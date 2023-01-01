Conformidad con GXP de IBM Cloud®

GxP es un acrónimo general de un conjunto colectivo de normativas y directrices de "buenas prácticas" aceptadas en todo el mundo, incluidas las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF), las Buenas Prácticas Clínicas (BPC), las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL), las Buenas Prácticas de Farmacovigilancia (BPF) y las Buenas Prácticas de Ingeniería (BPI).
El propósito de las directrices del GxP es garantizar la calidad y la seguridad de los productos en las industrias reguladas, como las que producen alimentos, medicamentos, dispositivos médicos y cosméticos. Cada industria tiene sus propias pautas, pero en general, los requisitos de GxP provienen de estándares acordados y tienden a ser similares de un país a otro.
IBM Cloud se adhiere a los estándares GxP y ha implementado marcos de control integrales para clientes que despliegan cargas de trabajo GxP reguladas. Estos incluyen ISO 9001, ISO 27001, ISO 27017 e ISO 27018, y funcionalidades como sistemas de gestión de calidad. Las descripciones de servicio (SD) de IBM indican si una oferta determinada mantiene esas certificaciones ISO. Además de IBM Cloud Services que mantiene la ISO 9001, IBM mantiene una certificación corporativa IBM para la ISO 9001, como se detalla en la página ISO 9001.
IBM Cloud es capaz de ofrecer un entorno de nube global seguro y controlado al proporcionar un control documentado de usuarios, procesos, centros de datos, proveedores, gestión de servicios, gestión de cambios y respuesta a incidentes.
