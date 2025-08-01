Automatice y unifique los registros de activos y el historial de trabajo para reducir el tiempo de inactividad y maximizar la eficiencia.
El tiempo de inactividad no planificado, los riesgos de cumplimiento y los datos fragmentados provocan retrasos costosos. Las capacidades de IBM® Maximo para el registro de activos y trabajo, mejoradas con herramientas de IA generativa, ayudan a las organizaciones a consolidar los datos de activos, agilizar la ejecución del trabajo y dotar a los equipos de conocimientos impulsados por IA.
Utilice recomendaciones de códigos de error de alta confianza, mejore la calidad de los datos y optimice la ejecución del mantenimiento. Con una mejor visibilidad de los activos, su historial y el trabajo en curso, puede optimizar las estrategias de mantenimiento, aumentar el tiempo de actividad y cumplir los requisitos normativos con mayor confianza.
Un mantenimiento más inteligente comienza con la IA
Maximo Work Order Intelligence, con tecnología watsonx, le ayuda a afrontar los retos de mantenimiento más difíciles con confianza. Al analizar los datos históricos y las tendencias de las órdenes de trabajo, ofrece recomendaciones de códigos de fallo de alta fiabilidad, lo que elimina las conjeturas y reduce el tiempo dedicado a diagnosticar problemas. Vea cómo funciona y descubra cómo puede empezar a alcanzar la excelencia en el ámbito del mantenimiento.
Optimice las operaciones con automatización inteligente
Los procesos manuales ralentizan a los equipos y aumentan el riesgo de cometer errores. Las herramientas de automatización de Maximo, como los flujos de trabajo, los motores de escalado, las tareas programadas y los scripts de automatización, ayudan a estandarizar las operaciones y a aplicar buenas prácticas en toda la organización. Desde el enrutamiento de aprobaciones de seguridad hasta la guía de los técnicos a través de las solicitudes de servicio, la automatización reduce los cuellos de botella y libera tiempo para tareas de mayor valor añadido. Con la IA integrada, Maximo va incluso más allá, ya que permite una toma de decisiones más rápida e inteligente que reduce la repetición de tareas, mejora el cumplimiento y aumenta la productividad general.
Obtenga el control de las ubicaciones y las relaciones entre activos
Un mantenimiento eficaz comienza con saber exactamente qué activos tiene, dónde están ubicados y cómo están conectados. Maximo le permite catalogar digitalmente cada activo crítico, capturando atributos detallados, especificaciones, medidores y perfiles de riesgo en un sistema centralizado.
Esta visibilidad fundamental acelera la resolución de problemas, fortalece el cumplimiento y respalda una planificación más inteligente. Al crear una imagen completa de su panorama de activos, puede implementar mantenimiento preventivo, calibraciones e inspecciones específicas que prolonguen la vida útil de los activos, minimicen el tiempo de inactividad no planificado y mejoren el rendimiento general.
Lleve los recursos adecuados al lugar adecuado a tiempo
Un mantenimiento oportuno y eficiente depende de contar con el personal, las piezas y las herramientas adecuadas. Maximo ofrece un registro completo de recursos laborales, incluyendo perfiles de técnicos, habilidades, certificaciones y disponibilidad, ya sean empleados internos o contratistas externos. También obtiene visibilidad en tiempo real de sus niveles de inventario, relaciones con los proveedores, plazos de entrega y ciclos de compras.
Dé los primeros pasos con una visita guiada del producto o solicite asesoramiento de un experto de IBM para descubrir cómo puede beneficiarse su organización de Maximo Application Suite.