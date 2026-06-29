IBM Concert Network Observability

La observabilidad proactiva proporciona perspectivas en tiempo real para que su red vaya un paso por delante de las costosas interrupciones del servicio

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Representación 3D de lentes de cristal alineadas en fila

Menos complejidad, menos herramientas

IBM® Concert Network Observability ayuda a los equipos a gestionar entornos distribuidos dinámicos y a reducir la complejidad de la nube híbrida. Unifica los datos de red, reduce la proliferación de herramientas y ayuda a acelerar la resolución de incidencias con integraciones y perspectivas asistidas por IA.
Webinar del 22 de junio de 2026: De las señales de red a las decisiones empresariales
Observabilidad full stack con red, aplicaciones e IA
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Detecte y corrija problemas rápidamente

Mapee el tráfico entre aplicaciones y dispositivos

Con el análisis de flujos, recopile y analice datos de NetFlow y telemetría para mapear el tráfico a las aplicaciones y dispositivos que lo generan. Al correlacionar los datos de flujos con métricas en tiempo real, los equipos pueden detectar anomalías e identificar la causa raíz en entornos híbridos multiproveedor, todo ello desde una única plataforma.

Panel de control de optimización de costes en la nube que muestra proveedores, tendencias de carga de trabajo y gráficos de donuts para inversiones, ahorro y eficiencia.

Acelere el análisis de la causa raíz

Combine resultados sintéticos, métricas de red salto por salto y trazas de aplicaciones en una sola vista para investigar las interrupciones con un contexto más completo. Cuando se producen ralentizaciones, los equipos ven las métricas de las aplicaciones, las rutas de red y los tiempos sintéticos, lo que les permite distinguir rápidamente entre regresiones de código, fallos de API, enrutamientos incorrectos, problemas de ISP y degradación de la infraestructura.

Captura de pantalla del panel de control de IBM Concert Optimize para centros de datos

Monitorice el estado de la infraestructura de forma continua

Ejecute pruebas sintéticas continuas para validar el estado de la infraestructura. Gracias a la monitorización unificada de los datos de APM y NPM, los equipos obtienen una visibilidad integral de los recorridos de los usuarios, las aplicaciones y las rutas de red. Esa visión más amplia les ayuda a detectar fallos antes, lo que acelera la identificación de la causa raíz en entornos híbridos.

Más información
Captura de pantalla del panel de control de IBM Concert Optimize para la monitorización del estado de la infraestructura

Pruebe el rendimiento de la red en la nube híbrida

Pruebe de forma continua el rendimiento de la red entre sitios mediante agentes automatizados que miden la latencia, el jitter, la pérdida de paquetes y el rendimiento. Esos datos ayudan a los equipos a comparar sucursales, centros de datos y puntos de entrada a la nube, de modo que puedan identificar rutas degradadas, anomalías de enrutamiento y problemas a nivel de dispositivo antes de que afecten a la prestación del servicio.

Captura de pantalla del panel de control de pruebas de rendimiento de IBM SevOne SaaS

Beneficios

Observabilidad unificada de la red

Combine datos de flujos, telemetría y aplicaciones en entornos híbridos para eliminar la proliferación de herramientas y obtener una visibilidad en tiempo real del rendimiento, adaptada a las aplicaciones, en redes, dispositivos y servicios.
Conocimientos en tiempo real

Convierta los datos de flujos de red sobre ancho de banda, tráfico de aplicaciones y comportamientos de la infraestructura en perspectivas útiles para mejorar la planificación de la capacidad y la eficiencia operativa.
Recopilación escalable de NetFlow

Escale la recopilación de datos de NetFlow gracias a la amplia compatibilidad con formatos de flujo públicos estándar del sector, como v5/v9/v10 e IPFIX.
Detección de anomalías
Detecte picos y breves ráfagas de actividad que puedan afectar al rendimiento y pongan de manifiesto problemas que otras herramientas podrían pasar por alto. Con políticas y umbrales establecidos, los equipos pueden recibir alertas cuando las aplicaciones consuman un ancho de banda excesivo.
Observabilidad consciente de las aplicaciones
Visualice el rendimiento de la red en el contexto de las aplicaciones, con visibilidad tanto de las aplicaciones como de la infraestructura de soporte. La observabilidad con conciencia de aplicaciones facilita la identificación de problemas y la mejora del rendimiento.
Garantía proactiva del rendimiento
Valide de forma continua el estado de la infraestructura mediante pruebas sintéticas. Detecte anomalías antes de que afecten a los usuarios y contribuya a garantizar un rendimiento constante en todas las aplicaciones, redes y experiencias digitales.
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