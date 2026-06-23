IMS High Performance Load for z/OS

IMS HP Load proporciona un procesamiento de recarga de alto rendimiento para bases de datos. Este servicio es una versión mejorada del servicio de reorganización y recarga de IMS HD (DFSURGL0). El servicio IMS HP Load es compatible con diversas organizaciones de bases de datos. Crea el conjunto de datos de lista indirecta (ILDS) de una HALDB que es compatible con el creado por el servicio IMS HD Reorganization Reload estándar de IMS. Además, los servicios proporcionan informes que contienen estadísticas sobre el uso del espacio y los punteros de segmentos.