El Marco de Certificación de Hosting (HCF) contempla tres niveles de certificación: Estratégico, Asegurado y No certificado. La certificación Estratégico del HCF representa el nivel más alto de garantía y solo está disponible para los proveedores de servicio en la nube que permiten al gobierno especificar las condiciones de propiedad y control, así como mayores controles de seguridad. Los servicios en la nube con la certificación Estratégico son obligatorios para datos del gobierno confidenciales, sistemas de todo el gobierno y sistemas clasificados en el nivel de clasificación de "PROTEGIDO", y son adecuados para otros clientes del gobierno con un perfil de alto riesgo, o para aquellos que buscan protecciones adicionales para sus datos.
IBM Cloud mantiene la certificación Estratégico del HCF para las instalaciones SYD04/zone2 y SYD05/zone3 dentro de la región multizona de Sídney. Los clientes que requieren la certificación del HCF pueden elegir estas zonas con certificación Estratégico del HCF para implementar sus servicios de IBM Cloud.
Consulte la lista de DHA de proveedores de servicios en la nube certificados por el HCF.
¿Tiene preguntas sobre un programa de conformidad? ¿Necesita un informe de conformidad protegido? Podemos ayudarle.