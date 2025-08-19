IBM Common Services Library for z/OS

Producto gratuito que contiene componentes y funcionalidades comunes relacionados con la infraestructura necesarios para determinadas IBM® IMS Tools

Beneficios

IBM® Common Services Library for z/OS es un producto gratuito que contiene diversos componentes y funciones comunes relacionados con la infraestructura que requieren y comparten determinadas IBM IMS Tools. En lugar de incluir esta funcionalidad por separado, la biblioteca Common Services Library la comparte entre productos.
Consolida y proporciona conectividad

Cuenta con la funcionalidad necesaria para determinadas IBM IMS Tools
Mantiene los datos seguros

Ayuda a eliminar datos sensibles o confidenciales de los usuarios, como la información comercial de los clientes, de los registros de IMS.
Proporciona infraestructura

Para IBM® IMS Connect Extensions for z/OS
Ofrece funcionalidad compartida

Funcionalidad común relacionada con la infraestructura requerida y compartida por determinadas IBM IMS Tools

Soluciones relacionadas

IMS Buffer Pool Analyzer for z/OS

Determine el impacto de los cambios en los almacenamientos intermedios sin conjeturas.

IMS Database Solution Pack for z/OS

Apoye las reorganizaciones de bases de datos en línea para garantizar su disponibilidad 24x7, y gestione bases de datos IMS y HADB con todas las funciones.

IMS Recovery Solution Pack for z/OS

Reduzca la complejidad operativa con una solución integrada para la copia de seguridad y recuperación simultáneas de múltiples conjuntos de datos y áreas de ruta rápida.

Herramientas de IMS

Mejore el rendimiento de sus sistemas IMS con herramientas de gestión de transacciones y bases de datos específicas de la aplicación y bajo demanda.

Recursos

Documentación de IBM
Obtenga información sobre cómo mantener y utilizar el producto.
Asistencia
Encuentre soluciones mediante la búsqueda de soporte o abra un caso de soporte.
Novedades
Descubra las últimas novedades e información sobre nuestros productos.
IBM Developer Community
Explore temas técnicos, encuentre software de prueba y únase a la comunidad.
