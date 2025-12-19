IMS Sequential Randomizer Generator for z/OS

Crear un módulo de aleatorización para acceder a los segmentos de la base de datos de forma directa o secuencial

Lea la documentación
Ilustración de una nube con varias formas y símbolos

Visión general

IBM IMS Sequential Randomizer Generator for z/OS genera un módulo de aleatorización que proporciona acceso a segmentos del método de acceso directo jerárquico (HDAM), la base de datos de entrada de datos (DEDB) o el HDAM particionado (PHDAM) de forma directa o secuencial. El procesamiento secuencial de bases de datos ofrece simplicidad en el almacenamiento de datos y velocidad y eficiencia al manejar grandes volúmenes de datos.
Acceso directo eficiente

Permite el acceso a bases de datos HDAM y DEDB en secuencia de claves lógicas sin sacrificar sus eficientes capacidades de acceso directo.
Distribución optimizada

Ajusta el módulo de aleatorización si el número de sinónimos o el intervalo de control (CI)/utilización de bloques supera el valor especificado por el usuario, y controla el número de sinónimos de segmentos raíz en una base de datos.
Monitorice el módulo

Utiliza las estadísticas proporcionadas en los informes del generador de aleatorización secuencial para monitorizar la eficacia del módulo de aleatorización.
Controle los costos

Los archivos pueden almacenarse en cintas magnéticas, una alternativa de almacenamiento de bajo coste.

Productos relacionados

Ilustración de una mujer trabajando en un ordenador portátil con iconos de seguridad y nube conectados a una interfaz de panel de control estructurada
IMS Transaction Manager Solution Pack for z/OS
Obtenga las herramientas que necesita para supervisar y gestionar eficazmente su entorno IMS Transaction Manager.
Un hombre de pie en un podio, rodeado de un diagrama de flujo y formas geométricas
IMS Tools
Mejore el rendimiento de sus sistemas IMS con herramientas de gestión de transacciones y bases de datos específicas para cada aplicación y bajo demanda.
Un diagrama de flujo con varios iconos y símbolos, incluidos un escudo, un candado y un engranaje.
IMS Database Solution Pack for z/OS
Respalde las reorganizaciones de bases de datos en línea para garantizar la disponibilidad 24/7 y gestione bases de datos IMS y IALDB con todas las funciones
Ilustración de un hombre de pie sobre una plataforma, escribiendo en una gran pantalla con un lápiz óptico.
IMS Recovery Solution Pack for z/OS
Utilice un paquete de software que proporcione una solución integrada para la copia de seguridad y la recuperación simultáneas de múltiples conjuntos de datos y áreas de ruta rápida.

Recursos

Documentación de IBM
Obtenga información sobre cómo mantener y utilizar el producto.
Preguntas frecuentes sobre los paquetes de soluciones de IMS Tools
Encuentre las respuestas y aprenda sugerencias y consejos para una configuración óptima de los paquetes de soluciones IMS Tools.
Documentación del producto IMS Tools
Publicación de productos de IMS Tools, directorios de programas y otro contenido técnico relacionado en formato PDF.
Lista de reproducción de vídeo de IMS Tools
Esta lista de vídeos incluye demostraciones y webcasts de IBM IMS y productos y tecnologías relacionados.
Dé el siguiente paso
Lea la documentación
Más formas de explorar Novedades Asistencia