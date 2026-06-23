Las empresas recurren cada vez más a los datos en tiempo real para impulsar la IA, el análisis de datos, la automatización y las experiencias digitales. IBM Z sigue siendo la base de confianza para las transacciones más críticas del mundo, lo que genera oportunidades para ampliar los datos empresariales fiables a las modernas arquitecturas basadas en eventos.​

IBM Data Gate for Confluent permite a las organizaciones transmitir los cambios de Db2 for z/OS directamente a Confluent (una empresa de IBM), y transformar los datos transaccionales tradicionales en un flujo continuo de eventos en tiempo real. Esto da lugar a casos de uso como alertas oportunas en los servicios financieros, detección instantánea de fraudes y gestión proactiva de incidencias en el sector del transporte, lo que mejora la capacidad de respuesta y la experiencia del cliente.