La IA está acelerando el desarrollo de software a un ritmo sin precedentes. IBM® Concert Secure Coder integra la información sobre riesgos del código directamente en el flujo de trabajo de los desarrolladores, ayudando así a las empresas a reducir los riesgos sin perder velocidad.

Secure Coder ofrece visibilidad de los riesgos antes de la confirmación y correcciones guiadas directamente en el IDE, lo que amplía IBM Concert a todo el ciclo de vida del desarrollo seguro de software.

Secure Coder ayuda a los equipos a identificar vulnerabilidades, dependencias inseguras y errores de configuración en el momento en que se producen y prioriza lo más importante, orientando a los desarrolladores hacia las correcciones adecuadas en tiempo real. Al estar conectado con IBM Concert, ofrece una visibilidad unificada y una corrección automatizada durante todo el ciclo de vida de desarrollo de software (SDLC), lo que reduce la deuda técnica, refuerza el cumplimiento normativo y mejora la resiliencia general del software.