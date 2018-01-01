La ISO/IEC 20243-1:2018 es un conjunto de directrices, requisitos y recomendaciones para ayudar a garantizar la integridad de los productos de hardware y software y protegerlos del riesgo de amenazas maliciosas y falsificaciones.

Aunque ha sido publicada por la International Organization for Standardization (ISO), la norma fue creada originalmente por el Open Group como «Open Trusted Technology Provider Standard» (O-TTPS) y a veces se sigue conociendo con ese nombre.

La ISO 20243 dicta las mejores prácticas de seguridad en todas las fases del ciclo de vida de un producto: diseño, abastecimiento, fabricación, suministro, distribución, mantenimiento y eliminación. Un producto que ha obtenido la certificación O-TTPS ha demostrado un estricto cumplimiento de todas las directrices de seguridad de la norma ISO 20243.

Informes y otra documentación

