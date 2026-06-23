IMS High Performance Image Copy for z/OS

Crea recursos de base de datos para copias de seguridad y recuperación de alta velocidad

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Un hombre trabajando con un ordenador portátil sentado en un escritorio

Visión general

Características de copia y recuperación de bases de datos a alta velocidad

IBM IMS High Performance Image Copy for z/OS proporciona características de copia y recuperación de alta velocidad para la copia de seguridad y recuperación de conjuntos de datos de bases de datos. Automatiza las operaciones manuales propensas a errores que normalmente se requieren para crear copias de imágenes IMS. Le ayuda a acelerar el tiempo de copia de seguridad y recuperación de la base de datos, ya que admite la creación rápida de copias de imagen y diversos métodos de reinicio.

IMS High Performance Image Copy reduce el tiempo de inactividad de los conjuntos de datos de la base de datos. Sus capacidades automatizadas desconectan la base de datos antes de realizar una copia de imagen por lotes y la vuelven a conectar una vez finalizado el proceso.

Características

Funciones

IMS HP Image Copy reduce el tiempo de ejecución al crear copias de imagen para más de un conjunto de datos de la base de datos. Además, reduce el tiempo durante el cual la base de datos no está disponible mientras se realiza la copia de imagen y la recuperación.

Una programadora señala la pantalla del dispositivo mientras está sentada con sus colegas en la oficina

IMS HP Image Copy requiere menos trabajo manual para controlar los conjuntos de datos de las copias de imágenes de salida gracias a la plantilla de nomenclatura. Además, minimiza las paradas y arranques manuales de la base de datos mediante la interfaz del sistema IMS Tools Online.

Un hombre sentado en un escritorio trabajando con el ordenador

Al apilar el output de la función Image Copy, IMS HP Image Copy reduce el número de volúmenes de cinta que se utilizan y disminuye los costes operativos.

Foto de monitores que muestran varios paneles de control

IMS HP Image Copy almacena los informes en un repositorio gestionado de forma centralizada. Recopila estadísticas de la base de datos y las almacena en un repositorio central para su uso con otras herramientas o productos de IMS.

Joven programador informático tecleando en un ordenador de sobremesa mientras está sentado en el escritorio de su oficina

Casos de uso

Casos de uso

IBM IMS High Performance (HP) Image Copy for z/OS crea copias de imagen, que son uno de los recursos clave para la recuperación de bases de datos IMS. Admite varios tipos diferentes de copia de imágenes y soluciones de procesamiento de almacenamiento de replicación rápida tanto de IBM como de terceros. Se integra con el procesador de comandos de IMS para evitar tener que detener y reiniciar la base de datos de IMS. Además de copiar imágenes de la base de datos IMS, IMS HP Image Copy permite realizar copias de los conjuntos de datos de la base de datos IMS.
Copias de imágenes por lotes y simultáneas de IMS

IMS HP Image Copy permite crear copias de imágenes "por lotes" o "simultáneas". Se crea una copia de imagen por lote cuando la base de datos IMS se desconecta con un comando /DBR o /DBD o permanece en línea con el comando IMS DB QUIESCE. Se crea una copia simultánea de la imagen mientras la base de datos IMS sigue disponible para actualizarse. Una copia de imagen simultánea requiere los conjuntos de datos de registro archivados de IMS para su recuperación, ya que las actualizaciones pueden haberse producido durante el tiempo en que se creó la copia de la imagen.
Soporte para replicación rápida

IMS HP Image Copy es compatible con los procesadores de almacenamiento de replicación rápida de IBM, EMC e Hitachi. En el caso de IBM, la herramienta ejecuta IBM FlashCopy. Con EMC, las herramientas utilizan la compatibilidad con EMC TimeFinder. Con Hitachi, la herramienta activa la compatibilidad con FlashCopy que ofrece el software de emulación de Hitachi. Estos procesadores de almacenamiento permiten realizar copias de imágenes rápidamente, gestionando la copia de los datos a nivel del propio procesador de almacenamiento.
Informes estadísticos

IMS HP Image Copy genera informes de resumen de procesos durante el proceso de copia de imágenes. Estos informes mantienen un registro de las copias de imágenes creadas y todos los informes se almacenan en el repositorio de IMS Tool Knowledge Base (ITKB) para su visualización centralizada y análisis histórico.
Creación de copias múltiples de imágenes y gestión flexible

IMS HP Image Copy permite crear y gestionar múltiples copias de imagen de una misma base de datos IMS en una sola ejecución. Estas copias pueden destinarse a diferentes soportes o ubicaciones, como discos y cintas, para dar respuesta a diversas estrategias de recuperación, pruebas y recuperación ante desastres. La solución se integra con SMS y estándares específicos del sitio para garantizar la coherencia de nombres, retención y catalogación de copias de imágenes, ayudando a las organizaciones a mejorar la resiliencia mientras simplifican la administración de copias de seguridad y los requisitos de cumplimiento.

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