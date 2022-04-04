La Unión Europea regula el uso y la transferencia de los datos personales de todos los ciudadanos de la UE. Para ayudar a las organizaciones a cumplir con la legislación de la UE, la Comisión Europea (CE) creó un conjunto de cláusulas contractuales tipo (CCT) preaprobadas por la CE.
Estas cláusulas contractuales tipo obligan a las empresas de fuera de la UE a seguir las leyes y prácticas impuestas por la UE. Su uso en un contrato ofrece garantías a cualquier organización que contrate con una empresa de fuera de la UE de que los datos personales se tratarán de conformidad con la legislación de la UE.
En 2021, la CE publicó un nuevo conjunto de CCT, actualizándolas para adaptarlas al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE.
IBM siempre ha hecho de la transferencia de datos responsable, eficaz y transparente el núcleo de sus productos y servicios, y ha utilizado las CCT como principal mecanismo para transferir datos de forma segura. Las CCT de los servicios de IBM Cloud pueden consultarse en la página de las condiciones de IBM. Tenga en cuenta que las CCT de IBM se han actualizado a las nuevas CCT de 2021 implementadas por la Comisión de la UE.
¿Tiene preguntas sobre un programa de conformidad? ¿Necesita un informe de conformidad protegido? Nosotros podemos ayudarle.