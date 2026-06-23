Reorganice las bases de datos de IMS mientras permanezcan en línea
IMS High Performance Load for z/OS reduce la CPU y el tiempo de ejecución de determinadas aplicaciones y la carga de bases de datos IMS. Analiza el rendimiento de la base de datos y elabora informes que contienen estadísticas sobre el uso del espacio y los punteros de segmento. Crea el conjunto de datos de lista indirecta (ILDS) de una base de datos grande de alta disponibilidad (HALDB) que es compatible con el creado por la utilidad estándar de IMS IMS HD Reorganization Reload.
Logre un alto rendimiento
IMS High Performance Load for z/OS está diseñado para ofrecer un procesamiento de alto rendimiento mediante la configuración predeterminada de los parámetros. Podrá obtener un rendimiento optimizado en cada tarea de reorganización. Consta de los servicios IMS HP Load, el servicio Physical Sequence Sort for Reload y el servicio Bitmap Resetter. Además, ofrece la interfaz de programación de aplicaciones de carga (Load API).
Evite escribir instrucciones DD para un conjunto de datos de base de datos, ya que IMS HP Load puede asignar dinámicamente un conjunto de datos de base de datos para una base de datos con todas las funciones y HALDB.
Los datos creados por IMS HP Load, como el conjunto de datos DFSURWF, son compatibles con los servicios estándar de IMS.
IMS HP Load no requiere la inicialización del conjunto de datos de la partición HALDB antes de la recarga. En el caso de las particiones que no estén ocupadas por ningún segmento durante la recarga, IMS HP Load inicializa el conjunto de datos de la partición.
IMS HP Load simplifica el ajuste de bases de datos y el análisis de espacio mediante la recopilación de datos estadísticos clave a partir de múltiples formatos de entrada flexibles y de archivos comprimidos.
IMS HP Load ofrece un conjunto completo de procedimientos de reorganización y recarga de alto rendimiento para las siguientes organizaciones de bases de datos: 1) HDAM (método de acceso directo jerárquico), 2) HIDAM (método de acceso directo jerárquico indexado), 3) HISAM (método de acceso secuencial jerárquico indexado), 4) SHISAM (método de acceso secuencial jerárquico indexado simple), 5) PHDAM (método de acceso directo jerárquico particionado) y 6) PHIDAM (método de acceso directo jerárquico indexado particionado).
IMS HP Load proporciona un procesamiento de recarga de alto rendimiento para bases de datos. Este servicio es una versión mejorada del servicio de reorganización y recarga de IMS HD (DFSURGL0). El servicio IMS HP Load es compatible con diversas organizaciones de bases de datos. Crea el conjunto de datos de lista indirecta (ILDS) de una HALDB que es compatible con el creado por el servicio IMS HD Reorganization Reload estándar de IMS. Además, los servicios proporcionan informes que contienen estadísticas sobre el uso del espacio y los punteros de segmentos.
IMS HP Load ofrece la interfaz de programación de aplicaciones (API) de carga. Al utilizar la API de carga, se puede ejecutar el proceso de carga inicial mucho más rápido que con IMS DL/I.
El servicio clasifica un conjunto de datos de base de datos descargados que se produce para una base de datos HDAM para reducir el tiempo transcurrido necesario para recargar la base de datos. También clasifica un conjunto de datos de base de datos descargados para bases de datos HDAM, PHDAM, HIDAM, PHIDAM, HISAM o SHISAM. El servicio también proporciona informes para su uso en el análisis de ajuste de los parámetros de aleatorización.
El servicio Bitmap Resetter permite ajustar el mapa de bits de una base de datos HDAM, HIDAM, PHDAM o PHIDAM para adaptarlo a una mayor densidad de empaquetamiento de los bloques de la base de datos.
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