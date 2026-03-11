IBM® Confidential Computing Container Runtime

Este entorno a prueba de manipulaciones está diseñado para ejecutar cargas de trabajo de recursos digitales (como gestión de claves, contratos inteligentes, billeteras y nodos de Blockchain) con altos niveles de seguridad.

Como la infraestructura subyacente de IBM Digital Assets Platform, proporciona aislamiento y cifrado impuestos por hardware que mantienen los datos confidenciales privados y protegidos, incluso de parte de usuarios internos o administradores del sistema. Esta protección integrada ayuda a los custodios y emisores a operar con confianza en entornos regulados.