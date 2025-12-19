Cambie el entorno de generación de su sistema IMS y los recursos de aplicación con mayor facilidad
IBM IMS High Performance System Generation Tools for z/OS le permite actualizar las definiciones de recursos de generación del sistema IMS sin tener que reiniciar IMS. Puede crear una lista de entradas de actualización de recursos, verificarlas e instalarlas sin interrupciones, problemas con el trabajo en curso ni comandos de cambio en línea. Las actualizaciones de recursos se pueden instalar en un sistema IMS o en múltiples sistemas simultáneamente. Esto garantiza que las definiciones de recursos se mantengan sincronizadas con otros miembros de IMSPlex y que las actualizaciones se instalen en todos los sistemas IMS al mismo tiempo, incluidos los sistemas que están inactivos y necesitan reflejar los cambios cuando se reinician.
Gestiona tu entorno sysgen con Fast Generation (SYSGEN), Merge Clone y SYSGEN Compare.
Ejecute procesos de generación del sistema IMS más rápidos para los cambios en los recursos de las aplicaciones (transacciones, programas, bases de datos y códigos de ruta) en un trabajo por lotes de un solo paso o en línea, y consuma menos tiempo de CPU.
Cambie la seguridad de IMS SMU, incluyendo AGN, autorización de comandos de transacción y seguridad de terminales.
Instale los cambios en los recursos simultáneamente en varios sistemas IMS, lo que garantiza la coherencia en todo el IMSPlex.