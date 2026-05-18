Proteja su negocio sin modernizaciones ni migraciones disruptivas
Proteja su negocio Java empresarial
Muchas aplicaciones Java 8 de misión crítica aún se ejecutan en marcos no compatibles (Spring Boot 3.2 y Apache Struts 1.3, por ejemplo), lo que aumenta el riesgo de seguridad. Sin embargo, las migraciones son costosas y disruptivas. IBM Library Support for Spring, Struts e Hibernate ofrece seguridad, cumplimiento y estabilidad de nivel empresarial sin reescrituras, para que pueda mantener las aplicaciones en funcionamiento, los equipos centrados y la empresa protegida. Son compatibles con cargas de trabajo Java 8 en WebSphere Application Server (WAS), WAS ND, WebSphere Liberty, Red Hat JBoss EAP y otros tiempos de ejecución Java empresariales.
Soporte de seguridad para bibliotecas clave de Java
Spring Boot
Aplicaciones Secure Spring Boot 2.7.x, 3.2.x, y 3.3.x con actualizaciones de seguridad oportunas.
Marco de trabajo de Spring
Mantenga sus inversiones en el marco de Spring 5.3.x y 6.1.x sin interrupciones operativas.
Apache Struts
Proteja décadas de inversión en Struts con soporte integral para las versiones 1.1, 1.5 y 2.5. Elimine las vulnerabilidades críticas mientras planifica su hoja de ruta de modernización.
Hibernate ORM ha sido durante mucho tiempo un marco fundacional para la persistencia de Java empresarial y ORM. Sin embargo, muchas implementaciones siguen dependiendo de versiones que ya no reciben mantenimiento activo de la comunidad, lo que aumenta la exposición a vulnerabilidades de seguridad. IBM Library Support for Hibernate aborda esta brecha proporcionando actualizaciones de seguridad continuas y corrección crítica de CVE, lo que permite a las organizaciones mantener y proteger sus aplicaciones basadas en Hibernate mientras continúan ejecutando sus entornos existentes sin interrupciones. Las versiones compatibles incluyen 5.6.x y 6.4.x.
Utilice reemplazos directos para los marcos Spring y Struts existentes, diseñados sin cambios de código. Esto preserva la lógica de la aplicación, su proceso de compilación existente y minimiza el esfuerzo de modernización.
Garantice el cumplimiento de la normativa y la longevidad de las aplicaciones Java existentes con actualizaciones basadas en la seguridad para las bibliotecas y los marcos de trabajo de código abierto existentes.
Mantenga la vitalidad de las aplicaciones en todo su entorno con una inversión mínima respaldada por actualizaciones específicas que garanticen la seguridad a largo plazo a medida que sus aplicaciones se modernizan.
Código abierto para cargas de trabajo modernas
Exponga Python/Go/Node.js en IBM Z para ampliar o refactorizar las aplicaciones de mainframe existentes, reduciendo el riesgo y los costes y añadiendo canales digitales.
Cree API REST/GraphQL con bibliotecas de código abierto para ofrecer datos bancarios en tiempo real a aplicaciones móviles y de análisis.
Utilice scripts de Python y la integración de Zowe para pipelines de CI/CD que abarquen entornos de nube híbrida y mainframe.
Implemente modelos basados en ONNX en IBM Z, manteniendo los datos confidenciales on-premises y aprovechando los análisis modernos.
Ejecute bibliotecas de código abierto como contenedores en Red Hat OpenShift en IBM Z para un desarrollo agnóstico del lenguaje.
Comparta servicios entre z/OS, Linux en Z e instancias de nube pública a través de bibliotecas comunes.
Permita que los complementos de terceros creados con pilas de código abierto conocidas se conecten a los servicios de IBM Z.
Reduzca la curva de aprendizaje de los nuevos desarrolladores dando soporte a los lenguajes que ya conocen.