Migre a IBM Cloud

Comprendemos sus necesidades empresariales y estamos preparados para ayudarle a migrar con éxito a IBM Cloud. Le ayudamos a escalar más rápido y a mejorar el tiempo de comercialización acelerando su migración al IBM Cloud seguro y preparado para IA. Puede migrar cualquier tipo de carga de trabajo desde cualquier entorno a IBM Cloud. IBM, en asociación con nuestros socios, está preparado para proporcionarle una serie de herramientas de autoservicio que le permitirán migrar con facilidad.
Migre sus servidores bare metal entre centros de datos de IBM Cloud Classic.
Migre sus cargas de trabajo de IBM Cloud Classic a IBM Cloud.
Migre sus cargas de trabajo de VMware, Hyper-V y físicas del entorno local a IBM Cloud VPC.
Scripts de automatización "hágalo usted mismo" para migrar cargas de trabajo y datos a IBM Cloud.
Una forma relativamente rápida y económica de migrar aplicaciones. Le permite, como cliente, migrar su carga de trabajo y los datos asociados a la nube con cambios mínimos, antes de embarcarse en la refactorización o modernización para utilizar algunas de las características nativas de la nube. A través de las herramientas disponibles en IBM Cloud, la estrategia "lift and shift" permite una validación más rápida que requiere menos mano de obra.
La modernización de aplicaciones es el proceso de tomar aplicaciones heredadas existentes y modernizar su infraestructura de plataforma y arquitectura interna y/o características, para que aprovechen al máximo la arquitectura en la nube. Por ejemplo, considere los contenedores o la informática sin servidor si eso satisface sus necesidades. Las aplicaciones pueden requerir diferentes grados de modernización.
Evalúe su entorno actual y el de destino para comprender la complejidad de la migración y poder desarrollar una estrategia adecuada.
Dedique tiempo a planificar su migración para evitar interrupciones en su entorno empresarial actual. Comprenda el tiempo necesario para migrar y si la migración debe realizarse por etapas.
Migre sus recursos y componentes con facilidad y confianza, utilizando varias herramientas y soluciones.
Valide y pruebe su entorno para asegurarse de que está listo para la producción. Esto también puede implicar la actualización de los DNS, los equilibradores de carga globales y las rutas, o la retirada de servicios antiguos.