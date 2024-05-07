La Ley Federal de Gestión de la Seguridad de la Información de 2002 (FISMA) se creó para garantizar la seguridad de los datos dentro del gobierno federal. Define los requisitos para la seguridad de la información de las agencias federales, así como de los contratistas externos independientes que manejan datos gubernamentales.

Para cumplir con la FISMA, una organización debe realizar revisiones anuales de los programas de seguridad de la información para minimizar los riesgos con una mayor velocidad, rentabilidad y eficiencia. Un proveedor de servicios en la nube (CSP) logra la conformidad con la FISMA mediante el proceso de autorización de FedRAMP.