Con IA Adaptativo. Diseñado para los DBA que quieren apagar menos fuegos y tener más control.
IBM Db2 Genius Hub es una experiencia de consola con IA que impulsa la base de datos autónoma Db2 con sus características agénticas. Correlaciona continuamente las señales de rendimiento y el contexto operativo en todo su patrimonio de Db2. Los equipos pueden comprender rápidamente qué cambió, por qué sucedió y qué hacer a continuación con recomendaciones óptimas respaldadas por la experiencia de IBM. Esto funciona con una operación autónoma humana en el bucle, segura y gobernada, lo que permite a los equipos adoptar la autonomía a su propio ritmo mientras mantienen la transparencia y el control en todos los entornos de producción.
Creado para la confianza empresarial, Db2 Genius Hub reduce la sobrecarga manual y cambia a los equipos de la extinción de incendios reactiva a la gestión proactiva, lo que ayuda a mejorar el tiempo de actividad y reducir el riesgo de tiempo de inactividad.
Reducción del 25 % en los costes de gestión
Automatiza tareas críticas, como ajustes y parches. Cada acción es observable y reversible, lo que garantiza la autonomía operativa sin sacrificar el control.
Actividades:
Reducción del 30 % en la intervención manual
Monitorice continuamente los patrones de uso, detectando a tiempo las anomalías. Esto reduce la probabilidad de incidentes de SEV-1 y garantiza que el trabajo planificado tenga prioridad sobre la extinción de incendios.
Actividades:
Reducción del 30 % en el tiempo de resolución
Cuando surjan problemas, explique qué ha cambiado, por qué es importante y cómo abordar la dirección, ahorrando horas de causa raíz. Cada recomendación es auditable, lo que ayuda a generar confianza.
Actividades:
Lea a los expertos en la materia de IBM, aprenda de las experiencias de otros usuarios de Db2 y aproveche la oportunidad de compartir sus buenas prácticas.