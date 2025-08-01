Trabajo y registro de activos de Maximo

Automatice y unifique los registros de activos y el historial de trabajo para reducir el tiempo de inactividad y maximizar la eficiencia.

Solicite una demo en directo Explore el recorrido por el producto

Resuelva las ineficiencias con una gestión de activos más inteligente

El tiempo de inactividad no planificado, los riesgos de cumplimiento y los datos fragmentados provocan retrasos costosos. Las capacidades de IBM® Maximo para el registro de activos y trabajo, mejoradas con herramientas de IA generativa, ayudan a las organizaciones a consolidar los datos de activos, agilizar la ejecución del trabajo y dotar a los equipos de conocimientos impulsados por IA.

Utilice recomendaciones de códigos de error de alta confianza, mejore la calidad de los datos y optimice la ejecución del mantenimiento. Con una mejor visibilidad de los activos, su historial y el trabajo en curso, puede optimizar las estrategias de mantenimiento, aumentar el tiempo de actividad y cumplir los requisitos normativos con mayor confianza.

 Resumen de la solución

Qué puede hacer

Work Order Intelligence Automatización del flujo de trabajo Catalogue todos sus activos críticos Rastree recursos, habilidades y contratistas

Casos de éxito

Vea todos los casos de éxito
Young woman on a train ride looking at the landscape passing in the window
Downer Group
Downer e IBM utilizan el mantenimiento preventivo inteligente para garantizar que los pasajeros de los sistemas ferroviarios ligeros y pesados de Australia se puedan mover de manera segura, fiable, cómoda y sostenible.
Hombre con maleta sentado junto a la ventana
IBM Global Real Estate (GRE)
GRE está utilizando Maximo para analizar los datos de los sensores de 188 000 activos en todo el mundo, en un paso hacia el mantenimiento basado en la condición, desencadenado por el tiempo de funcionamiento real, el calor excesivo o la vibración.
Hombre con casco inspeccionando maquinaria en fábrica
Novate Solutions
Gracias a Maximo Monitor, Novate ha experimentado una mejora del 30 % en la calidad del producto al conocer el rendimiento de los activos en tiempo real.
Sitio de Dp World
DP World
DP World obtiene conocimiento en tiempo real sobre el rendimiento del equipo, lo que permite estrategias de mantenimiento proactivas que reducen el tiempo de inactividad y mejoran la eficacia general del equipo.
Dé el siguiente paso

Dé los primeros pasos con una visita guiada del producto o solicite asesoramiento de un experto de IBM para descubrir cómo puede beneficiarse su organización de Maximo Application Suite. 

 Realice un recorrido por el producto