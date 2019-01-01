IBM ayuda a clientes de instituciones financieras de todo el mundo a aplicar la tecnología a los principales procesos y flujos de trabajo empresariales, dotando a estos negocios de automatización, inteligencia y aprendizaje continuo para transformarlo todo, desde las cadenas de suministro y los recursos humanos hasta las finanzas y las operaciones. Está claro que la transformación continua es la nueva normalidad para las instituciones financieras. Como su socio tecnológico estratégico, IBM se compromete a ayudar a las instituciones financieras a ejecutar esa transformación junto con las regulaciones vigentes.