Combine las pioneras prestaciones de IBM® DataStage con la potencia de la plataforma IBM® Cloud Pak for Data totalmente integrada. Puede escoger una opción totalmente gestionada en IBM® Cloud Pak for Data as a Service o usar IBM® DataStage Enterprise o IBM® DataStage Enterprise Plus para ejecutar cargas de trabajo tanto locamente como en cualquier nube. Hable con un representante de ventas de IBM para saber cuál es la mejor opción para usted.