IBM InfoSphere Optim Test Data Management

Optimice y automatice el proceso de gestión de datos de prueba, con flujos de trabajo y servicios on demand para un desarrollo y unas pruebas ágiles
Optim le ayuda a crear bases de datos de prueba ficticias del tamaño adecuado que reflejen sus procesos comerciales. Se minimiza la costosa clonación para que pueda abordar los defectos en las primeras etapas del proceso de desarrollo.
Optim Test Data Management Solution se escala junto con sus requisitos de desarrollo y pruebas y a través de las aplicaciones, bases de datos, sistemas operativos y plataformas de hardware más utilizados.
Los datos confidenciales, como números de tarjetas de crédito, direcciones de correo electrónico e información corporativa confidencial, pueden enmascararse para protegerlos de usos indebidos y fraudes, conservando su significado contextual.
Optim es compatible con requisitos ágiles para el desarrollo y las pruebas, de manera que los desarrolladores y evaluadores pueden acceder y actualizar los datos on demand para mejorar la eficiencia operativa y, al mismo tiempo, brindar más tiempo para realizar las pruebas.
Los requisitos del sistema para los componentes se compilan en este documento.
Puede encontrar los requisitos de software para Optim Test Data Management en este enlace.
Las consideraciones de hardware para Optim Test Data Management se encuentran en este enlace.
Proteja la privacidad y apoye el cumplimiento de las normativas mediante amplias funciones de desidentificación de información confidencial en aplicaciones, bases de datos y sistemas operativos.
Ayuda a reducir los costes de hardware, almacenamiento y mantenimiento archivando o retirando los datos históricos de aplicaciones y sistemas.