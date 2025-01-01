El HCF contempla tres niveles de certificación: Estratégico, Asegurado y No certificado. IBM Cloud mantiene la certificación Estratégico del HCF, que representa el nivel más alto de garantía y solo está disponible para los proveedores de servicio en la nube que permiten al gobierno especificar las condiciones de propiedad y control, así como mayores controles de seguridad.

Los servicios en la nube con la certificación Estratégico son obligatorios para datos del gobierno confidenciales, sistemas de todo el gobierno y sistemas clasificados en el nivel de clasificación de "PROTEGIDO", y son adecuados para otros clientes del gobierno con un perfil de alto riesgo, o para aquellos que buscan protecciones adicionales para sus datos.