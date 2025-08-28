Encuentre el plan adecuado para usted
Para restablecer la contraseña de su cuenta, vaya al icono de avatar > Perfil y configuración. A continuación, haga clic en Cambiar o restablecer en el icono de información de usuario de la cuenta.
Para restablecer la contraseña de su VPN, siga estos pasos:
Puede cambiar su información personal, como el nombre, el correo electrónico o el número de teléfono, en el icono del avatar > Perfil y configuración. No puede cambiar su IBMid, pero puede crear uno nuevo si corresponde. El servicio de help desk mundial de IBMid está disponible para ayudarle con las preguntas generales de identificación que no sean específicas de su cuenta de IBM® Cloud.
Si tiene una cuenta de Pago por uso o de Suscripción, puede ver su factura haciendo clic en Administrar > Facturación y uso y seleccionando Facturas. Fuera de la consola, también puede ver las facturas en el sitio Facturas de atención al cliente.
Vaya a Administrar > Acceso (IAM) y seleccione su nombre en la página Usuarios. A continuación, en función del acceso que busque, abra las diferentes pestañas:
Actualizar su tarjeta de crédito es como añadir una nueva. Vaya a Pagos y, en la sección Agregar método de pago, introduzca la información de facturación de su nueva tarjeta y haga clic en Agregar tarjeta de crédito. Para cambiar a una forma de pago diferente, seleccione Pagar con otra y luego haga clic en Enviar solicitud de cambio. Se creará un caso de asistencia para cambiar su forma de pago.
Para iniciativas educativas o eventos especiales, puede recibir un código de función, que añade características adicionales a las cuentas Lite. Para canjear este código promocional, vaya a Configuración de la cuenta y haga clic en Aplicar código.
Para las compras de infraestructura, es posible que reciba un código promocional del equipo de ventas para obtener un descuento en su pedido. Introduzca estos códigos promocionales específicos de infraestructura en el portal del cliente en la pantalla de pago.
Fuera de la consola, también puede ver las facturas en el sitio web Facturas de atención al cliente. Las cuentas Lite no tienen facturas porque nunca se le cobra por el uso del plan Lite.
Es posible que su cuenta esté desactivada por los siguientes motivos:
Si cree que su cuenta se desactivó por error, hable con nuestro equipo de soporte.
Un plan Lite es un plan de servicio gratuito basado en cuotas. Puede usar un plan Service Lite para crear una aplicación sin incurrir en cargos. Un plan Lite puede ofrecerse en un ciclo mensual que se renueva cada mes o con un uso único. Puede tener una instancia por servicio del plan Lite. Los planes de Tarificación Lite se ofrecen en todas las cuentas. Para obtener más información sobre las cuentas Lite, consulte Tipos de cuenta.
Haga clic en Soporte en la barra de menús de la consola para acceder al Centro de soporte. A partir de ahí, comience por aprovechar la lista de preguntas frecuentes comunes. Si no encuentra las respuestas que necesita, consulte la sección ¿ Necesita más ayuda? sección para ponerse en contacto con el soporte de IBM® Cloud.
