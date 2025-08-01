Planificación estratégica de activos e instalaciones de Maximo

Alinee la planificación del capital y los recursos teniendo en cuenta los riesgos medioambientales, sociales, de gobierno (ESG) y climáticos.

Solicite una demo en directo Explore el recorrido por el producto

Presentación de IBM® Maximo Asset Investment Planning

Racionalice las estrategias de inversión, mejore la planificación de escenarios y alinee el mantenimiento con los objetivos de capital.

Explorar más

Planifique de manera integral

A menudo, las organizaciones tienen dificultades para alcanzar sus objetivos debido a la fragmentación de los sistemas y al aislamiento de los datos. El hecho de que haya herramientas dispares para las actividades relacionadas con el capital, los recursos y el medio ambiente dificulta la obtención de una visión estratégica de toda la organización. Esta situación provoca ineficiencias, oportunidades perdidas y riesgos de incumplimiento.

Maximo Application Suite aborda estos retos al centralizar los datos de los activos e integrar flujos de trabajo inteligentes en todos los departamentos. Gracias a los análisis avanzados y a los conocimientos impulsados por IA, Maximo permite a los equipos alinear las inversiones de capital, optimizar el uso de los recursos y cumplir los objetivos medioambientales, todo ello en una única plataforma unificada.

Qué puede hacer

Planificación de inversiones en activos Coste total de mantenimiento Gestión de proyectos de capital Planificación de proyectos y portfolio ESG y riesgo climático

Casos de éxito

Una persona en un viaje en tren que mira el paisaje que pasa a través de la ventana
A esto hay que añadir los más de 20 sistemas diferentes que se utilizan para gestionar el ciclo de vida del portfolio de activos en toda la universidad, así como las simples llamadas de datos. Lea el caso de éxito
Dé el siguiente paso

Dé sus primeros pasos con una visita guiada al producto o solicite asesoramiento a un experto de IBM para descubrir cómo puede beneficiarse su organización de Maximo Application Suite 

 Realice un recorrido por el producto