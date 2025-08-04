Maximo Health, Safety and Environment (HSE) Software

Ponga la seguridad en primer lugar con HSE conectado y gestión del trabajo

Maximo Health, Safety and Environment - IBM® Maximo Application Suite

La seguridad ante todo 

Los sistemas desconectados, las medidas de seguridad reactivas y los procesos manuales exponen a las organizaciones a riesgos, a la ineficiencia y al incumplimiento. A medida que la normativa se hace más compleja y aumentan las expectativas de operaciones seguras y eficientes, los programas de HSE en silos dejan a las organizaciones vulnerables y lentas a la hora de responder. 

IBM® Maximo HSE integra los procesos de salud, seguridad y medio ambiente con sus operaciones principales y la gestión del trabajo. Desde la notificación de incidentes y la gestión de emisiones hasta las evaluaciones de riesgos y el seguimiento del cumplimiento, ofrece un enfoque inteligente e integrado para la gestión de la salud, la seguridad y el medio ambiente en toda la empresa.
Gestión unificada del trabajo y HSE

Los procesos de HSE están totalmente integrados con la gestión del trabajo, por lo que la seguridad forma parte integral de cada paso de la planificación y ejecución del trabajo.

Capacidades interconectadas

Gracias a las aplicaciones interconectadas, los usuarios pueden iniciar múltiples actividades desde una única interfaz, lo que les permite acceder rápidamente a la información y realizar acciones de forma inmediata.
Más inteligente y escalable

IBM Maximo HSE ofrece flexibilidad en la nube híbrida y herramientas móviles para una gestión de la seguridad fluida y en tiempo real, respaldada por la IA generativa de IBM, watsonx.
Paneles de control personalizados

Los KPI, las tendencias y los conocimientos están disponibles a través de paneles de control personalizables y listos para usar, lo que permite tomar decisiones más rápidas e inteligentes y mejorar la eficiencia.
Qué puede hacer

Permisos y certificados  Gestión de operaciones Gestione la seguridad Conformidad Gestión del cambio Gestione la competencia

Gestión de emisiones

Las operaciones empresariales impulsan el crecimiento, pero también producen emisiones, por lo que resulta fundamental gestionarlas de manera eficaz. IBM® Maximo Emissions Management permite capturar las emisiones continuas y fugitivas casi en tiempo real, mientras que IBM® Envizi ESG Suite ayuda a calcular, hacer un seguimiento y elaborar informes de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de alcance 1, 2 y 3, y así alinear la eficiencia operativa con la responsabilidad medioambiental.  

Casos de éxito

Dé el siguiente paso

Dé los primeros pasos con una visita guiada del producto o solicite asesoramiento de un experto de IBM para descubrir cómo puede beneficiarse su organización de Maximo Application Suite. 

