IBM® Engineering Rhapsody Developer

Un entorno visual basado en modelos para el desarrollo, la validación, las pruebas y la documentación de aplicaciones integradas y en tiempo real

Visión general

IBM Engineering Rhapsody Developer es un entorno de desarrollo basado en modelos (MDD) que ofrece compatibilidad con UML, SysML y AUTOSAR, y le proporciona la flexibilidad necesaria para trabajar en su lenguaje específico de dominio (DSL). 

Beneficios
Obtenga capacidades de abstracción

Exprese gráficamente las especificaciones y el diseño. Mejore la comunicación entre equipos y en toda la cadena de suministro utilizando estándares del sector y notaciones inequívocas.
Verifique y valide

Obtenga pruebas tempranas y continuas de especificación y comprobación del diseño mediante simulaciones y análisis basados en modelos.
Proporcione trazabilidad

Muestre cómo y por qué se tomaron decisiones de diseño y compensaciones a través de los pasos de requisitos > especificación > diseño > código.

Características

Generación de código
Generación completa de aplicaciones integradas

IBM Engineering Rhapsody – Developer genera código de aplicación para los lenguajes C, C++, Java y Ada, incluidas vistas arquitectónicas y de comportamiento (como diagramas de estado y diagramas de actividad). Le permite importar y visualizar código C, C++, Java, Ada y C# existente como referencia, o seguir desarrollando y sincronizar los cambios en el diseño o el código para mantener ambos sincronizados. También es compatible con la integración de la plataforma Eclipse para disponer de un entorno integrado de código, modelo y depuración.
Simulación y pruebas basadas en modelos
Simulación y pruebas basadas en modelos

Utilice las características de animación para obtener ayuda bajo demanda con la depuración a nivel de diseño con el fin de eliminar los defectos en una fase temprana. Puede automatizar la creación y ejecución de pruebas mediante el software IBM® Engineering Rhapsody – Test Conductor Add On como parte del cumplimiento de las normas ISO 26262 e IEC 61508. También puede visualizar y analizar requisitos complejos con UML, SysML o lenguajes específicos de dominio (DSL), como AUTOSAR, DDS o MARTE, o crear su propio DSL.
Soporte de ciclo de vida
Se integra en IBM® Engineering Lifecycle Management

IBM Engineering Rhapsody – Developer proporciona un entorno de desarrollo visual integrado en los sistemas de IBM Engineering Lifecycle Management y en la plataforma de ingeniería de software para el desarrollo completo del ciclo de vida del producto. Se integra con productos ELM, como IBM® Engineering Requirements Management DOORS Next, IBM® Engineering Requirements Management DOORS Family, IBM® Engineering Workflow Management, IBM® Rational ClearCase y otros, para el desarrollo completo del ciclo de vida del producto.
Cree artefactos que se ajusten a los estándares

IBM® Engineering Rhapsody for DoDAF, MODAF and UPDM es un software complementario que le permite crear artefactos conformes a las normas del Marco de Arquitectura del Departamento de Defensa de EE. UU. (DoDAF), el Marco Arquitectónico del Ministerio de Defensa Británico (MODAF) y el Perfil Unificado para DoDAF/MODAF (UPDM).
Trazabilidad de los requisitos

Este software proporciona trazabilidad desde el diseño hasta los requisitos, ofreciéndole una visión de la información más reciente a través de Rhapsody Design Manager. También genera información sobre requisitos en el código para ayudar a la trazabilidad en la implementación final para la conformidad con las normas de seguridad y proporciona un solucionador de restricciones paramétricas para diagramas paramétricos SysML. Incluye análisis de comprobación de modelos estáticos, lo que ayuda a mejorar la coherencia y la integridad del modelo.
Colaboración en equipo

Puede responder a los cambios de forma ágil a la vez que mantiene la coherencia para diferentes entornos. Puede compartir y revisar diseños con su equipo ampliado. El explorador de modelos avanzado ayuda a los ingenieros a clasificar, organizar y editar modelos. Las comparaciones gráficas de modelos y la fusión de sus elementos ayudan a los equipos a trabajar en paralelo. Una guía del usuario reduce el tiempo de formación y proporciona instrucciones paso a paso sobre la aplicación de Rhapsody para ingeniería de sistemas, desarrollo de software integrado y pruebas.
Comparación de opciones

Arquitecto para ingenieros de sistemas

Un entorno de ingeniería de sistemas de bajo coste que le permite analizar y desarrollar requisitos, tomar decisiones de arquitectura y documentar diseños.

