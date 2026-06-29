Pruebe de forma continua el rendimiento de la red entre sitios mediante agentes automatizados que miden la latencia, el jitter, la pérdida de paquetes y el rendimiento. Esos datos ayudan a los equipos a comparar sucursales, centros de datos y puntos de entrada a la nube, de modo que puedan identificar rutas degradadas, anomalías de enrutamiento y problemas a nivel de dispositivo antes de que afecten a la prestación del servicio.