IBM® Engineering Rhapsody Designer

Proporciona un entorno de desarrollo de ingeniería de sistemas colaborativo basado en modelos para mejorar el producto

IBM Engineering Rhapsody Designer for Systems Engineers

Visión general
 

IBM Engineering Rhapsody Designer utiliza el lenguaje de modelado de sistemas (SysML) y el lenguaje de modelado unificado (UML), todo ello dentro de un entorno MBSE (ingeniería de sistemas basada en modelos). Le ayuda a adaptarse a los requisitos cambiantes de los clientes, mejorar la productividad y reducir el tiempo de comercialización con características avanzadas de validación y simulación.

Obtenga capacidades de abstracción

Exprese gráficamente las especificaciones y el diseño. Mejore la comunicación entre equipos y en toda la cadena de suministro utilizando estándares del sector y notaciones inequívocas.
Verifique y valide

Obtenga pruebas tempranas y continuas de especificación y comprobación del diseño mediante simulaciones y análisis basados en modelos.
Proporcione trazabilidad

Muestre cómo y por qué se tomaron decisiones de diseño y compensaciones a través de los pasos de requisitos > especificación > diseño > código.
Plazos de comercialización más cortos

Las capacidades de modelado y simulación ejecutables permiten la validación temprana de los diseños, minimizando la repetición del trabajo y acelerando el proceso general de desarrollo.

Características

Primer plano de un especialista de oficina profesional que trabaja en un ordenador de sobremesa en una moderna sala de control de monitorización tecnológica con pantallas digitales.
Simulación y ejecución del modelo para validar el comportamiento del sistema

IBM® Engineering Rhapsody – Designer for Systems Engineers ayuda a eliminar defectos del modelo mediante el uso de características de animación para la depuración a nivel de diseño. Diseño de depuración en un nivel superior de abstracción con soporte de animación. También puede ver los estados activos resaltados en gráficos de estado inyectando eventos, llamando operaciones y recorriendo el modelo. Facilita el análisis del estudio comercial y las compensaciones de arquitectura utilizando el solucionador de restricciones paramétricas para diagramas paramétricos SysML.
Equipo de programadores de TI trabajando en ordenadores de sobremesa en la sala de control del centro de datos.
Análisis de requisitos y trazabilidad para simplificar el diseño

Puede visualizar requisitos complejos y mantener la coherencia del diseño con SysML y el modelado de UML. El software le permite almacenar requisitos en elementos de diseño y casos de prueba, proporcionando información de trazabilidad dentro del modelo. Admite la trazabilidad completa de los requisitos desde y hacia el diseño, lo que permite ver cómo un cambio en los requisitos afecta al diseño. Además, incluye el análisis de comprobación de modelos estáticos, que ayuda a mejorar la coherencia y la integridad del modelo.
Mujer autónoma que escribe instrucciones de IA en el ordenador de escritorio por la noche.
Colaboración en equipo para compartir y revisar diseños

Rhapsody – Designer for Systems Engineers le ayuda a gestionar la complejidad del desarrollo de diseños coherentes en distintos entornos al permitirle compartir y revisar diseños con el equipo ampliado. Integra las funciones de diseño y desarrollo en un entorno cohesivo y cuenta con un navegador de modelos avanzado para ordenar, organizar y editar rápidamente los modelos. El software también incluye comparaciones gráficas de modelos y la fusión de elementos del modelo para permitir que los equipos trabajen en paralelo.
Joven ingeniero informático decodificando datos sentado frente a monitores de ordenador y mirando la pantalla de uno de ellos
Desarrollo visual para capturar diseños gráficamente

Utilizando este software podrá visualizar requerimientos complejos con UML, SysML AUTOSAR, modelado y análisis de sistemas embebidos en tiempo real (MARTE) o DDS. IBM Engineering Rhapsody – Designer for Systems Engineers es compatible con DSL para crear diagramas y elementos de diagrama únicos. También mejora la coherencia del diseño con el análisis estático de verificación del modelo.
Equipo de tres jóvenes ingenieros de software que utilizan ordenadores para debatir un proyecto tecnológico en una oficina industrial moderna.
Integración con otros productos de IBM ELM

Rhapsody — Designer for Systems Engineers le ayuda a integrarse con otros productos IBM ELM: Requirements Management DOORS Family, Workflow Management & Rhapsody — Architect for System Engineers. Puede crear artefactos para el marco de arquitectura del Departamento de Defensa de EE. UU. (DoDAF), el marco de arquitectura del Ministerio Británico de Defensa (MODAF) y el perfil unificado para DoDAF/MODAF (UPDM). Desarrolle paneles gráficos para maquetas visuales de un diseño utilizando el software Rhapsody – Tools and Utilities Add On.