 Designer

Todas las capacidades de Rhapsody Architect for Systems Engineers, además de la posibilidad de crear prototipos, simular y ejecutar diseños para su validación temprana.

 Arquitecto de software

Un entorno de ingeniería de software integrado y de bajo coste para estructurar gráficamente aplicaciones C, C o Java utilizando UML o AUTOSAR.

 Desarrolladores

Un entorno ágil de ingeniería de software integrado en tiempo real con generación completa de aplicaciones para C++, C, Java y Ada (incluidos MISRA-C y MISRA-C++).
Incluye modelado UML/SysML, una interfaz de gestión de la configuración e integración de la plataforma Eclipse Incluye modelado UML/SysML, una interfaz de gestión de la configuración e integración de la plataforma Eclipse Incluye modelado UML/SysML, una interfaz de gestión de la configuración e integración de la plataforma Eclipse Incluye modelado UML/SysML, una interfaz de gestión de la configuración e integración de la plataforma Eclipse
Proporciona evaluación de restricciones paramétricas, generación de documentos y generación de documentos personalizable con PUB Proporciona evaluación de restricciones paramétricas, generación de documentos y generación de documentos personalizable con PUB Proporciona evaluación de restricciones paramétricas, generación de documentos y generación de documentos personalizable con PUB Proporciona evaluación de restricciones paramétricas, generación de documentos y generación de documentos personalizable con PUB
Incluye AUTOSAR System Authoring; proporciona una interfaz de usuario centrada en la ingeniería de sistemas Incluye AUTOSAR System Authoring; proporciona una interfaz de usuario centrada en la ingeniería de sistemas Incluye autoría del sistema AUTOSAR Incluye la creación del sistema AUTOSAR y el código AUTOSAR RTE
Utiliza modelado DDS, integración de DOORS Family, API para personalización, DoDAF, MODAF y UPDM Utiliza modelado DDS, integración de DOORS Family, API para personalización, DoDAF, MODAF y UPDM Utiliza modelado DDS, integración de DOORS Family, API para personalización, DoDAF, MODAF y UPDM Utiliza modelado DDS, integración de DOORS Family, API para personalización, DoDAF, MODAF y UPDM
Opciones de licencia perpetuas y temporales disponibles, para usuarios flotantes e individuales Opciones de licencia perpetuas y temporales disponibles, para usuarios flotantes e individuales Opciones de licencia perpetuas y temporales disponibles, para usuarios flotantes e individuales Opciones de licencia perpetuas y temporales disponibles, para usuarios flotantes e individuales
Proporciona simulación y ejecución de modelos; paneles gráficos para creación de prototipos o simulaciones Proporciona generación de marcos de código C, C++ o Java o generación de código MISRA-C o MISRA-C++ Proporciona generación de marcos de código C, C++ o Java o generación de código MISRA-C o MISRA-C++
Incluye código de ingeniería inversa Incluye código de ingeniería inversa
Proporciona simulación y ejecución de modelos; paneles gráficos para creación de prototipos o simulaciones
Incluye la generación completa del código de la aplicación (incluidos los diagramas de estado) y la integración con el IDE incorporado
Utiliza artefactos de generación, marco de ejecución en tiempo real, desarrollo de Ada y soporte de Linux

*Los precios indicados son orientativos, pueden variar según el país, no incluyen impuestos ni aranceles aplicables y están sujetos a la disponibilidad de la oferta de productos 
