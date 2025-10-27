Incluye modelado UML/SysML, una interfaz de gestión de la configuración e integración de la plataforma Eclipse Incluye modelado UML/SysML, una interfaz de gestión de la configuración e integración de la plataforma Eclipse Incluye modelado UML/SysML, una interfaz de gestión de la configuración e integración de la plataforma Eclipse Incluye modelado UML/SysML, una interfaz de gestión de la configuración e integración de la plataforma Eclipse

Proporciona evaluación de restricciones paramétricas, generación de documentos y generación de documentos personalizable con PUB

Incluye AUTOSAR System Authoring; proporciona una interfaz de usuario centrada en la ingeniería de sistemas
Incluye autoría del sistema AUTOSAR
Incluye la creación del sistema AUTOSAR y el código AUTOSAR RTE

Utiliza modelado DDS, integración de DOORS Family, API para personalización, DoDAF, MODAF y UPDM

Opciones de licencia perpetuas y temporales disponibles, para usuarios flotantes e individuales

Proporciona simulación y ejecución de modelos; paneles gráficos para creación de prototipos o simulaciones
Proporciona generación de marcos de código C, C++ o Java o generación de código MISRA-C o MISRA-C++

Incluye código de ingeniería inversa

Incluye la generación completa del código de la aplicación (incluidos los diagramas de estado) y la integración con el IDE incorporado