Política de ciclo de vida para los productos de IBM Cloud

¿Cuál es la política de ciclo de vida de los productos de IBM Cloud?

La política proporciona directrices para todos los productos de la cartera IBM® Cloud (computación, almacenamiento, software, ancho de banda y similares), programados para el fin de comercialización (EOM) o el fin de soporte (EOS). Los productos previstos para EOS se anunciarán 90 días antes del EOS a través del sitio web del ciclo de vida de los productos de IBM Cloud en la documentación para IBM Cloud.

Consulte la documentación EOL de fin de vida útil para el software Classic →
Consulte la documentación EOL fin de vida útil para el software VPC →
Términos definidos Verá los siguientes términos, todos relacionados con las ofertas de productos de IBM Cloud. Disponibilidad general (GA)

La fecha efectiva en la que el producto se pone a disposición de los usuarios (cuando la versión y el lanzamiento se publican en el sitio web del ciclo de vida)

 Fin de comercialización (EOM)

La fecha efectiva en la que el producto deja de estar activo en la lista de precios estándar y ya no se puede pedir ni comprar

 Fechas de anuncio de fin de soporte (EOS AD)

La fecha en la que IBM Cloud anuncia el fin del soporte para un producto ofrecido en la actualidad, normalmente 90 días antes de la fecha real de EOS

 Fin de soporte (EOS)

La última fecha en la que IBM Cloud prestará servicios de soporte estándar, de imágenes o de recarga, para una versión o lanzamiento determinado de un producto

Gráfico del ciclo de vida del producto IBM Cloud

 

Producto/Versión:

Información sobre el ciclo de vida:

Oferta iSCSI de 1 GB (versión: N/A)
  • Opción de actualización: 10 GM iSCSI
  • Política: Cartera¹
  • EOS AD: 13 oct 2014
  • EOM: 30 de septiembre de 2014
  • EOS: 19 de enero de 2015

Oferta NAS de 1 GB (versión: N/A)
  • Opción de actualización: 10 GB NAS
  • Política: Cartera¹
  • EOS AD: 13 oct 2014
  • EOM: 30 de septiembre de 2014
  • EOS: 19 de enero de 2015

Monitorización NOC 24x7x365 (versión: Todas)
  • Opción de actualización: Todas
  • Política: Servicio
  • Anuncio de EOS: 31 de mayo de 2017
  • EOM: N/A
  • EOS: 30 de junio de 2017

Sistemas operativos de 32 bits (versión: Todas)
  • Opción de actualización: Sistemas operativos de 64 bits
  • Política: Software²
  • Anuncio de EOS: 15 de agosto de 2016
  • EOM: 1 de septiembre de 2016
  • EOS: 1 de enero de 2017

Supervisión avanzada de Nimsoft (versión: N/A)
  • Opción de actualización: Retirada de la cartera. Considere la monitorización con Sysdig como alternativa.
  • Política: Servicio
  • Anuncio de EOS: 30 de marzo de 2020
  • EOM: 8 de mayo de 2020
  • EOS: 8 de julio de 2020

Auto Scale para Virtual Servers clásicos (versión: N/A)
  • Opción de actualización: La funcionalidad Auto Scale existe en VPC
  • Política: Servicio
  • Anuncio de EOS: 30 de septiembre de 2022
  • EOM: 30 de julio de 2022
  • EOS: 29 de junio de 2022

Big data – Solution Designer, Cloudera, Hadoop CDH, MongoDB, Riak³ (versión: Todas)
  • Opción de actualización: Retirada de Solution Designer de la cartera
  • Política: Software
  • Anuncio de EOS:31 de febrero de 2014
  • EOM: 31 de octubre de 2014
  • EOS: 31 de enero de 2015

Citrix Netscaler VPX (versión: 10.x, 11.x)
  • Opción de actualización: 12.x
  • Política: Software
  • Anuncio de EOS: N/A
  • EOM: 31 de marzo de 2021
  • EOS: 30 de junio de 2021

