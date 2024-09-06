Migre a IBM Cloud

IBM Cloud ofrece la nube pública más abierta y segura para las empresas, una plataforma multicloud híbrido de última generación, capacidades avanzadas de datos e IA, y una profunda experiencia empresarial en 20 sectores
Comprendemos sus necesidades empresariales y estamos preparados para ayudarle a migrar con éxito a IBM Cloud. Le ayudamos a escalar más rápido y a mejorar el tiempo de comercialización acelerando su migración al IBM Cloud seguro y preparado para IA. Puede migrar cualquier tipo de carga de trabajo desde cualquier entorno a IBM Cloud. IBM, en asociación con nuestros socios, está preparado para proporcionarle una serie de herramientas de autoservicio que le permitirán migrar con facilidad.
Estas soluciones y herramientas de IBM le ayudarán a migrar a la nube de manera rápida, segura y fluida a través de una experiencia sin fricciones: IBM Cloud Classic a Classic

Migre sus servidores bare metal entre centros de datos de IBM Cloud Classic.

 Más información Empiece ahora IBM Cloud Classic a IBM Cloud

Migre sus cargas de trabajo de IBM Cloud Classic a IBM Cloud.

 Más información Empiece ahora Cargas de trabajo virtualizadas a IBM Cloud

Migre sus cargas de trabajo de VMware, Hyper-V y físicas del entorno local a IBM Cloud VPC.

 Más información Empiece ahora Automatización DIY

Scripts de automatización "hágalo usted mismo" para migrar cargas de trabajo y datos a IBM Cloud.

 Más información Empiece ahora
Elevación y desplazamiento

Una forma relativamente rápida y económica de migrar aplicaciones. Le permite, como cliente, migrar su carga de trabajo y los datos asociados a la nube con cambios mínimos, antes de embarcarse en la refactorización o modernización para utilizar algunas de las características nativas de la nube. A través de las herramientas disponibles en IBM Cloud, la estrategia &quot;lift and shift&quot; permite una validación más rápida que requiere menos mano de obra.
Modernice

La modernización de aplicaciones es el proceso de tomar aplicaciones heredadas existentes y modernizar su infraestructura de plataforma y arquitectura interna y/o características, para que aprovechen al máximo la arquitectura en la nube. Por ejemplo, considere los contenedores o la informática sin servidor si eso satisface sus necesidades. Las aplicaciones pueden requerir diferentes grados de modernización.
El proceso de migración puede ser tan sencillo como migrar una única instancia de servidor virtual, o complejo, como migrar un centro de datos con todos los componentes subyacentes. El siguiente marco sirve de guía para ayudarle a planificar su proceso de migración: Evaluar

Evalúe su entorno actual y el de destino para comprender la complejidad de la migración y poder desarrollar una estrategia adecuada.

 Plan

Dedique tiempo a planificar su migración para evitar interrupciones en su entorno empresarial actual. Comprenda el tiempo necesario para migrar y si la migración debe realizarse por etapas.

 Migrar

Migre sus recursos y componentes con facilidad y confianza, utilizando varias herramientas y soluciones.

 Validar

Valide y pruebe su entorno para asegurarse de que está listo para la producción. Esto también puede implicar la actualización de los DNS, los equilibradores de carga globales y las rutas, o la retirada de servicios antiguos.
Más información sobre la migración

