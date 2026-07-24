Las soluciones IBM® InfoSphere Optim gestionan todo el ciclo de vida de los datos. Aumentan el rendimiento, refuerzan la colaboración y optimizan la gobernanza de todas las aplicaciones, bases de datos y plataformas. Al gestionar los datos adecuadamente durante toda su vida útil, las organizaciones están mejor equipadas para respaldar los objetivos empresariales con menos riesgos.