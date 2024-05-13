La International Organization for Standardization (ISO) es una organización independiente y no gubernamental que publica estándares en campos técnicos y no técnicos. La serie de normas ISO/IEC 27000, publicada conjuntamente por la ISO y la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI), es un conjunto de normas de seguridad de la información que, combinadas, forman un marco para la gestión de la seguridad de la información.
ISO/IEC 27701:2019 es un marco para la creación y administración de sistemas de gestión de información de privacidad (PIMS), incluido el manejo de información personal de identificación (PII). La norma se basa y amplía los requisitos de la ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002, con controles y directrices adicionales para proteger la privacidad de los datos.
ISO 27701 - Certificado IBM Enterprise & Technology Security (PaaS y SaaS)
La certificación ISO 27701 de IBM ilustra nuestro continuo compromiso con la privacidad, la seguridad y el conformidad, ayudando a las organizaciones a adherirse a la protección de datos aplicable, así como a las regulaciones y leyes de PII.
Los certificados ISO 27701 de IBM están publicados y a disposición del público general. Las descripciones de servicio (SD) de IBM indican si una oferta mantiene la certificación ISO 27701. Los servicios enumerados a continuación cuentan con la certificación ISO. Los certificados ISO se emiten al menos una vez al año.
ISO 27701 - El ámbito de los certificados PaaS y SaaS de IBM Enterprise & Technology Security incluye:
ISO 27001 / 27017 / 27018 / 27701 - Lista de productos certificados de IBM Enterprise & Technology Security (PaaS y SaaS)
