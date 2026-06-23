IBM Data Gate for Confluent​

Transmisión en tiempo real de transacciones fiables de IBM® Z para impulsar la IA, el análisis de datos, la automatización y las aplicaciones modernas basadas en eventos

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Data Gate for Confluent
Motivo geométrico abstracto formado por círculos y semicírculos azules y verde azulado dispuestos en una cuadrícula sobre un fondo claro
Anuncio: IBM Data Gate for Confluent: cómo convertir los datos de Z en acciones en tiempo real​
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Visión general

Las empresas recurren cada vez más a los datos en tiempo real para impulsar la IA, el análisis de datos, la automatización y las experiencias digitales. IBM Z sigue siendo la base de confianza para las transacciones más críticas del mundo, lo que genera oportunidades para ampliar los datos empresariales fiables a las modernas arquitecturas basadas en eventos.​

IBM Data Gate for Confluent permite a las organizaciones transmitir los cambios de Db2 for z/OS directamente a Confluent (una empresa de IBM), y transformar los datos transaccionales tradicionales en un flujo continuo de eventos en tiempo real. Esto da lugar a casos de uso como alertas oportunas en los servicios financieros, detección instantánea de fraudes y gestión proactiva de incidencias en el sector del transporte, lo que mejora la capacidad de respuesta y la experiencia del cliente.

Lea el resumen de la solución

Casos de uso

Diseñado para escenarios reales

Las decisiones en tiempo real son críticas en todos los sectores. IBM Data Gate for Confluent transforma las transacciones fiables de Db2 for z/OS en Event Streams en tiempo real, lo que permite la IA, el análisis, la automatización y las aplicaciones modernas basadas en eventos.
Transmisión de eventos en tiempo real
Transmita datos Z de confianza en toda la empresa.
 IA y análisis basados en eventos

Habilite la IA y la automatización con datos operativos en tiempo real.

 Integración y gobierno empresariales

Entregar datos controlados en movimiento a través de entornos híbridos.
Finanzas/banca

- Envíe alertas en tiempo real sobre actividades destacadas en las cuentas​ - Trasmita eventos de transacciones a los sistemas de detección del fraude​ - Habilite los servicios de notificación al cliente en tiempo real
Transporte

- Transmita eventos operativos para flujos de trabajo de realojamiento de pasajeros​ - Detecte interrupciones y active respuestas automáticas en tiempo real​ - Mejore la experiencia del cliente en caso de retrasos o cancelaciones
Seguros

- Active flujos de trabajo de procesamiento de reclamaciones en tiempo real​ - Habilite notificaciones instantáneas de políticas y eventos de riesgo​ - Transmita eventos operativos a sistemas de evaluación impulsados por IA
venta minorista / minorista

- Transmita las actualizaciones de inventario y los pedidos a través de los canales digitales​ - Habilite promociones en tiempo real y motores de recomendación​ - Admita sistemas de pago y cumplimiento de baja latencia
Atención médica

- Permita el procesamiento en tiempo real de los datos de los pacientes y los datos operativos​ - Transmita eventos a los sistemas de monitorización y análisis​ - Apoye la continuidad operativa para flujos de trabajo críticos de atención médica
Gobierno

- Transmita eventos de servicio al ciudadano en todos los departamentos​ - Mejore la capacidad de respuesta de los sistemas de prestaciones y fiscales​ - Habilite la visibilidad operativa y el gobierno en tiempo real
Otros sectores

- Habilite iniciativas de modernización basadas en eventos​ - Admita arquitecturas de nube híbrida y microservicios​ - Acelerar la adopción de la IA en las empresas con datos en tiempo real fiables

¿Por qué IBM Data Gate for Confluent?​

Integración nativa entre IBM Z y Confluent

Integración diseñada específicamente para transmitir datos de transacción de Db2 for z/OS directamente a entornos Confluent mediante la tecnología de sincronización de confianza de IBM.
Datos en tiempo real para la IA y los negocios basados en eventos

Transforme las transacciones de Db2 en eventos de Kafka que puedan utilizarse en aplicaciones modernas, plataformas de análisis y flujos de trabajo de automatización.
Arquitectura de streaming abierta e interoperable

Aprovecha los formatos de eventos abiertos de Debezium y los estándares de Kafka para integrarse de manera fluida en ecosistemas de nube híbrida, análisis de datos y aplicaciones empresariales.
Escalabilidad y fiabilidad de nivel empresarial

Diseñado para cargas de trabajo empresariales de misión crítica con replicación consciente de transacciones, sincronización de baja latencia y distribución de eventos escalable.

Características

Capacidades técnicas clave

Integración nativa con Kafka y Confluent
  • Conector de origen de Kafka Connect para Confluent Platform
  • Transmisión de eventos de cambio compatible con Debezium
  • Compatibilidad con la serialización de eventos en Avro y JSON
  • Integración fluida con ecosistemas basados en Kafka

 
Sincronización de DB2 para z/OS de nivel empresarial
  • Tecnología IBM Data Gate para la replicación continua
  • Captura de cambios con reconocimiento de transacciones
  • Sincronización eficiente de datos de baja latencia
  • Diseñado para entornos empresariales de alto volumen

 
Escalabilidad gobierno y seguridad
  • Conectividad cifrada mediante TLS
  • Autenticación de usuarios y controles de acceso
  • Publicación del esquema en Confluent Schema Registry
  • Apoyo a las iniciativas de gobierno y linaje
Replicación flexible patrones
  • Carga inicial de la tabla y replicación continua de CDC
  • Captura de datos de cambios basada en registros
  • Múltiples patrones de implementación y consumo
  • Soporte para arquitecturas híbridas y distribuidas

Cómo aporta valor esta solución

Desbloquee perspectivas empresariales en tiempo real

Transmita de forma continua datos transaccionales fiables de Db2 para potenciar los análisis, la detección del fraude, los paneles de control y la toma de decisiones operativas en tiempo real.
Acelere las iniciativas de IA y modernización

Habilite pipelines de IA, flujos de trabajo de automatización y aplicaciones modernas con datos operativos en vivo de Db2 for z/OS.
Simplifique la distribución de datos empresariales

Publique los datos una sola vez y permita que múltiples consumidores posteriores los utilicen en plataformas de análisis, microservicios, aplicaciones de Kafka y entornos de nube híbrida.
Reduzca la complejidad y la latencia de la integración

Sustituya los pipelines por lotes personalizados y las integraciones punto a punto por arquitecturas de streaming escalables y basadas en eventos que mejoran la agilidad y reducen la sobrecarga operativa.
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