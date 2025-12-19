Crear un módulo de aleatorización para acceder a los segmentos de la base de datos de forma directa o secuencial
IBM IMS Sequential Randomizer Generator for z/OS genera un módulo de aleatorización que proporciona acceso a segmentos del método de acceso directo jerárquico (HDAM), la base de datos de entrada de datos (DEDB) o el HDAM particionado (PHDAM) de forma directa o secuencial. El procesamiento secuencial de bases de datos ofrece simplicidad en el almacenamiento de datos y velocidad y eficiencia al manejar grandes volúmenes de datos.
Permite el acceso a bases de datos HDAM y DEDB en secuencia de claves lógicas sin sacrificar sus eficientes capacidades de acceso directo.
Ajusta el módulo de aleatorización si el número de sinónimos o el intervalo de control (CI)/utilización de bloques supera el valor especificado por el usuario, y controla el número de sinónimos de segmentos raíz en una base de datos.
Utiliza las estadísticas proporcionadas en los informes del generador de aleatorización secuencial para monitorizar la eficacia del módulo de aleatorización.
Los archivos pueden almacenarse en cintas magnéticas, una alternativa de almacenamiento de bajo coste.