Transmisión en tiempo real de transacciones fiables de IBM® Z para impulsar la IA, el análisis de datos, la automatización y las aplicaciones modernas basadas en eventos
Las empresas recurren cada vez más a los datos en tiempo real para impulsar la IA, el análisis de datos, la automatización y las experiencias digitales. IBM Z sigue siendo la base de confianza para las transacciones más críticas del mundo, lo que genera oportunidades para ampliar los datos empresariales fiables a las modernas arquitecturas basadas en eventos.
IBM Data Gate for Confluent permite a las organizaciones transmitir los cambios de Db2 for z/OS directamente a Confluent (una empresa de IBM), y transformar los datos transaccionales tradicionales en un flujo continuo de eventos en tiempo real. Esto da lugar a casos de uso como alertas oportunas en los servicios financieros, detección instantánea de fraudes y gestión proactiva de incidencias en el sector del transporte, lo que mejora la capacidad de respuesta y la experiencia del cliente.
Diseñado para escenarios reales
Las decisiones en tiempo real son críticas en todos los sectores. IBM Data Gate for Confluent transforma las transacciones fiables de Db2 for z/OS en Event Streams en tiempo real, lo que permite la IA, el análisis, la automatización y las aplicaciones modernas basadas en eventos.
Habilite la IA y la automatización con datos operativos en tiempo real.
Entregar datos controlados en movimiento a través de entornos híbridos.
- Envíe alertas en tiempo real sobre actividades destacadas en las cuentas - Trasmita eventos de transacciones a los sistemas de detección del fraude - Habilite los servicios de notificación al cliente en tiempo real
- Transmita eventos operativos para flujos de trabajo de realojamiento de pasajeros - Detecte interrupciones y active respuestas automáticas en tiempo real - Mejore la experiencia del cliente en caso de retrasos o cancelaciones
- Active flujos de trabajo de procesamiento de reclamaciones en tiempo real - Habilite notificaciones instantáneas de políticas y eventos de riesgo - Transmita eventos operativos a sistemas de evaluación impulsados por IA
- Transmita las actualizaciones de inventario y los pedidos a través de los canales digitales - Habilite promociones en tiempo real y motores de recomendación - Admita sistemas de pago y cumplimiento de baja latencia
- Permita el procesamiento en tiempo real de los datos de los pacientes y los datos operativos - Transmita eventos a los sistemas de monitorización y análisis - Apoye la continuidad operativa para flujos de trabajo críticos de atención médica
- Transmita eventos de servicio al ciudadano en todos los departamentos - Mejore la capacidad de respuesta de los sistemas de prestaciones y fiscales - Habilite la visibilidad operativa y el gobierno en tiempo real
Integración diseñada específicamente para transmitir datos de transacción de Db2 for z/OS directamente a entornos Confluent mediante la tecnología de sincronización de confianza de IBM.
Transforme las transacciones de Db2 en eventos de Kafka que puedan utilizarse en aplicaciones modernas, plataformas de análisis y flujos de trabajo de automatización.
Aprovecha los formatos de eventos abiertos de Debezium y los estándares de Kafka para integrarse de manera fluida en ecosistemas de nube híbrida, análisis de datos y aplicaciones empresariales.
Diseñado para cargas de trabajo empresariales de misión crítica con replicación consciente de transacciones, sincronización de baja latencia y distribución de eventos escalable.
Capacidades técnicas clave
Transmita de forma continua datos transaccionales fiables de Db2 para potenciar los análisis, la detección del fraude, los paneles de control y la toma de decisiones operativas en tiempo real.
Habilite pipelines de IA, flujos de trabajo de automatización y aplicaciones modernas con datos operativos en vivo de Db2 for z/OS.
Publique los datos una sola vez y permita que múltiples consumidores posteriores los utilicen en plataformas de análisis, microservicios, aplicaciones de Kafka y entornos de nube híbrida.
Sustituya los pipelines por lotes personalizados y las integraciones punto a punto por arquitecturas de streaming escalables y basadas en eventos que mejoran la agilidad y reducen la sobrecarga operativa.
Explore la documentación del producto para obtener perspectivas sobre configuraciones óptimas y buenas prácticas.
Conéctese, colabore y aprenda con una comunidad de expertos para explorar lo último en Data Gate for Confluent.