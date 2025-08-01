El tiempo de inactividad no planificado, los riesgos de cumplimiento y los datos fragmentados provocan retrasos costosos. Las capacidades de IBM® Maximo para el registro de activos y trabajo, mejoradas con herramientas de IA generativa, ayudan a las organizaciones a consolidar los datos de activos, agilizar la ejecución del trabajo y dotar a los equipos de conocimientos impulsados por IA.

Utilice recomendaciones de códigos de error de alta confianza, mejore la calidad de los datos y optimice la ejecución del mantenimiento. Con una mejor visibilidad de los activos, su historial y el trabajo en curso, puede optimizar las estrategias de mantenimiento, aumentar el tiempo de actividad y cumplir los requisitos normativos con mayor confianza.