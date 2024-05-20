La Agencia de Sistemas de Información de Defensa (DISA) es una agencia del Departamento de Defensa de EE. UU. (DoD) y es responsable de desarrollar y mantener la Guía de Requisitos de Seguridad para Informática en la Nube (CC-SRG).

La CC-SRG define los requisitos de seguridad estandarizados para los servicios en la nube que alojan información, sistemas y aplicaciones del DoD, y proporciona al DoD un marco para evaluar la seguridad de una oferta de servicios en la nube.

Cualquier proveedor de servicios en la nube que aloje información del DoD debe cumplir con el SRG.