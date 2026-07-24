IBM InfoSphere Optim Test Data Management

Optimice y automatice el proceso de gestión de datos de prueba, con flujos de trabajo y servicios on demand para un desarrollo y unas pruebas ágiles

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Fondo negro con círculos azules de diferentes tamaños en un lado.

Acelere la entrega de aplicaciones

Las organizaciones dependen de aplicaciones críticas para impulsar los resultados, y muchas utilizan metodologías ágiles para ofrecer rápidamente una funcionalidad fiable. IBM InfoSphere Optim Test Data Management ayuda a las organizaciones a optimizar y automatizar procesos que crean y gestionan datos del entorno de no producción. Al utilizar estrategias de prueba efectivas y eficientes, Optim Test Management ayuda a identificar rápidamente los problemas, reduciendo los riesgos que introducen los datos de prueba defectuosos y las imprecisiones, lo que a menudo conduce a fallos en la aplicación. Ayuda a mejorar cada etapa del proceso de prueba de aplicaciones.

 Gestión de datos de prueba y privacidad de datos de IBM InfoSphere Optim (9:07 min)
Cree entornos de prueba similares a los de producción

Optim le ayuda a crear bases de datos de prueba ficticias del tamaño adecuado que reflejen sus procesos comerciales. Se minimiza la costosa clonación para que pueda abordar los defectos en las primeras etapas del proceso de desarrollo.
Utilice una solución única y escalable

Optim Test Data Management Solution se escala junto con sus requisitos de desarrollo y pruebas y a través de las aplicaciones, bases de datos, sistemas operativos y plataformas de hardware más utilizados.
Proteja los datos confidenciales y reduzca el riesgo

Los datos confidenciales, como números de tarjetas de crédito, direcciones de correo electrónico e información corporativa confidencial, pueden enmascararse para protegerlos de usos indebidos y fraudes, conservando su significado contextual.
Agilice los procesos

Optim es compatible con requisitos ágiles para el desarrollo y las pruebas, de manera que los desarrolladores y evaluadores pueden acceder y actualizar los datos on demand para mejorar la eficiencia operativa y, al mismo tiempo, brindar más tiempo para realizar las pruebas.

Características

Ejecutivos de negocios mirando una pantalla de ordenador en una oficina vacía
Gestiona los datos a nivel de objeto empresarial

Al gestionar los datos a nivel de objeto empresarial, IBM Optim preserva tanto la integridad relacional de los datos como su contexto empresarial original. Los objetos empresariales se pueden extraer de una sola base de datos o de varias aplicaciones y bases de datos relacionadas. Esta capacidad de extracción "federada" facilita la creación de entornos similares a la producción que reflejen con precisión los casos de prueba de punta a punta.
Mujer asiática sonriendo y viendo la pantalla del teléfono
Accede a capacidades de análisis de datos

Con una gama completa de funciones de análisis de datos, puede capturar correlaciones ocultas y sacarlas a la luz. Las técnicas incluyen análisis de superposición de datos de origen único y de origen cruzado, coincidencia avanzada, descubrimiento clave y descubrimiento de lógica de transformación.
Profesionales y diseñadores de TI en una reunión mirando una pantalla con papeles en el escritorio
Aplica políticas de gestión de datos de prueba

El gobierno de datos es una prioridad organizativa. Con más de 30 clasificaciones de datos predefinidas y 40 reglas de privacidad de datos predefinidas, Optim proporciona una forma estándar de gobernar el proceso de gestión de datos de prueba y validar que las políticas y estándares se cumplan durante todo el ciclo de vida. La integración con el catálogo de gobierno corporativo permite a los usuarios arrastrar y soltar la clasificación y regla en los mapas de columnas para asignar automáticamente una rutina de enmascaramiento de datos ejecutables.
Vista trasera de un ingeniero de TI centrado en escribir código mirando la pantalla del ordenador.
Automatiza las comparaciones de datos y analiza los resultados

Una interfaz en línea intuitiva y una utilidad de exploración con todas las funciones ayudan a eliminar las comparaciones tabla por tabla, que tanto tiempo consumen y son propensas a errores. Optim identifica los cambios esperados en la base de datos y descubre las diferencias que podrían pasar desapercibidas.
Ejecutivos de negocios mirando una pantalla de ordenador en una oficina vacía
Gestiona los datos a nivel de objeto empresarial

Al gestionar los datos a nivel de objeto empresarial, IBM Optim preserva tanto la integridad relacional de los datos como su contexto empresarial original. Los objetos empresariales se pueden extraer de una sola base de datos o de varias aplicaciones y bases de datos relacionadas. Esta capacidad de extracción "federada" facilita la creación de entornos similares a la producción que reflejen con precisión los casos de prueba de punta a punta.
Mujer asiática sonriendo y viendo la pantalla del teléfono
Accede a capacidades de análisis de datos

Con una gama completa de funciones de análisis de datos, puede capturar correlaciones ocultas y sacarlas a la luz. Las técnicas incluyen análisis de superposición de datos de origen único y de origen cruzado, coincidencia avanzada, descubrimiento clave y descubrimiento de lógica de transformación.
Profesionales y diseñadores de TI en una reunión mirando una pantalla con papeles en el escritorio
Aplica políticas de gestión de datos de prueba

El gobierno de datos es una prioridad organizativa. Con más de 30 clasificaciones de datos predefinidas y 40 reglas de privacidad de datos predefinidas, Optim proporciona una forma estándar de gobernar el proceso de gestión de datos de prueba y validar que las políticas y estándares se cumplan durante todo el ciclo de vida. La integración con el catálogo de gobierno corporativo permite a los usuarios arrastrar y soltar la clasificación y regla en los mapas de columnas para asignar automáticamente una rutina de enmascaramiento de datos ejecutables.
Vista trasera de un ingeniero de TI centrado en escribir código mirando la pantalla del ordenador.
Automatiza las comparaciones de datos y analiza los resultados

Una interfaz en línea intuitiva y una utilidad de exploración con todas las funciones ayudan a eliminar las comparaciones tabla por tabla, que tanto tiempo consumen y son propensas a errores. Optim identifica los cambios esperados en la base de datos y descubre las diferencias que podrían pasar desapercibidas.
Detalles técnicos Especificaciones técnicas

Los requisitos del sistema para los componentes se compilan en este documento.

 Lista de especificaciones técnicas Requisitos de software

Puede encontrar los requisitos de software para Optim Test Data Management en este enlace.

 Lista de requisitos de software Requisitos de hardware

Las consideraciones de hardware para Optim Test Data Management se encuentran en este enlace.

 Lista de requisitos de hardware

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