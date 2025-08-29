Política de ciclo de vida para los productos de IBM Cloud

La política proporciona directrices para todos los productos de la cartera IBM® Cloud (computación, almacenamiento, software, ancho de banda y similares), programados para el fin de comercialización (EOM) o el fin de soporte (EOS). Los productos previstos para EOS se anunciarán 90 días antes del EOS a través del sitio web del ciclo de vida de los productos de IBM Cloud en la documentación para IBM Cloud.
Consulte la documentación EOL de fin de vida útil para el software Classic →
Consulte la documentación EOL fin de vida útil para el software VPC →
La fecha efectiva en la que el producto se pone a disposición de los usuarios (cuando la versión y el lanzamiento se publican en el sitio web del ciclo de vida)
La fecha efectiva en la que el producto deja de estar activo en la lista de precios estándar y ya no se puede pedir ni comprar
La fecha en la que IBM Cloud anuncia el fin del soporte para un producto ofrecido en la actualidad, normalmente 90 días antes de la fecha real de EOS
La última fecha en la que IBM Cloud prestará servicios de soporte estándar, de imágenes o de recarga, para una versión o lanzamiento determinado de un producto
Producto/Versión:
Información sobre el ciclo de vida:
Oferta iSCSI de 1 GB (versión: N/A)
Oferta NAS de 1 GB (versión: N/A)
Monitorización NOC 24x7x365 (versión: Todas)
Sistemas operativos de 32 bits (versión: Todas)
Supervisión avanzada de Nimsoft (versión: N/A)
Auto Scale para Virtual Servers clásicos (versión: N/A)
Big data – Solution Designer, Cloudera, Hadoop CDH, MongoDB, Riak³ (versión: Todas)
Citrix Netscaler VPX (versión: 10.x, 11.x)
Cloudera Hadoop (versión: CDH 4)
CloudLinux (versión: 6.x)
CoreOS (versión: estable)
Complemento EVault para Microsoft Exchange (versión: 7.3)
Oferta iSCSI existente (versión: N/A)
F-Secure (versión: Todas)
Balanceador de carga global F5 (versión: 2014)
Imágenes flexibles (versión: N/A)
Dispositivo de seguridad FortiGate 1Gbps / Firewall dedicado (versión: Todas)
IBM Local Load Balancer (versión: Todas)
Servicio de cola de mensajes (versión: N/A)
Microsoft SQL Server (versión: 2005: ediciones Express, Workgroup, Standard y Enterprise)
Microsoft SQL Server (versión: 2008: ediciones Express, Express R2, Workgroup y Workgroup R2)
Microsoft SQL Server (versión: 2012 Express Edition)
Microsoft SQL Server (versión: 2014 Express Edition)
Microsoft SQL Server Enterprise (versión: 2008 Standard y Web Editions)
MySQL (versión: 5.6)
Almacenamiento NAS/FTP (versión: N/A)
Servidor Red Hat Satellite (versión: 6.1)
Servidor web virtual (versión: N/A)
VMware ESX (versión: 4.x)
VMware ESXi (versión: 5.1)
VMware ESXi (versión: 5.5)
VMware NSX-V (versión: 6.0 a 6.4.10)
Virtualización de VMware Server (versión: 6.5, 6.5u1)
Virtualización de VMware Server (versión: 6.7 todas las versiones)
Virtualización de VMware Server (versión: 7.0 todas las versiones)
IBM Cloud Docs tiene amplia información sobre todos los productos y servicios de IBM Cloud. Empiece conociendo todo lo que IBM Cloud puede ofrecerle.
¹ Política de la cartera de servicios en la nube de IBM Cloud: se centra en la computación, el almacenamiento, el ancho de banda y otros elementos de la cartera IaaS ofrecidos por SoftLayer®, una empresa de IBM.
² Política de software de IBM Cloud: se centra en el almacenamiento del proveedor que se revende a los clientes de IBM Cloud.
³ DB Software Solutions seguirá estando disponible.