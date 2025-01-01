El Departamento de Servicios Digitales de la Policía del Reino Unido (PDS) establece las normas y controles centrales para los cuerpos de seguridad de todo el país que están evaluando el riesgo de trasladar sus sistemas de información policial a la nube.

La política de garantía de la información exige que todos los servicios policiales nacionales del Reino Unido que almacenan y procesan información protegida u otra información sensible destinada a hacer cumplir la ley den un paso más en su evaluación de riesgos: una inspección física del centro de datos donde se almacenarán sus datos. Una evaluación satisfactoria del centro de datos determina que la instalación cumple los requisitos para ser instalaciones seguras garantizadas por la policía (PASF). PASF se basa en un conjunto estándar de controles que cubren la seguridad física y ambiental y procesos como alta disponibilidad, capacitación del personal y procedimientos de incorporación y salida.

La policía y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Reino Unido pueden ponerse en contacto con el PDS para obtener el informe PASF de IBM Cloud.