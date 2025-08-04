Los sistemas desconectados, las medidas de seguridad reactivas y los procesos manuales exponen a las organizaciones a riesgos, a la ineficiencia y al incumplimiento. A medida que la normativa se hace más compleja y aumentan las expectativas de operaciones seguras y eficientes, los programas de HSE en silos dejan a las organizaciones vulnerables y lentas a la hora de responder.

IBM® Maximo HSE integra los procesos de salud, seguridad y medio ambiente con sus operaciones principales y la gestión del trabajo. Desde la notificación de incidentes y la gestión de emisiones hasta las evaluaciones de riesgos y el seguimiento del cumplimiento, ofrece un enfoque inteligente e integrado para la gestión de la salud, la seguridad y el medio ambiente en toda la empresa.