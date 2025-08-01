Alinee la planificación del capital y los recursos teniendo en cuenta los riesgos medioambientales, sociales, de gobierno (ESG) y climáticos.
A menudo, las organizaciones tienen dificultades para alcanzar sus objetivos debido a la fragmentación de los sistemas y al aislamiento de los datos. El hecho de que haya herramientas dispares para las actividades relacionadas con el capital, los recursos y el medio ambiente dificulta la obtención de una visión estratégica de toda la organización. Esta situación provoca ineficiencias, oportunidades perdidas y riesgos de incumplimiento.
Maximo Application Suite aborda estos retos al centralizar los datos de los activos e integrar flujos de trabajo inteligentes en todos los departamentos. Gracias a los análisis avanzados y a los conocimientos impulsados por IA, Maximo permite a los equipos alinear las inversiones de capital, optimizar el uso de los recursos y cumplir los objetivos medioambientales, todo ello en una única plataforma unificada.
Impulse el valor a lo largo del ciclo de vida de los activos, equilibrando el riesgo y el coste, con una planificación automatizada de escenarios y decisiones de inversión basadas en datos. Planifique con precisión las principales intervenciones de activos que se alineen con los horizontes temporales, el presupuesto de la organización y los objetivos.
Obtenga visibilidad de su coste total de mantenimiento, incluidas las órdenes de trabajo, la mano de obra, los servicios, los materiales y las herramientas.
Tome decisiones de planificación de capital más inteligentes y optimice el uso de recursos con conocimiento sobre el estado de los activos en tiempo real y herramientas de evaluación de escenarios.
Evite retrasos y asegure decisiones de compras óptimas con análisis de riesgos avanzados, gestión de proveedores y flujos de trabajo automatizados.
Integre el modelado financiero con los análisis climáticos. Cuantifique el riesgo de los peligros climáticos físicos, como inundaciones y huracanes, y el riesgo de transición para evitar activos varados y mal valorados.