Cloudera Hadoop (versión: CDH 4)
  • Opción de actualización: CDH 5 (IBM Marketplace)
  • Política: Software
  • Anuncio de EOS: 11 de mayo de 2015
  • EOM: 11 de mayo de 2015
  • EOS: 10 de agosto de 2015

CloudLinux (versión: 6.x)
  • Opción de actualización: Retirada de la cartera
  • Política: Software
  • Anuncio de EOS: 30 de agosto de 2020
  • EOM: 30 de septiembre de 2020
  • EOS: 30 de noviembre de 2020

CoreOS (versión: estable)
  • Opción de actualización: CentOS 6.x o 7.x
  • Política: Software
  • Anuncio de EOS: 20 de febrero de 2016
  • EOM: 30 de marzo de 2018
  • EOS: 31 de mayo de 2018

Complemento EVault para Microsoft Exchange (versión: 7.3)
  • Opción de actualización: EOL del proveedor
  • Política: Software
  • Anuncio de EOS: 5 de febrero de 2015
  • EOM: 18 de febrero de 2015
  • EOS: 5 de mayo de 2015

Oferta iSCSI existente (versión: N/A)
  • Opción de actualización: Retirada de la cartera. Considere usar Performance o Endurance, Block Storage.
  • Política: Cartera¹
  • Anuncio de EOS: 11 de mayo de 2015
  • EOM: 16 de marzo de 2015
  • EOS: 31 de julio de 2015

F-Secure (versión: Todas)
  • Opción de actualización Retirada de la cartera
  • Política: Software
  • EOS AD: 13 de septiembre 2014
  • EOM: 13 de octubre de 2014
  • EOS: 19 de enero de 2015

Balanceador de carga global F5 (versión: 2014)
  • Opción de actualización: Retirada de la cartera. Considere el uso de IBM Cloud Internet Services como alternativa.
  • Política: Cartera¹
  • Anuncio de EOS: 12 de junio de 2018
  • EOM: 6 de julio de 2018
  • EOS: 12 de septiembre de 2018

Imágenes flexibles (versión: N/A)
  • Opción de actualización Retirada de la cartera
  • Política: Cartera¹
  • Anuncio de EOS: 31 de mayo de 2017
  • EOM: N/A
  • EOS: 7 de agosto de 2017

Dispositivo de seguridad FortiGate 1Gbps / Firewall dedicado (versión: Todas)
  • Opción de actualización: Juniper vSRX, Virtual Router Appliance o FortiGate Security Appliance de 10 Gbps
  • Política: Software
  • Anuncio de EOS: N/A
  • EOM: 18 de agosto de 2020
  • EOS: 21 de julio de 2021

IBM Local Load Balancer (versión: Todas)
  • Opción de actualización: IBM Cloud Load Balancer
  • Política: Software
  • Anuncio de EOS: 31 de enero de 2020
  • EOM: 1 de junio de 2019
  • EOS: 31 de mayo de 2020

Servicio de cola de mensajes (versión: N/A)
  • Opción de actualización Retirada de la cartera
  • Política: Cartera¹
  • Anuncio de EOS: 31 de enero de 2017
  • EOM: 28 de octubre de 2016
  • EOS: 20 de junio de 2017

Microsoft SQL Server (versión: 2005: ediciones Express, Workgroup, Standard y Enterprise)
  • Opción de actualización: 2014 Standard o Enterprise Edition
  • Política: Software
  • Anuncio de EOS: 19 de agosto de 2015
  • EOM: 30 de octubre de 2015
  • EOS: N/A

Microsoft SQL Server (versión: 2008: ediciones Express, Express R2, Workgroup y Workgroup R2)
  • Opción de actualización: 2014 Standard o Enterprise Edition
  • Política: Software
  • Anuncio de EOS: 19 de agosto de 2015
  • EOM: 30 de octubre de 2015
  • EOS: N/A

Microsoft SQL Server (versión: 2012 Express Edition)
  • Opción de actualización: 2014 Standard o Enterprise Edition
  • Política: Software
  • Anuncio de EOS: 19 de agosto de 2015
  • EOM: 30 de octubre de 2015
  • EOS: N/A

