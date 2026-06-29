La observabilidad proactiva proporciona perspectivas en tiempo real para que su red vaya un paso por delante de las costosas interrupciones del servicio
IBM® Concert Network Observability ayuda a los equipos a gestionar entornos distribuidos dinámicos y a reducir la complejidad de la nube híbrida. Unifica los datos de red, reduce la proliferación de herramientas y ayuda a acelerar la resolución de incidencias con integraciones y perspectivas asistidas por IA.
Con el análisis de flujos, recopile y analice datos de NetFlow y telemetría para mapear el tráfico a las aplicaciones y dispositivos que lo generan. Al correlacionar los datos de flujos con métricas en tiempo real, los equipos pueden detectar anomalías e identificar la causa raíz en entornos híbridos multiproveedor, todo ello desde una única plataforma.
Combine resultados sintéticos, métricas de red salto por salto y trazas de aplicaciones en una sola vista para investigar las interrupciones con un contexto más completo. Cuando se producen ralentizaciones, los equipos ven las métricas de las aplicaciones, las rutas de red y los tiempos sintéticos, lo que les permite distinguir rápidamente entre regresiones de código, fallos de API, enrutamientos incorrectos, problemas de ISP y degradación de la infraestructura.
Ejecute pruebas sintéticas continuas para validar el estado de la infraestructura. Gracias a la monitorización unificada de los datos de APM y NPM, los equipos obtienen una visibilidad integral de los recorridos de los usuarios, las aplicaciones y las rutas de red. Esa visión más amplia les ayuda a detectar fallos antes, lo que acelera la identificación de la causa raíz en entornos híbridos.
Pruebe de forma continua el rendimiento de la red entre sitios mediante agentes automatizados que miden la latencia, el jitter, la pérdida de paquetes y el rendimiento. Esos datos ayudan a los equipos a comparar sucursales, centros de datos y puntos de entrada a la nube, de modo que puedan identificar rutas degradadas, anomalías de enrutamiento y problemas a nivel de dispositivo antes de que afecten a la prestación del servicio.
Combine datos de flujos, telemetría y aplicaciones en entornos híbridos para eliminar la proliferación de herramientas y obtener una visibilidad en tiempo real del rendimiento, adaptada a las aplicaciones, en redes, dispositivos y servicios.
Convierta los datos de flujos de red sobre ancho de banda, tráfico de aplicaciones y comportamientos de la infraestructura en perspectivas útiles para mejorar la planificación de la capacidad y la eficiencia operativa.
Escale la recopilación de datos de NetFlow gracias a la amplia compatibilidad con formatos de flujo públicos estándar del sector, como v5/v9/v10 e IPFIX.