IMS High Availability Large Database Toolkit for z/OS

Gestiona IMS HALDB con herramientas de ajuste, partición e integración

Visión general

IMS High Availability Large Database Toolkit (HALDB) for z/OS ayuda a convertir las bases de datos IMS Full Function existentes en bases de datos IMS HALDB. Permite a los administradores de bases de datos IMS (DBA) simular cambios en la configuración de las particiones para verificar que sean correctos antes de la implementación. También ofrece a los DBA la capacidad de mantener y ajustar las bases de datos HALDB.

El IMS HALDB Toolkit admite la consolidación y división de particiones para adaptarse al crecimiento o reducción de las particiones de bases de datos. El IMS HALDB Toolkit está totalmente integrado con otras herramientas IMS High Performance para proporcionar capacidades especiales en la gestión de bases de datos IMS HALDB.
Convierte bases de datos fácilmente

IMS HALDB Toolkit for z/OS convierte bases de datos IMS con todas las funciones en bases de datos IMS High Availability Large Database en un solo paso.
Simula conversiones y cambios de IMS HALDB

IMS HALDB Toolkit for z/OS proporciona consolidaciones y divisiones de particiones para Verify la configuración de las particiones.
Gestiona los procedimientos

IMS HALDB Toolkit for z/OS gestiona los procedimientos de mantenimiento de IMS HALDB para optimizar el rendimiento de IMS HALDB y su mantenimiento.
Maneja el control de recuperación de bases de datos IMS (DBRC)

IMS HALDB Toolkit ofrece funciones especiales para tratar con IMS DBRC. 

Características

IMS High Availability Large Database Toolkit (HALDB) for z/OS puede ayudar a reducir el tiempo y minimizar las habilidades necesarias para realizar tareas de soporte de aplicación. El kit de herramientas proporciona mantenimiento, modelado y análisis de IMS HALDB. También le ayuda a mantener una disponibilidad de datos 24x7. Las funciones de aplicación de los kits de herramientas permiten a las aplicaciones hacer un mejor uso del entorno HALDB. Y sus utilidades del sistema proporcionan capacidades que pueden ayudar a mejorar la capacidad de servicio de HALDB.
Conversión a bases de datos IMS HALDB

IMS HALDB Toolkit puede migrar una base de datos IMS Full Function a una base de datos IMS HALDB. En primer lugar, puede simular la conversión. Determina la configuración de la partición IMS HALDB adecuada para la base de datos IMS Full Function actual. A continuación, puede realizar la conversión real de la base de datos IMS Full Function a la base de datos IMS HALDB. Este procedimiento se realiza en un solo paso por lotes. Hay una interfaz ISPF que genera todos los subpasos necesarios en este proceso.
Mantenimiento de bases de datos IMS HALDB

IMS HALDB Toolkit permite al DBA de IMS consolidar o dividir particiones donde los datos muestran signos de crecimiento o reducción. Para garantizar que la nueva configuración de partición sea correcta, permite que el DBA de IMS simule el reparticionamiento antes de realizar el cambio en la base de datos IMS HALDB. A continuación, permite al DBA de IMS establecer umbrales específicos para informarles cuándo se requiere mantenimiento para una base de datos IMS HALDB.
Mejora del rendimiento

IMS HALDB Toolkit mejora el rendimiento de las bases de datos IMS HALDB. Por ejemplo, una vez que se reorganiza una base de datos primaria IMS HALDB, todos los punteros de índice secundarios requieren reparación. En IMS, este proceso de curación se realiza mediante autorreparación, lo que significa que el índice se corrige cuando se utiliza por primera vez. Sin embargo, dado que el procedimiento de autorreparación puede afectar el rendimiento durante las horas punta, el kit de herramientas proporciona un servicio fuera de línea para reparar los índices secundarios.
Conversión de bases de datos

IMS HALDB Toolkit también puede ayudar en la conversión de bases de datos IMS particionadas por el usuario a bases de datos IMS HALDB. Si hay varias bases de datos idénticas con diferentes rangos de claves, el kit de herramientas transforma las bases de datos en bases de datos IMS HALDB y fusiona los datos en una única base de datos IMS HALDB. Esto ayuda a los usuarios que necesitan indexación secundaria pero que no pueden usarla cuando los datos se dividen en varias bases de datos.
Manejo del control de recuperación de bases de datos de IMS (DBRC)

IMS HALDB Toolkit ofrece funciones especiales para tratar con IMS DBRC. Por ejemplo, la herramienta permite clonar o replicar las definiciones de IMS HALDB DBRC de un conjunto de datos IMS RECON a otro conjunto de datos IMS RECON. También puede cambiar el nombre del calificador del conjunto de datos de alto nivel durante el proceso de replicación. El kit de herramientas también permite asignar y copiar un conjunto de bases de datos IMS HALDB de producción de un sistema IMS a otro sistema IMS.
Soluciones relacionadas

IMS Database Solution Pack
Apoye las reorganizaciones de bases de datos en línea para garantizar su disponibilidad 24x7, y gestione bases de datos IMS y HADB con todas las funciones.
IMS Database Utility Solution for z/OS
Ofrezca soporte para reorganizaciones de bases de datos fuera de línea y gestione bases de datos IMS y HALDB con todas las funciones.
IMS Recovery Solution Pack for z/OS
Utilice un conjunto que proporciona una solución integrada para copia de seguridad y recuperación de múltiples conjuntos de datos y áreas de ruta rápida.
IMS Tools
Mejore el rendimiento de sus sistemas IMS con herramientas de gestión de transacciones y bases de datos específicas de la aplicación y bajo demanda.

Recursos

Documentación de IBM
Obtenga información sobre cómo mantener y utilizar el producto.
Comunidad de desarrolladores de IBM
Explore temas técnicos, encuentre software de prueba y únase a la comunidad.
Documentación del producto de herramientas IMS
Revise la publicación del producto IMS Tools, los directorios de programas y otros contenidos técnicos relacionados en formato PDF.
Lista de reproducción de vídeo de IMS Tools
Vea vídeos que incluyen demostraciones y webcasts de IBM IMS, productos y tecnologías relacionados.
Dé el siguiente paso
