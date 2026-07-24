IBM InfoSphere Optim Test Data Management

El gobierno de datos es una prioridad organizativa. Con más de 30 clasificaciones de datos predefinidas y 40 reglas de privacidad de datos predefinidas, Optim proporciona una forma estándar de gobernar el proceso de gestión de datos de prueba y validar que las políticas y estándares se cumplan durante todo el ciclo de vida. La integración con el catálogo de gobierno corporativo permite a los usuarios arrastrar y soltar la clasificación y regla en los mapas de columnas para asignar automáticamente una rutina de enmascaramiento de datos ejecutables.