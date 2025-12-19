IMS High Performance System Generation Tools for z/OS

Cambie el entorno de generación de su sistema IMS y los recursos de aplicación con mayor facilidad

Leer la ficha técnica
Ilustración de un hombre y una mujer trabajando con iconos en un centro de control

Visión general

IBM IMS High Performance System Generation Tools for z/OS le permite actualizar las definiciones de recursos de generación del sistema IMS sin tener que reiniciar IMS. Puede crear una lista de entradas de actualización de recursos, verificarlas e instalarlas sin interrupciones, problemas con el trabajo en curso ni comandos de cambio en línea. Las actualizaciones de recursos se pueden instalar en un sistema IMS o en múltiples sistemas simultáneamente. Esto garantiza que las definiciones de recursos se mantengan sincronizadas con otros miembros de IMSPlex y que las actualizaciones se instalen en todos los sistemas IMS al mismo tiempo, incluidos los sistemas que están inactivos y necesitan reflejar los cambios cuando se reinician.

 ¿Qué hace IMS High Performance System Generation Tools?
Equipe su espacio de trabajo con múltiples herramientas

Gestiona tu entorno sysgen con Fast Generation (SYSGEN), Merge Clone y SYSGEN Compare.
Realice cambios de forma eficiente

Ejecute procesos de generación del sistema IMS más rápidos para los cambios en los recursos de las aplicaciones (transacciones, programas, bases de datos y códigos de ruta) en un trabajo por lotes de un solo paso o en línea, y consuma menos tiempo de CPU.
Cree configuraciones sysgen de IMSplex

Cambie la seguridad de IMS SMU, incluyendo AGN, autorización de comandos de transacción y seguridad de terminales.
Actualizaciones multisistema sincronizadas

Instale los cambios en los recursos simultáneamente en varios sistemas IMS, lo que garantiza la coherencia en todo el IMSPlex.

Productos relacionados

Ilustración de una mujer trabajando en un ordenador portátil con iconos de seguridad y nube conectados a una interfaz de panel de control estructurada
IMS Transaction Manager Solution Pack for z/OS
Obtenga las herramientas que necesita para supervisar y gestionar eficazmente su entorno IMS Transaction Manager.
Ilustración de un hombre trabajando en un ordenador portátil con iconos de seguridad y nube conectados a una interfaz de panel de control estructurada
IMS Tools
Mejore el rendimiento de sus sistemas IMS con herramientas de gestión de transacciones y bases de datos específicas para cada aplicación y bajo demanda.
Un diagrama de flujo con varios iconos y símbolos, incluidos un escudo, un candado y un engranaje.
IMS Database Solution Pack for z/OS
Respalde las reorganizaciones de bases de datos en línea para garantizar la disponibilidad 24/7 y gestione bases de datos IMS y IALDB con todas las funciones
Ilustración de un hombre de pie sobre una plataforma, escribiendo en una gran pantalla con un lápiz óptico.
IMS Recovery Solution Pack for z/OS
Utilice un paquete de software que proporcione una solución integrada para la copia de seguridad y la recuperación simultáneas de múltiples conjuntos de datos y áreas de ruta rápida.

Recursos

Documentación de IBM
Obtenga información sobre cómo mantener y utilizar el producto.
Preguntas frecuentes sobre los paquetes de soluciones de IMS Tools
Encuentre las respuestas y aprenda sugerencias y consejos para una configuración óptima de los paquetes de soluciones IMS Tools.
Documentación del producto IMS Tools
Publicación de productos de IMS Tools, directorios de programas y otro contenido técnico relacionado en formato PDF.
Lista de reproducción de vídeo de IMS Tools
Esta lista de vídeos incluye demostraciones y webcasts de IBM IMS y productos y tecnologías relacionados.
Dé el siguiente paso
Leer la ficha técnica
Más formas de explorar Documentación de IBM IBM Developer Community Novedades Asistencia