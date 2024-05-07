La Ley Federal de Gestión de la Seguridad de la Información de 2002 (FISMA) se creó para garantizar la seguridad de los datos dentro del gobierno federal. Define los requisitos para la seguridad de la información de las agencias federales, así como de los contratistas externos independientes que manejan datos gubernamentales.
Para cumplir con la FISMA, una organización debe realizar revisiones anuales de los programas de seguridad de la información para minimizar los riesgos con una mayor velocidad, rentabilidad y eficiencia. Un proveedor de servicios en la nube (CSP) logra la conformidad con la FISMA mediante el proceso de autorización de FedRAMP.
IBM Cloud for Government es compatible con el nivel de impacto alto de FISMA. Las descripciones de servicio (SD) de IBM indican si una oferta determinada mantiene el estado de conformidad con la FISMA. Los siguientes servicios se evalúan cada año.
Además de las certificaciones y estándares del gobierno de EE. UU., los centros de datos de IBM Cloud for Government cumplen con los programas de conformidad globales, industriales y regionales.
¿Tiene preguntas sobre un programa de conformidad? ¿Necesita un informe de conformidad protegido? Nosotros podemos ayudarle.