La Agencia de Sistemas de Información de Defensa (DISA) es una agencia del Departamento de Defensa de EE. UU. (DoD) y es responsable de desarrollar y mantener la Guía de Requisitos de Seguridad para Informática en la Nube (CC-SRG).
La CC-SRG define los requisitos de seguridad estandarizados para los servicios en la nube que alojan información, sistemas y aplicaciones del DoD, y proporciona al DoD un marco para evaluar la seguridad de una oferta de servicios en la nube.
Cualquier proveedor de servicios en la nube que aloje información del DoD debe cumplir con el SRG.
IBM Cloud for Government (IC4G) cuenta con la autorización DoD DISA de nivel de impacto 2 y es compatible con los principales estándares y normativas del gobierno estadounidense.
Las descripciones de servicio (SDs) de IBM indican si una oferta determinada mantiene el estado de cumplimiento de nivel de impacto 2 de DISA del DoD. Los siguientes servicios se evalúan cada año.
¿Tiene preguntas sobre un programa de conformidad? ¿Necesita un informe de conformidad protegido? Nosotros podemos ayudarle.