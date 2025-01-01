El Comité de Construcción y Equipamiento de Seguridad (SCEC) de Australia es un comité interdepartamental, presidido por la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad (ASIO), que evalúa y aprueba los equipos de seguridad que utiliza el gobierno australiano.

Las instalaciones de un proveedor de servicio en la nube pueden ser evaluadas por sus protecciones de seguridad física y avaladas por el SCEC.

Los sistemas del gobierno australiano deben estar protegidos en instalaciones que cumplan los requisitos de una zona de seguridad adecuada para su confidencialidad o clasificación y certificadas como tales por un consultor de zonas de seguridad avalado por el SCEC.

Informes y otra documentación

Ver los certificados del SCEC (PDF)