM Power E1080
IBM Power E1180

El IBM Power E1180 es un servidor de gama alta creado para la era de la IA que ofrece operaciones autónomas, ciberresiliencia y flexibilidad en la nube híbrida.
Vista frontal de un servidor IBM Power E1150
IBM Power E1150

El IBM Power E1150 es un servidor en rack de 4U diseñado para cargas de trabajo de uso intensivo de datos, que ofrece hasta 120 núcleos de procesador Power11 y 16 TB de memoria DDR5.
Vista frontal de un servidor IBM Power S1124
IBM Power S1124

El IBM Power S1124, un servidor en rack de 4U, ofrece una mayor escalabilidad, rendimiento y seguridad, y proporciona fiabilidad y agilidad para cargas de trabajo de misión crítica.
Vista frontal de un servidor IBM Power S1122
IBM Power S1122

El IBM Power S1122, un servidor en rack de 2U, amplía las cargas de trabajo de misión crítica a través de una nube híbrida con mayor flexibilidad, escalabilidad y fiabilidad.
Ilustración gráfica de IBM Power Virtual Server
IBM Power Virtual Server

Un servidor virtual seguro que ofrece una experiencia coherente y se moderniza a su ritmo y según su presupuesto, tanto on premises como fuera de las instalaciones.
Historias de clientes
Logo de SiPH
SiPH

Descubra cómo un hospital ha utilizado la IA y la tecnología de IBM para optimizar el diagnóstico del cáncer, mejorando la velocidad, la precisión y la atención en los casos de alto riesgo.

Logo de M. R. Williams
M. R. Williams

Descubra cómo una empresa distribuidora familiar se recuperó rápidamente de un ataque de ransomware utilizando IBM i y Power, y cómo restauró operaciones críticas e impulsó la modernización con herramientas de IA generativa.

Logo de Geis
Hans Geis

Descubra cómo un proveedor de servicios logísticos utilizó la IA en IBM i y Power para reducir el tiempo de procesamiento de pedidos en un 80 % y acelerar la gestión cinco veces más, lo que aumentó la precisión y la atención al cliente.

Notas a pie de página

*Las declaraciones de IBM sobre sus planes, orientaciones e intenciones pueden cambiarse o retirarse sin previo aviso y a discreción exclusiva de IBM. La información sobre posibles productos futuros tiene como objetivo describir nuestra orientación general en materia de productos y no debe tenerse en cuenta a la hora de tomar una decisión de compra. La información mencionada sobre posibles productos futuros no constituye un compromiso, promesa ni obligación legal de entregar ningún material, código ni funcionalidad. Dicha información no puede incluirse en ningún contrato. El desarrollo, la fecha de lanzamiento y el calendario de cualquier característica o funcionalidad futura descrita para nuestros productos quedan a nuestra entera discreción.

1. ‎El servicio de IA del catálogo, respaldado por IBM, se proporciona en forma de contenedor o conjunto de contenedores que se pueden implementar con un solo comando. La IU del catálogo ejecuta dichos comandos en el backend con un solo clic en la página correspondiente del servicio de IA.

2. Configuración única habilitada por API estándar del sector para desacoplar los servicios superiores y el servicio de inferencia de respaldo para todos los servicios de IA compatibles con IBM. Cualquier servicio que requiera capacidades de inferencia de IA puede conectarse a servicios de inferencia que proporcionen la API de OpenAI o watsonx.ai.Endpoints de inferencia compatibles con API (endpoint Spyre, servidor de inferencia RH AI, IBM Cloud, OpenAI, Azure, AWS, GCP, etc.). Los servicios pueden ejecutarse en IBM Power o en IBM Power Virtual Server.

3. Basado en pruebas internas realizadas con un conjunto de datos de un millón de unidades, con un tamaño de instrucción de 128 y un tamaño de lote de 128, utilizando un contenedor de una tarjeta.  Los resultados individuales pueden variar en función del tamaño de la carga de trabajo, del uso de subsistemas de almacenamiento y de otras condiciones.