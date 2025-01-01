El Comité de Construcción y Equipamiento de Seguridad (SCEC) de Australia es un comité interdepartamental, presidido por la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad (ASIO), que evalúa y aprueba los equipos de seguridad que utiliza el gobierno australiano.
Las instalaciones de un proveedor de servicio en la nube pueden ser evaluadas por sus protecciones de seguridad física y avaladas por el SCEC.
Los sistemas del gobierno australiano deben estar protegidos en instalaciones que cumplan los requisitos de una zona de seguridad adecuada para su confidencialidad o clasificación y certificadas como tales por un consultor de zonas de seguridad avalado por el SCEC.
Informes y otra documentación
Un consultor de zonas de seguridad respaldado por el SCEC evaluó y certificó que los centros de datos de nube pública de IBM en Australia cuentan con los controles de seguridad física de protección adecuados para la Zona 3 a fin de respaldar la clasificación PROTEGIDA, de conformidad con los principios del Marco de políticas de protección y seguridad del Gobierno australiano. Esto proporciona el entorno físico necesario para la conducción segura y fiable de las empresas del Gobierno de Australia. Los centros de datos se evalúan cada 2 años.
