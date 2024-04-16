El Programa Federal de Gestión de Riesgos y Autorizaciones (FedRAMP) se creó para proporcionar un enfoque estandarizado para evaluar la seguridad de los servicios de computación en la nube, en virtud de la Ley Federal de Gestión de la Seguridad de la Información (FISMA), para su uso por parte de los departamentos y agencias del gobierno de los EE. UU. Cualquier servicio en la nube que utilice una agencia del gobierno federal debe estar autorizado por la FedRAMP, ya sea mediante una autorización provisional (P-ATO) de la Junta de Autorización Conjunta (JAB) o mediante una acreditación de la Agencia (ATO), y debe ser evaluado por una organización de evaluación de terceros (3PAO).

La autorización FedRAMP se otorga en tres niveles de impacto de seguridad (IL): bajo, moderado y alto, según el impacto que la pérdida de datos, incluidos los datos de privacidad, tendría en una organización, con controles cada vez más estrictos requeridos para cada nivel. La autorización FedRAMP de nivel alto es el nivel más alto de autorización.