Hibernate ORM ha sido durante mucho tiempo un marco fundacional para la persistencia de Java empresarial y ORM. Sin embargo, muchas implementaciones siguen dependiendo de versiones que ya no reciben mantenimiento activo de la comunidad, lo que aumenta la exposición a vulnerabilidades de seguridad. IBM Library Support for Hibernate aborda esta brecha proporcionando actualizaciones de seguridad continuas y corrección crítica de CVE, lo que permite a las organizaciones mantener y proteger sus aplicaciones basadas en Hibernate mientras continúan ejecutando sus entornos existentes sin interrupciones. Las versiones compatibles incluyen 5.6.x y 6.4.x.