El gobierno del Reino Unido creó el marco G-Cloud para permitir un proceso más rápido y económico para que las organizaciones gubernamentales del Reino Unido firmaran contratos de adquisición con los proveedores de servicios en la nube.
G-Cloud se compone de una serie de acuerdos con proveedores de servicios en la nube y también de un marketplace digital que permite a las organizaciones del sector público británico comparar y adquirir servicios en la nube de proveedores verificados sin necesidad de realizar su propio proceso de revisión independiente.
