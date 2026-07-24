Gestione los datos desde los requisitos hasta su retirada para mejorar la agilidad empresarial y reducir los costes.
Las soluciones IBM® InfoSphere Optim gestionan todo el ciclo de vida de los datos. Aumentan el rendimiento, refuerzan la colaboración y optimizan la gobernanza de todas las aplicaciones, bases de datos y plataformas. Al gestionar los datos adecuadamente durante toda su vida útil, las organizaciones están mejor equipadas para respaldar los objetivos empresariales con menos riesgos.
Archive los datos de las aplicaciones fuera de servicio y los registros de transacciones históricas, además de proporcionar acceso permanente a los datos para su consulta y para crear informes, en cumplimiento con las normas de retención.
Escale datos en distintas aplicaciones, bases de datos, sistemas operativos y plataformas de hardware para ayudar a proteger sus entornos de prueba, acelerar los ciclos de los lanzamientos y reducir los costes.
Obtenga funcionalidades probadas de gestión del ciclo de vida de los datos, maximizando el valor de negocio de los entornos de big data y almacén de datos mediante la gestión del crecimiento de los datos y la reducción del coste total de propiedad.
La falta de archivado de datos puede afectar al rendimiento de los sistemas empresariales más importantes. Resuelva los problemas de crecimiento de datos en su origen, mejore la eficiencia y minimice los riesgos asociados a la gestión de datos estructurados durante todo su ciclo de vida.
Extraiga datos de sistemas y bases de datos en entornos de prueba para realizar pruebas rápidas de software, manteniendo la integridad de las pruebas.
Proteja los datos confidenciales no relacionados con la producción mediante una variedad de técnicas de enmascaramiento en bases de datos, aplicaciones y sistemas.
Desmantele y archive aplicaciones y sus datos para reducir los costes y riesgos de almacenamiento, conservando los datos necesarios.