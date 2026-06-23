IBM IMS High Performance Image Copy for z/OS proporciona características de copia y recuperación de alta velocidad para la copia de seguridad y recuperación de conjuntos de datos de bases de datos. Automatiza las operaciones manuales propensas a errores que normalmente se requieren para crear copias de imágenes IMS. Le ayuda a acelerar el tiempo de copia de seguridad y recuperación de la base de datos, ya que admite la creación rápida de copias de imagen y diversos métodos de reinicio.

IMS High Performance Image Copy reduce el tiempo de inactividad de los conjuntos de datos de la base de datos. Sus capacidades automatizadas desconectan la base de datos antes de realizar una copia de imagen por lotes y la vuelven a conectar una vez finalizado el proceso.