La International Organization for Standardization (ISO) es una organización independiente y no gubernamental que publica estándares en campos técnicos y no técnicos. La serie de normas ISO/IEC 27000, publicada conjuntamente por la ISO y la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI), es un conjunto de normas de seguridad de la información que, combinadas, forman un marco para la gestión de la seguridad de la información.

ISO/IEC 27701:2019 es un marco para la creación y administración de sistemas de gestión de información de privacidad (PIMS), incluido el manejo de información personal de identificación (PII). La norma se basa y amplía los requisitos de la ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002, con controles y directrices adicionales para proteger la privacidad de los datos.

Informes y otra documentación

