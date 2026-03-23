IBM Db2 Genius Hub es una experiencia de consola con IA que impulsa la base de datos autónoma Db2 con sus características agénticas. Correlaciona continuamente las señales de rendimiento y el contexto operativo en todo su patrimonio de Db2. Los equipos pueden comprender rápidamente qué cambió, por qué sucedió y qué hacer a continuación con recomendaciones óptimas respaldadas por la experiencia de IBM. Esto funciona con una operación autónoma humana en el bucle, segura y gobernada, lo que permite a los equipos adoptar la autonomía a su propio ritmo mientras mantienen la transparencia y el control en todos los entornos de producción.



Creado para la confianza empresarial, Db2 Genius Hub reduce la sobrecarga manual y cambia a los equipos de la extinción de incendios reactiva a la gestión proactiva, lo que ayuda a mejorar el tiempo de actividad y reducir el riesgo de tiempo de inactividad.