La Unión Europea regula el uso y la transferencia de los datos personales de todos los ciudadanos de la UE. Para ayudar a las organizaciones a cumplir con la legislación de la UE, la Comisión Europea (CE) creó un conjunto de cláusulas contractuales tipo (CCT) preaprobadas por la CE.

Estas cláusulas contractuales tipo obligan a las empresas de fuera de la UE a seguir las leyes y prácticas impuestas por la UE. Su uso en un contrato ofrece garantías a cualquier organización que contrate con una empresa de fuera de la UE de que los datos personales se tratarán de conformidad con la legislación de la UE.

En 2021, la CE publicó un nuevo conjunto de CCT, actualizándolas para adaptarlas al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE.