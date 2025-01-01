La oferta estándar que proporciona las capacidades esenciales para conectar de forma segura y fiable aplicaciones basadas en mensajes y eventos a escala y capacitar a los equipos para innovar y ofrecer experiencias del cliente excepcionales.
Todo lo que está disponible en la oferta estándar más capacidades adicionales que proporcionan resiliencia de datos de última generación, opciones de conectividad más amplias y seguridad avanzada para el cifrado de extremo a extremo y el cumplimiento de auditorías.
Una oferta de IBM MQ Advanced multiarrendatario totalmente gestionada. IBM se encargará de las actualizaciones, los parches y muchas de las tareas de gestión operativa de IBM MQ.
Un IBM® MQ Advanced de un solo inquilino totalmente gestionado que ofrece un mayor aislamiento, automatización de implementación y la capacidad de implementar gestores de colas de alta disponibilidad.
Planes
Licencia de suscripción IBM® MQ Virtual Processor Core: 277,00 USD (facturación mensual, plazo mínimo de 1 año)
Licencia de suscripción IBM® MQ Advanced Virtual Processor Core: 519,00 USD (facturación mensual, plazo mínimo de 1 año)
Suscripción mensual a IBM MQ SaaS: 6240,00 USD al mes.
Capacidad de instancia inicial
1 VPC o 70 PVU
Nivel gratuito (plan Lite) disponible (límite de 10 000 mensajes al mes)
1 VPC (de pago)
1 unidad de capacidad (equivalente a 5 VPC)
Unidad métrica
Disponible como:
Unidad de valor de procesador (PVU), (perpetua): una unidad de medida utilizada para diferenciar las licencias de software en tecnologías de procesador distribuido.
Núcleo de procesador virtual (VPC), (mensual): un núcleo de procesador físico, siempre que el servidor no esté particionado para máquinas virtuales, o un núcleo virtual asignado a una máquina virtual.
Disponible como:
Disponible como:
Núcleo de procesador virtual (VPC), (mensual): un núcleo de procesador físico, siempre que el servidor no esté particionado para máquinas virtuales, o un núcleo virtual asignado a una máquina virtual.
La misma métrica de VPC está disponible por horas (a través de la plataforma en la nube de IBM).
Disponible como:
Unidad de capacidad (mensual): es un tipo de capacidad de servicios cloud seleccionado que se multiplicará por el número especificado de unidades de capacidad necesarias para dicho tipo de capacidad
Nube pública
IBM® Cloud y AWS
IBM® Cloud
IBM® MQ Internet Pass-Thru (instalaciones ilimitadas)
VPC de IBM MQ: 12 meses: 3324 USD
VPC de IBM MQ Advanced: 12 meses: 6228 USD
Obtenga protección de datos adicional, alta disponibilidad y la posibilidad de compartir datos en cualquier entorno.
Experimente la fiabilidad, seguridad y rendimiento superiores de un servicio de mensajería creado para un mundo de nube híbrida y totalmente gestionado para usted
