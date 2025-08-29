Política de ciclo de vida para los productos de IBM Cloud

La política proporciona directrices para todos los productos de la cartera IBM® Cloud (computación, almacenamiento, software, ancho de banda y similares), programados para el fin de comercialización (EOM) o el fin de soporte (EOS). Los productos previstos para EOS se anunciarán 90 días antes del EOS a través del sitio web del ciclo de vida de los productos de IBM Cloud en la documentación para IBM Cloud.

Consulte la documentación EOL de fin de vida útil para el software Classic →

Consulte la documentación EOL fin de vida útil para el software VPC →