Ponga la seguridad en primer lugar con HSE conectado y gestión del trabajo
Los sistemas desconectados, las medidas de seguridad reactivas y los procesos manuales exponen a las organizaciones a riesgos, a la ineficiencia y al incumplimiento. A medida que la normativa se hace más compleja y aumentan las expectativas de operaciones seguras y eficientes, los programas de HSE en silos dejan a las organizaciones vulnerables y lentas a la hora de responder.
IBM® Maximo HSE integra los procesos de salud, seguridad y medio ambiente con sus operaciones principales y la gestión del trabajo. Desde la notificación de incidentes y la gestión de emisiones hasta las evaluaciones de riesgos y el seguimiento del cumplimiento, ofrece un enfoque inteligente e integrado para la gestión de la salud, la seguridad y el medio ambiente en toda la empresa.
Los procesos de HSE están totalmente integrados con la gestión del trabajo, por lo que la seguridad forma parte integral de cada paso de la planificación y ejecución del trabajo.
Gracias a las aplicaciones interconectadas, los usuarios pueden iniciar múltiples actividades desde una única interfaz, lo que les permite acceder rápidamente a la información y realizar acciones de forma inmediata.
IBM Maximo HSE ofrece flexibilidad en la nube híbrida y herramientas móviles para una gestión de la seguridad fluida y en tiempo real, respaldada por la IA generativa de IBM, watsonx.
Los KPI, las tendencias y los conocimientos están disponibles a través de paneles de control personalizables y listos para usar, lo que permite tomar decisiones más rápidas e inteligentes y mejorar la eficiencia.
Agilice los permisos, las certificaciones y la ejecución segura del trabajo
IBM Maximo HSE simplifica los permisos de trabajo, las certificaciones y las evaluaciones de riesgos para garantizar operaciones seguras y conformes. Vincula los permisos a las órdenes de trabajo y a los incidentes, da soporte al bloqueo/etiquetado y realiza un seguimiento de la formación para garantizar que solo el personal cualificado lleva a cabo tareas de alto riesgo, protegiendo así a las personas y a los procesos.
Garantice operaciones seguras, eficientes y documentadas
Apoye operaciones seguras y consistentes con herramientas para transferencias de turnos, rondas de operadores e informes de pérdida de producción. Los procedimientos vinculados y los registros de los operadores brindan a los equipos visibilidad completa, lo que ayuda a identificar problemas de manera temprana y a mantener operaciones fluidas y compatibles en todos los turnos.
Gestione de forma proactiva la seguridad del lugar de trabajo y de los procesos
Permita que sus equipos gestionen los incidentes, los peligros y los riesgos con un seguimiento, investigaciones y acciones correctivas de principio a fin. Desde la identificación de peligros hasta el control de desviaciones, fomenta la responsabilidad y la mejora continua, y crea un lugar de trabajo más seguro y conforme a la normativa.
Prepárese para las auditorías y cumpla la normativa externa
IBM Maximo HSE ayuda a las organizaciones a prepararse para las auditorías y a satisfacer los requisitos normativos gracias a su completo conjunto de herramientas de cumplimiento. Agiliza las auditorías, las encuestas y el seguimiento normativo al asociar los datos clave de cumplimiento con los registros de trabajo, los activos y la seguridad. Las capacidades de gestión de emisiones permiten monitorizar las emisiones continuas y fugitivas, y cuentan con paneles de control integrados para el seguimiento y la adopción de medidas correctivas.
Controle los cambios con confianza
El proceso de gestión de cambios (MOC) de Maximo HSE supervisa todo el ciclo de vida de los cambios operativos y de ingeniería, desde su inicio hasta su aprobación, autorización y cierre. Los usuarios pueden iniciar solicitudes de MOC o iniciar cambios directamente desde la aplicación, mediante la asociación de múltiples activos, ubicaciones y elementos de configuración.
Cree un personal cualificado y conforme
Gestione las habilidades, las certificaciones y la formación en un único lugar para garantizar que solo el personal cualificado realice tareas críticas. Realice un seguimiento de los cursos, valide las competencias y recopile las lecciones aprendidas para colmar las lagunas de conocimientos, reforzar el cumplimiento normativo y apoyar operaciones más seguras.
Las operaciones empresariales impulsan el crecimiento, pero también producen emisiones, por lo que resulta fundamental gestionarlas de manera eficaz. IBM® Maximo Emissions Management permite capturar las emisiones continuas y fugitivas casi en tiempo real, mientras que IBM® Envizi ESG Suite ayuda a calcular, hacer un seguimiento y elaborar informes de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de alcance 1, 2 y 3, y así alinear la eficiencia operativa con la responsabilidad medioambiental.