 
Comparación de opciones

Arquitecto para ingenieros de sistemas

Un entorno de ingeniería de sistemas de bajo coste que le permite analizar y desarrollar requisitos, tomar decisiones de arquitectura y documentar diseños.

 Designer

Todas las capacidades de Rhapsody Architect for Systems Engineers, además de la posibilidad de crear prototipos, simular y ejecutar diseños para su validación temprana.

 Arquitecto de software

Un entorno de ingeniería de software integrado y de bajo coste para estructurar gráficamente aplicaciones C, C o Java utilizando UML o AUTOSAR.

 Desarrolladores

Un entorno ágil de ingeniería de software integrado en tiempo real con generación completa de aplicaciones para C++, C, Java y Ada (incluidos MISRA-C y MISRA-C++).
Incluye modelado UML/SysML, una interfaz de gestión de la configuración e integración de la plataforma Eclipse Incluye modelado UML/SysML, una interfaz de gestión de la configuración e integración de la plataforma Eclipse Incluye modelado UML/SysML, una interfaz de gestión de la configuración e integración de la plataforma Eclipse Incluye modelado UML/SysML, una interfaz de gestión de la configuración e integración de la plataforma Eclipse
Proporciona evaluación de restricciones paramétricas, generación de documentos y generación de documentos personalizable con PUB Proporciona evaluación de restricciones paramétricas, generación de documentos y generación de documentos personalizable con PUB Proporciona evaluación de restricciones paramétricas, generación de documentos y generación de documentos personalizable con PUB Proporciona evaluación de restricciones paramétricas, generación de documentos y generación de documentos personalizable con PUB
Incluye AUTOSAR System Authoring; proporciona una interfaz de usuario centrada en la ingeniería de sistemas Incluye AUTOSAR System Authoring; proporciona una interfaz de usuario centrada en la ingeniería de sistemas Incluye autoría del sistema AUTOSAR Incluye la creación del sistema AUTOSAR y el código AUTOSAR RTE
Utiliza modelado DDS, integración de DOORS Family, API para personalización, DoDAF, MODAF y UPDM Utiliza modelado DDS, integración de DOORS Family, API para personalización, DoDAF, MODAF y UPDM Utiliza modelado DDS, integración de DOORS Family, API para personalización, DoDAF, MODAF y UPDM Utiliza modelado DDS, integración de DOORS Family, API para personalización, DoDAF, MODAF y UPDM
Opciones de licencia perpetuas y temporales disponibles, para usuarios flotantes e individuales Opciones de licencia perpetuas y temporales disponibles, para usuarios flotantes e individuales Opciones de licencia perpetuas y temporales disponibles, para usuarios flotantes e individuales Opciones de licencia perpetuas y temporales disponibles, para usuarios flotantes e individuales
Proporciona simulación y ejecución de modelos; paneles gráficos para creación de prototipos o simulaciones Proporciona generación de marcos de código C, C++ o Java o generación de código MISRA-C o MISRA-C++ Proporciona generación de marcos de código C, C++ y Java o generación de código MISRA-C o MISRA-C++
Incluye código de ingeniería inversa Incluye código de ingeniería inversa
Proporciona simulación y ejecución de modelos; paneles gráficos para creación de prototipos o simulaciones
Incluye la generación completa del código de la aplicación (incluidos los diagramas de estado) y la integración con el IDE incorporado
Utiliza artefactos de generación, marco de ejecución en tiempo real, desarrollo de Ada y soporte de Linux

*Los precios indicados son orientativos, pueden variar según el país, no incluyen impuestos ni aranceles aplicables y están sujetos a la disponibilidad de la oferta de productos 
