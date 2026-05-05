IBM Data Gate for Confluent: convertir los datos de Z en acciones en tiempo real

Nos complace presentar IBM Data Gate for Confluent, una nueva capacidad que lleva los datos de IBM Z al centro de la base de datos moderna y en tiempo real que impulsa la IA empresarial.

Los sistemas IBM Z continúan ejecutando cargas de trabajo de misión crítica para muchas de las organizaciones más grandes del mundo, generando un flujo de datos vasto y de gran valor. Sin embargo, en muchas empresas, estos datos permanecen encerrados en sistemas Z, a menudo gestionados mediante procesos por lotes que limitan su capacidad para generar perspectivas útiles en el momento oportuno y permitir una automatización inteligente.

Al mismo tiempo, las organizaciones están pasando rápidamente de la experimentación con IA a la adopción a escala. Como parte de la reciente adquisición de Confluent por parte de IBM, estamos avanzando en nuestra visión de hacer de los datos en tiempo real, fiables y de flujo continuo la base de la IA empresarial y las aplicaciones inteligentes.

IBM Data Gate for Confluent está diseñado para abordar este desafío al incorporar los datos de IBM Z al data fabric en tiempo real que impulsa las aplicación modernas, el análisis y la IA.