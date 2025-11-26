Proporciona un entorno de desarrollo de ingeniería de sistemas colaborativo basado en modelos para mejorar el producto
IBM Engineering Rhapsody Designer utiliza el lenguaje de modelado de sistemas (SysML) y el lenguaje de modelado unificado (UML), todo ello dentro de un entorno MBSE (ingeniería de sistemas basada en modelos). Le ayuda a adaptarse a los requisitos cambiantes de los clientes, mejorar la productividad y reducir el tiempo de comercialización con características avanzadas de validación y simulación.
Exprese gráficamente las especificaciones y el diseño. Mejore la comunicación entre equipos y en toda la cadena de suministro utilizando estándares del sector y notaciones inequívocas.
Obtenga pruebas tempranas y continuas de especificación y comprobación del diseño mediante simulaciones y análisis basados en modelos.
Muestre cómo y por qué se tomaron decisiones de diseño y compensaciones a través de los pasos de requisitos > especificación > diseño > código.
Las capacidades de modelado y simulación ejecutables permiten la validación temprana de los diseños, minimizando la repetición del trabajo y acelerando el proceso general de desarrollo.
Un entorno de ingeniería de sistemas de bajo coste que le permite analizar y desarrollar requisitos, tomar decisiones de arquitectura y documentar diseños.
Todas las capacidades de Rhapsody Architect for Systems Engineers, además de la posibilidad de crear prototipos, simular y ejecutar diseños para su validación temprana.
Un entorno de ingeniería de software integrado y de bajo coste para estructurar gráficamente aplicaciones C, C o Java utilizando UML o AUTOSAR.
Un entorno ágil de ingeniería de software integrado en tiempo real con generación completa de aplicaciones para C++, C, Java y Ada (incluidos MISRA-C y MISRA-C++).
