Cree, implemente y gestione de forma segura las cargas de trabajo de Linux con datos confidenciales en IBM Z y LinuxONE mediante la tecnología de computación confidencial
IBM Confidential Computing Container Runtime ofrece un entorno de computación confidencial que protege las cargas de trabajo sensibles de Linux de amenazas internas y externas aprovechando IBM Secure Execution for Linux. Disponible on-premises, IBM Confidential Computing Container Runtime admite una implementación con alta seguridad, un control de acceso fiable y operaciones sin interrupciones.
Los desarrolladores pueden crear aplicaciones en un entorno de ejecución de confianza que mantiene los datos confidenciales cifrados y aislados en todo momento.
Los administradores pueden validar el origen y la integridad de las aplicaciones mediante contratos cifrados y atestación para implementaciones seguras y zero trust.
Los equipos de operaciones pueden gestionar las cargas de trabajo sin acceder a datos confidenciales, reduciendo el riesgo (usuario) interno y aplicando la protección de datos.
Ejecute cargas de trabajo protegidas con políticas de seguridad coherentes y compatibilidad con el registro de contenedores.
Comprenda los requisitos de hardware y software necesarios para configurar IBM Confidential Computing Container.
Implemente una carga de trabajo creada con SUSE Linux Enterprise Base Container Images en un entorno informático confidencial híbrido utilizando IBM Confidential Computing Container Runtime.
Descubra otros productos del portfolio de computación confidencial de IBM.
Diseñado para abordar las limitaciones de las ofertas actuales de almacenamiento en frío para activos digitales. Disponible en IBM Z o IBM LinuxONE.
Proteja los datos confidenciales desde el desarrollo hasta la implementación y durante todo su uso en una aplicación con IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions e IBM Confidential Computing Containers for Red Hat OCP.
Descubra cómo IBM Confidential Computing Container Runtime crea, implementa y gestiona de forma segura cargas de trabajo Linux con datos sensibles en IBM Z y LinuxONE mediante el uso de tecnología de computación confidencial.