Microsoft SQL Server (versión: 2014 Express Edition)
  • Opción de actualización: 2014 Standard o Enterprise Edition
  • Política: Software
  • Anuncio de EOS: 19 de agosto de 2015
  • EOM: 30 de octubre de 2015
  • EOS: N/A

Microsoft SQL Server Enterprise (versión: 2008 Standard y Web Editions)
  • Opción de actualización: Edición 2016
  • Política: Software
  • Anuncio de EOS: 27 de octubre de 2016
  • EOM: 23 de noviembre de 2016
  • EOS: 31 de marzo de 2017

MySQL (versión: 5.6)
  • Opción de actualización: MySQL 5.7
  • Política: Software
  • Anuncio de EOS: 25 de marzo de 2021
  • EOM:24 de abril de 2021
  • EOS: 23 de junio de 2021

Almacenamiento NAS/FTP (versión: N/A)
  • Opción de actualización: Retirada de la cartera. Considere utilizar bloque o File Storage como alternativa.
  • Política: Cartera¹
  • Anuncio de EOS Cartera
  • EOM: N/A
  • EOS: por determinar

Servidor Red Hat Satellite (versión: 6.1)
  • Opción de actualización: 6.4.3 o 6.5
  • Política: Servicio
  • Anuncio de EOS: 2 de abril de 2019
  • EOM: 5 de julio de 2019
  • EOS: 31 de mayo de 2024

Servidor web virtual (versión: N/A)
  • Opción de actualización Retirada de la cartera
  • Política: Cartera¹
  • Anuncio de EOS:27 de enero de 2015
  • EOM: 30 de junio de 2015
  • EOS: 1 de abril de 2015

VMware ESX (versión: 4.x)
  • Opción de actualización: 6.x
  • Política: Software
  • Anuncio de EOS: N/A
  • EOM: 30 de septiembre de 2014
  • EOS: N/A

VMware ESXi (versión: 5.1)
  • Opción de actualización: 6.x
  • Política: Software
  • Anuncio de EOS: 2 de febrero de 2016
  • EOM: 31 de marzo de 2016
  • EOS: 24 de agosto de 2016

VMware ESXi (versión: 5.5)
  • Opción de actualización: 6.0 o 6.5
  • Política: Software
  • Anuncio de EOS: 26 de julio de 2017
  • EOM: 1 de septiembre de 2016
  • EOS: 18 de septiembre de 2018

VMware NSX-V (versión: 6.0 a 6.4.10)
  • Opción de actualización: VMware NSX-T
  • Política: Software
  • Anuncio de EOS: N/A
  • EOM: 21 de junio de 2022
  • EOS: 15 de octubre de 2022

Virtualización de VMware Server (versión: 6.5, 6.5u1)
  • Opción de actualización: 6.5u2, 6.5u3,6.7.x
  • Política: Software
  • Anuncio de EOS: N/A
  • EOM: 10 de octubre de 2021
  • EOS: 15 de octubre de 2022

Virtualización de VMware Server (versión: 6.7 todas las versiones)
  • Opción de actualización: 7.0
  • Política: Software
  • Anuncio de EOS: N/A
  • EOM: 21 de junio de 2022
  • EOS: 15 de octubre de 2022

Virtualización de VMware Server (versión: 7.0 todas las versiones)
  • Opción de actualización: 7.0
  • Política: Software
  • Anuncio de EOS: N/A
  • EOM: 2 de enero de 2025
  • EOS: 2 de abril de 2025
Notas a pie de página

¹ Política de la cartera de servicios en la nube de IBM Cloud: se centra en la computación, el almacenamiento, el ancho de banda y otros elementos de la cartera IaaS ofrecidos por SoftLayer®, una empresa de IBM.

² Política de software de IBM Cloud: se centra en el almacenamiento del proveedor que se revende a los clientes de IBM Cloud.

³ DB Software Solutions seguirá estando disponible.