Un entorno visual basado en modelos para el desarrollo, la validación, las pruebas y la documentación de aplicaciones integradas y en tiempo real
IBM Engineering Rhapsody Developer es un entorno de desarrollo basado en modelos (MDD) que ofrece compatibilidad con UML, SysML y AUTOSAR, y le proporciona la flexibilidad necesaria para trabajar en su lenguaje específico de dominio (DSL).
Exprese gráficamente las especificaciones y el diseño. Mejore la comunicación entre equipos y en toda la cadena de suministro utilizando estándares del sector y notaciones inequívocas.
Obtenga pruebas tempranas y continuas de especificación y comprobación del diseño mediante simulaciones y análisis basados en modelos.
Muestre cómo y por qué se tomaron decisiones de diseño y compensaciones a través de los pasos de requisitos > especificación > diseño > código.
Un entorno de ingeniería de sistemas de bajo coste que le permite analizar y desarrollar requisitos, tomar decisiones de arquitectura y documentar diseños.
Todas las capacidades de Rhapsody Architect for Systems Engineers, además de la posibilidad de crear prototipos, simular y ejecutar diseños para su validación temprana.
Un entorno de ingeniería de software integrado y de bajo coste para estructurar gráficamente aplicaciones C, C o Java utilizando UML o AUTOSAR.
Un entorno ágil de ingeniería de software integrado en tiempo real con generación completa de aplicaciones para C++, C, Java y Ada (incluidos MISRA-C y MISRA-C++).
Dé sus primeros pasos con una prueba sin coste o concierte una reunión con un experto de IBM para ver cómo puede beneficiarse su organización de Engineering Rhapsody.