Db2 Genius Hub: impulsar la experiencia autónoma

Con IA Adaptativo. Diseñado para los DBA que quieren apagar menos fuegos y tener más control.

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Captura de pantalla de la interfaz de producto de Db2 Intelligence Center
A minimalist icon representing a cloud database, featuring a gradient blue palette. The design includes a cloud outline and a cylindrical database symbol in the center. The visual style is clean and modern, suitable for tech-related contexts.
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Visión general

IBM Db2 Genius Hub es una experiencia de consola con IA que impulsa la base de datos autónoma Db2 con sus características agénticas. Correlaciona continuamente las señales de rendimiento y el contexto operativo en todo su patrimonio de Db2. Los equipos pueden comprender rápidamente qué cambió, por qué sucedió y qué hacer a continuación con recomendaciones óptimas respaldadas por la experiencia de IBM. Esto funciona con una operación autónoma humana en el bucle, segura y gobernada, lo que permite a los equipos adoptar la autonomía a su propio ritmo mientras mantienen la transparencia y el control en todos los entornos de producción.

Creado para la confianza empresarial, Db2 Genius Hub reduce la sobrecarga manual y cambia a los equipos de la extinción de incendios reactiva a la gestión proactiva, lo que ayuda a mejorar el tiempo de actividad y reducir el riesgo de tiempo de inactividad.

noticias
Ilustración de un formulario de papel dentro de un círculo incompleto
Db2 establece el nuevo estándar como base de datos autónoma para la era agéntica
La experiencia de base de datos autónoma de Db2 está revolucionando las operaciones de Db2 impulsadas por el recién lanzado IBM Db2 Genius Hub
Características
Mantenimiento agéntico

Reducción del 25 % en los costes de gestión

Automatiza tareas críticas, como ajustes y parches. Cada acción es observable y reversible, lo que garantiza la autonomía operativa sin sacrificar el control.

Actividades:

  • Instalación y actualizaciones del motor
  • Optimización del rendimiento de la base de datos
  • Comprobación de estado
  • Copias de seguridad y preparación para la recuperación (próximamente)
  • Controles de integridad y limpieza (próximamente)
Curación agéntica

Reducción del 30 % en la intervención manual

Monitorice continuamente los patrones de uso, detectando a tiempo las anomalías. Esto reduce la probabilidad de incidentes de SEV-1 y garantiza que el trabajo planificado tenga prioridad sobre la extinción de incendios.

Actividades:

  • Detección y resolución de anomalías ver demostración
  • Resolución de problemas de bloqueo
  • Resolución de derrames de consultas
  • Resolución de colas de carga de trabajo
Respuesta agéntica

Reducción del 30 % en el tiempo de resolución

Cuando surjan problemas, explique qué ha cambiado, por qué es importante y cómo abordar la dirección, ahorrando horas de causa raíz. Cada recomendación es auditable, lo que ayuda a generar confianza.

Actividades:

  • Determinación de problemas de rendimiento
  • Análisis de lo que ha cambiado en la gestión de incidentes ver demostración
  • Telemetría conversacional ver demostración
  • Investigación profunda con razonamiento de varios pasos
  • Informe resumido del incidente
  • Análisis de registros para la determinación avanzada de problemas

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