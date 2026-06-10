Información sobre riesgos integrada en el código para un desarrollo acelerado con IA
La IA está acelerando el desarrollo de software a un ritmo sin precedentes. IBM® Concert Secure Coder integra la información sobre riesgos del código directamente en el flujo de trabajo de los desarrolladores, ayudando así a las empresas a reducir los riesgos sin perder velocidad.
Secure Coder ofrece visibilidad de los riesgos antes de la confirmación y correcciones guiadas directamente en el IDE, lo que amplía IBM Concert a todo el ciclo de vida del desarrollo seguro de software.
Secure Coder ayuda a los equipos a identificar vulnerabilidades, dependencias inseguras y errores de configuración en el momento en que se producen y prioriza lo más importante, orientando a los desarrolladores hacia las correcciones adecuadas en tiempo real. Al estar conectado con IBM Concert, ofrece una visibilidad unificada y una corrección automatizada durante todo el ciclo de vida de desarrollo de software (SDLC), lo que reduce la deuda técnica, refuerza el cumplimiento normativo y mejora la resiliencia general del software.
Identifique vulnerabilidades, datos confidenciales, errores de configuración y paquetes de código abierto que supongan un riesgo directamente en los flujos de trabajo de los desarrolladores y detecte los problemas en tiempo real a medida que se escribe el código para poder resolverlos antes de que lleguen a las solicitudes de incorporación de cambios o a los procesos de integración. Al adelantar la detección en el proceso, los equipos reducen el trabajo repetitivo, aceleran la corrección de problemas y mantienen el ritmo de desarrollo sin sacrificar la seguridad.
Ofrece recomendaciones de corrección adaptadas al contexto con explicaciones claras, que se muestran directamente en el flujo de trabajo de los desarrolladores. De este modo, los equipos pueden comprender y resolver rápidamente los problemas con total confianza. Las opciones de resolución automática controlada ayudan a acelerar la corrección mientras se mantiene la visibilidad, la confianza y el control.
Identifica las vulnerabilidades CVE conocidas y señala las dependencias vulnerables directamente en el flujo de trabajo, lo que ayuda a los desarrolladores a comprender el riesgo en su contexto y a tomar medidas con rapidez. Además, sugiere versiones más seguras y alternativas, lo que permite tomar decisiones más rápidas y seguras sin ralentizar el desarrollo.
Relaciona los resultados a nivel de código con el contexto de la aplicación, lo que ofrece a los equipos una visión clara y en tiempo real del perfil de riesgo a lo largo de todo el ciclo de desarrollo. Al vincular los riesgos con su impacto en el negocio, ayuda a las organizaciones a medir la eficacia del enfoque "shift left" y a dar prioridad a lo que más importa.