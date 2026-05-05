IBM Data Gate for Confluent: convertir los datos de Z en acciones en tiempo real

Convierta los datos de IBM Z en un flujo continuo en tiempo real a escala para potenciar la IA y el crecimiento empresarial.
Nos complace presentar IBM Data Gate for Confluent, una nueva capacidad que lleva los datos de IBM Z al centro de la base de datos moderna y en tiempo real que impulsa la IA empresarial.
Los sistemas IBM Z continúan ejecutando cargas de trabajo de misión crítica para muchas de las organizaciones más grandes del mundo, generando un flujo de datos vasto y de gran valor. Sin embargo, en muchas empresas, estos datos permanecen encerrados en sistemas Z, a menudo gestionados mediante procesos por lotes que limitan su capacidad para generar perspectivas útiles en el momento oportuno y permitir una automatización inteligente.
Al mismo tiempo, las organizaciones están pasando rápidamente de la experimentación con IA a la adopción a escala. Como parte de la reciente adquisición de Confluent por parte de IBM, estamos avanzando en nuestra visión de hacer de los datos en tiempo real, fiables y de flujo continuo la base de la IA empresarial y las aplicaciones inteligentes.
IBM Data Gate for Confluent está diseñado para abordar este desafío al incorporar los datos de IBM Z al data fabric en tiempo real que impulsa las aplicación modernas, el análisis y la IA.
IBM Data Gate for Confluent permite a las organizaciones transmitir cambios de Db2 for z/OS directamente a Confluent, transformando los datos de transacción tradicionales en un flujo continuo de eventos en tiempo real que impulsan caso de uso como alertas oportunas en servicios financieros, detección del fraude y la gestión proactiva de las interrupciones en el transporte, mejorando la capacidad de respuesta y la experiencia del cliente.
Esta capacidad cierra una brecha crítica en las arquitecturas empresariales. En lugar de depender de extractos por lotes retrasados o de complejas integraciones personalizadas, las organizaciones ahora pueden hacer que sus datos más fiables estén disponibles al instante en todas las aplicaciones y sistemas.
Construida de forma nativa para Confluent, la solución se integra de manera fluida en los entornos de streaming existentes, proporcionando una forma estandarizada y escalable de conectar IBM Z con ecosistemas de datos modernos. Al hacerlo, ayuda a las empresas a establecer una base de datos unificada y en tiempo real, en la que las aplicaciones, las API y los sistemas de IA pueden actuar sobre los datos a medida que se generan.
IBM Data Gate para Confluent se basa en una arquitectura moderna y basada en eventos que permite un movimiento fluido de datos de IBM Z a Confluent Platform, la opción de implementación autogestionada y de nivel empresarial de Confluent para entornos locales y privados.
En términos generales, la solución recoge los cambios de Db2 para z/OS mediante un método eficiente de captura de datos basado en registros, lo que garantiza un impacto mínimo en las cargas de trabajo transaccionales principales. IBM Data Gate está optimizado para la eficiencia del mainframe, con hasta el 96 % de su procesamiento elegible para su ejecución en motores zIIP, lo que reduce significativamente los costes de CPU y mantiene un alto rendimiento. Estos cambios se transmiten luego a Confluent Platform mediante una integración nativa con Kafka Connect, donde se publican como flujos de eventos estructurados.
Los datos se entregan en formatos de eventos estandarizados, lo que permite que una amplia gama de sistemas posteriores los consuman fácilmente, incluidas plataformas de análisis, microservicios y aplicaciones de IA. Al organizar los datos en flujos de eventos, la arquitectura permite que varios consumidores accedan a los mismos datos en tiempo real sin imponer una carga adicional al mainframe.
La solución también soporta tanto la instantánea inicial de datos como el flujo continuo de cambios, permitiendo a las organizaciones integrar conjuntos de datos existentes y mantenerlos sincronizados de forma continua a medida que se generan nuevos datos.
Al desbloquear el acceso en tiempo real a los datos de IBM Z, IBM Data Gate for Confluent permite una nueva clase de resultados empresariales y tecnológicos.
En términos más generales, esta capacidad permite el cambio a microservicios basados en eventos, donde las aplicaciones reaccionan instantáneamente a los eventos empresariales en lugar de depender de integraciones estrechamente acopladas. También proporciona una base de datos crítica para los modelos de IA y agentes, garantizando que operan con información actual y fiable en lugar de con datos obsoletos.
A medida que las empresas escalan el uso de la IA y la automatización, la capacidad de acceder a los datos y actuar en tiempo real será determinante para el éxito. Con IBM Data Gate for Confluent, los datos de IBM Z ya no se limitan a los sistemas transaccionales, sino que pasan a formar parte de un flujo de datos continuo y en tiempo real que impulsa las aplicaciones inteligentes y la toma de decisiones impulsada por IA.
No se trata solo de integración. Se trata de transformar la forma en que las empresas utilizan sus datos más valiosos y convertirlos en un activo dinámico para toda la empresa que impulse la acción al ritmo de los negocios.
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