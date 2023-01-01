Conformidad con GXP de IBM Cloud®

GxP es un acrónimo general de un conjunto colectivo de normativas y directrices de "buenas prácticas" aceptadas en todo el mundo, incluidas las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF), las Buenas Prácticas Clínicas (BPC), las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL), las Buenas Prácticas de Farmacovigilancia (BPF) y las Buenas Prácticas de Ingeniería (BPI).

El propósito de las directrices del GxP es garantizar la calidad y la seguridad de los productos en las industrias reguladas, como las que producen alimentos, medicamentos, dispositivos médicos y cosméticos. Cada industria tiene sus propias pautas, pero en general, los requisitos de GxP provienen de estándares acordados y tienden a ser similares de un país a otro.