Ofrecer opciones de precios
IBM MQ Desde 371,00 USD*

La oferta estándar que proporciona las capacidades esenciales para conectar de forma segura y fiable aplicaciones basadas en mensajes y eventos a escala y capacitar a los equipos para innovar y ofrecer experiencias del cliente excepcionales.

 Pruébelo sin coste IBM MQ Advanced Desde 689,00 USD*

Todo lo que está disponible en la oferta estándar más capacidades adicionales que proporcionan resiliencia de datos de última generación, opciones de conectividad más amplias y seguridad avanzada para el cifrado de extremo a extremo y el cumplimiento de auditorías.

 Pruébelo sin coste IBM MQ as a Service (SaaS) A partir de 686 USD*

Una oferta de IBM MQ Advanced multiarrendatario totalmente gestionada. IBM se encargará de las actualizaciones, los parches y muchas de las tareas de gestión operativa de IBM MQ. 

 Pruébelo sin coste IBM MQ as a Service Instancias reservadas

Un IBM® MQ Advanced de un solo inquilino totalmente gestionado que ofrece un mayor aislamiento, automatización de implementación y la capacidad de implementar gestores de colas de alta disponibilidad.

Planes

Licencia de suscripción IBM® MQ Virtual Processor Core: 277,00 USD (facturación mensual, plazo mínimo de 1 año) 

Licencia de suscripción IBM® MQ Advanced Virtual Processor Core: 519,00 USD (facturación mensual, plazo mínimo de 1 año) 
  • Suscripción mensual a IBM MQ SaaS:
  • 647,00 USD por VPC al mes.
  • Plan flexible de pago por horas: 0,96 USD por VPC por hora.

Suscripción mensual a IBM MQ SaaS: 6240,00 USD al mes. 

Capacidad de instancia inicial

1 VPC o 70 PVU

1 VPC o 70 PVU

Nivel gratuito (plan Lite) disponible (límite de 10 000 mensajes al mes)

O

1 VPC (de pago)

1 unidad de capacidad (equivalente a 5 VPC) 

Unidad métrica

Disponible como:

Unidad de valor de procesador (PVU), (perpetua): una unidad de medida utilizada para diferenciar las licencias de software en tecnologías de procesador distribuido.

Núcleo de procesador virtual (VPC), (mensual): un núcleo de procesador físico, siempre que el servidor no esté particionado para máquinas virtuales, o un núcleo virtual asignado a una máquina virtual.

Disponible como:

Núcleo de procesador virtual (VPC), (mensual): un núcleo de procesador físico, siempre que el servidor no esté particionado para máquinas virtuales, o un núcleo virtual asignado a una máquina virtual.

La misma métrica de VPC está disponible por horas (a través de la plataforma en la nube de IBM).

Disponible como:

Unidad de capacidad (mensual): es un tipo de capacidad de servicios cloud seleccionado que se multiplicará por el número especificado de unidades de capacidad necesarias para dicho tipo de capacidad

Nube privada

N/A

N/A

Nube pública

IBM® Cloud y AWS

IBM® Cloud 

IBM® MQ Internet Pass-Thru (instalaciones ilimitadas)

IBM® MQ en z/OS

Combine la estabilidad y fiabilidad del mainframe con IBM MQ

IBM MQ Appliance

Firmware de mensajería ajustado con precisión por expertos, que se ejecuta en hardware dedicado para permitir un rendimiento impresionante.

*Los precios mostrados son indicativos, pueden variar según el país, no incluyen los impuestos y aranceles aplicables y están sujetos a la disponibilidad de la oferta de productos en cada región.

 IBM MQ Advanced

Obtenga protección de datos adicional, alta disponibilidad y la posibilidad de compartir datos en cualquier entorno.

 IBM MQ SaaS

Experimente la fiabilidad, seguridad y rendimiento superiores de un servicio de mensajería creado para un mundo de nube híbrida y totalmente gestionado para usted
Dé los siguientes pasos

Póngase en contacto con un asesor para obtener ayuda para configurar IBM MQ, IBM MQ Advanced o IBM® MQ on Cloud para sus necesidades empresariales.

Notas a pie de página

