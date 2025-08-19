Producto gratuito que contiene componentes y funcionalidades comunes relacionados con la infraestructura necesarios para determinadas IBM® IMS Tools
IBM® Common Services Library for z/OS es un producto gratuito que contiene diversos componentes y funciones comunes relacionados con la infraestructura que requieren y comparten determinadas IBM IMS Tools. En lugar de incluir esta funcionalidad por separado, la biblioteca Common Services Library la comparte entre productos.
Cuenta con la funcionalidad necesaria para determinadas IBM IMS Tools
Ayuda a eliminar datos sensibles o confidenciales de los usuarios, como la información comercial de los clientes, de los registros de IMS.
Para IBM® IMS Connect Extensions for z/OS
Funcionalidad común relacionada con la infraestructura requerida y compartida por determinadas IBM IMS Tools
Determine el impacto de los cambios en los almacenamientos intermedios sin conjeturas.
Apoye las reorganizaciones de bases de datos en línea para garantizar su disponibilidad 24x7, y gestione bases de datos IMS y HADB con todas las funciones.
Reduzca la complejidad operativa con una solución integrada para la copia de seguridad y recuperación simultáneas de múltiples conjuntos de datos y áreas de ruta rápida.
Mejore el rendimiento de sus sistemas IMS con herramientas de gestión de transacciones y bases de datos específicas de la aplicación y bajo demanda.