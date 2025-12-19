IBM IMS High Performance System Generation Tools for z/OS le permite actualizar las definiciones de recursos de generación del sistema IMS sin tener que reiniciar IMS. Puede crear una lista de entradas de actualización de recursos, verificarlas e instalarlas sin interrupciones, problemas con el trabajo en curso ni comandos de cambio en línea. Las actualizaciones de recursos se pueden instalar en un sistema IMS o en múltiples sistemas simultáneamente. Esto garantiza que las definiciones de recursos se mantengan sincronizadas con otros miembros de IMSPlex y que las actualizaciones se instalen en todos los sistemas IMS al mismo tiempo, incluidos los sistemas que están inactivos y necesitan reflejar los cambios cuando se reinician.