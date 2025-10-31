IMS High Availability Large Database Toolkit for z/OS

IMS High Availability Large Database Toolkit (HALDB) for z/OS ayuda a convertir las bases de datos IMS Full Function existentes en bases de datos IMS HALDB. Permite a los administradores de bases de datos IMS (DBA) simular cambios en la configuración de las particiones para verificar que sean correctos antes de la implementación. También ofrece a los DBA la capacidad de mantener y ajustar las bases de datos HALDB.

El IMS HALDB Toolkit admite la consolidación y división de particiones para adaptarse al crecimiento o reducción de las particiones de bases de datos. El IMS HALDB Toolkit está totalmente integrado con otras herramientas IMS High Performance para proporcionar capacidades especiales en la gestión de bases de datos IMS HALDB.