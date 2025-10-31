IMS High Availability Large Database Toolkit for z/OS

Gestiona IMS HALDB con herramientas de ajuste, partición e integración
IMS High Availability Large Database Toolkit (HALDB) for z/OS ayuda a convertir las bases de datos IMS Full Function existentes en bases de datos IMS HALDB. Permite a los administradores de bases de datos IMS (DBA) simular cambios en la configuración de las particiones para verificar que sean correctos antes de la implementación. También ofrece a los DBA la capacidad de mantener y ajustar las bases de datos HALDB.
El IMS HALDB Toolkit admite la consolidación y división de particiones para adaptarse al crecimiento o reducción de las particiones de bases de datos. El IMS HALDB Toolkit está totalmente integrado con otras herramientas IMS High Performance para proporcionar capacidades especiales en la gestión de bases de datos IMS HALDB.
IMS HALDB Toolkit for z/OS convierte bases de datos IMS con todas las funciones en bases de datos IMS High Availability Large Database en un solo paso.
IMS HALDB Toolkit for z/OS proporciona consolidaciones y divisiones de particiones para Verify la configuración de las particiones.
IMS HALDB Toolkit for z/OS gestiona los procedimientos de mantenimiento de IMS HALDB para optimizar el rendimiento de IMS HALDB y su mantenimiento.
IMS HALDB Toolkit ofrece funciones especiales para tratar con IMS DBRC.
IMS High Availability Large Database Toolkit (HALDB) for z/OS puede ayudar a reducir el tiempo y minimizar las habilidades necesarias para realizar tareas de soporte de aplicación. El kit de herramientas proporciona mantenimiento, modelado y análisis de IMS HALDB. También le ayuda a mantener una disponibilidad de datos 24x7. Las funciones de aplicación de los kits de herramientas permiten a las aplicaciones hacer un mejor uso del entorno HALDB. Y sus utilidades del sistema proporcionan capacidades que pueden ayudar a mejorar la capacidad de servicio de HALDB.