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Automation Decision Services (Universal Base Image)

Ejecución de decisiones

Servidor de transacciones, contenedores autónomos en Kubernetes, microservicios sin servidor

Decisiones como servicios web

Modelo de licencias

Suscripción mensual perpetua

Métricas de cobro

Ejecuciones mensuales de decisiones (se cobra por paquete de 10.000 decisiones mensuales), licencia de establecimiento (sitio)
 

Opciones de integración

Soporte

Soporte de IBM 24x7

Automation Decision Services en Cloud Pak for Business Automation

Ejecución de decisiones

Servidor de transacciones, contenedores autónomos, microservicios sin servidor en Red Hat® OpenShift®
 

Decisiones como servicios web

Modelo de licencias

Suscripción mensual perpetua

Métricas de cobro

Por núcleo de procesador virtual para producción o no producción
 

Opciones de integración

Preintegrado con otras tecnologías de automatización como flujo de trabajo, aplicaciones, contenido, captura y RPA

Soporte

Soporte de IBM 24x7
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