IBM Cloud se compromete a proporcionar una plataforma segura y de confianza para nuestros clientes y a garantizar el cumplimiento de la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la UE. Esta página describe los procesos que IBM ha puesto en marcha para cumplir con la DSA.

A. Obligaciones de DSA del proveedor de servicios intermediario

El punto de contacto único de IBM para facilitar la comunicación con la Comisión Europea y los destinatarios de los Servicios de IBM Cloud es abuse@softlayer.com.

Política de uso aceptable consolidada de IBM/Softlayer

La Política de Uso Aceptable ("PUA") que aparece a continuación describe el uso inaceptable y prohibido de los Servicios de IBM Cloud (los "Servicios"), así como los procedimientos utilizados para abordar las reclamaciones por infracciones de la PUA. Esta política se suma a cualquier otro término y condición bajo los cuales IBM le proporciona los Servicios.

Los clientes que utilizan la plataforma de IBM Cloud son responsables de garantizar que el uso del Servicio y el contenido cumplen con todas las leyes aplicables, incluidas las leyes en las que el Servicio o el contenido se cargan, alojan, almacenan, acceden o utilizan, y de implementar las restricciones necesarias para prohibir el uso por cualquier individuo (por ejemplo, restricciones al acceso de menores) o en cualquier jurisdicción, según sea necesario para cumplir con dichas leyes.

IBM Cloud no conserva el acceso a las capacidades de moderación de los datos y contenidos de los clientes en la plataforma IBM Cloud; no obstante, nos reservamos el derecho a adoptar todas las medidas que se consideren oportunas para cumplir con la legislación aplicable, incluida la suspensión del acceso público a los sistemas y servicios que infrinjan la Política, así como la rescisión de los servicios.

Para notificar a IBM una infracción de esta PUA, o para informar de una actividad ilegal desde un recurso de IBM Cloud, envíe un correo electrónico a abuse@softlayer.com y proporcione detalles suficientes para describir el problema. IBM investigará con prontitud y, cuando sea posible, enviará una notificación a la entidad denunciante una vez que se haya alcanzado una resolución. Las preguntas sobre esta Política (p. ej., si está permitido algún uso contemplado) deben dirigirse a abuse@softlayer.com.

AUP

Los servicios cloud no pueden utilizarse para realizar ninguna actividad o alojar contenido que:

(1) sea ilegal, fraudulento, perjudicial, malintencionado, obsceno u ofensivo;

(2) amenace o viole los derechos de otras personas;

(3) interrumpa o obtenga (o tenga la intención de interrumpir o obtener) el acceso no autorizado a los datos, los servicios, las redes o los entornos informáticos dentro o fuera de IBM;

(4) envíe mensajes no solicitados, abusivos o engañosos de cualquier tipo; o

(5) distribuya cualquier tipo de malware.

El Cliente no podrá utilizar los Servicios Cloud: i) para la minería de criptomonedas, a menos que IBM acuerde lo contrario por escrito; o ii) si el fallo o la interrupción de los Servicios Cloud pudiera provocar la muerte, lesiones corporales graves o daños a la propiedad o al medio ambiente.

El Cliente no podrá:

(1) aplicar ingeniería inversa a ninguna parte de un Servicio Cloud;

(2) ceder o revender el acceso directo a un Servicio Cloud a un tercero ajeno a la Empresa del Cliente; o

(3) combinar un Servicio Cloud con el valor añadido del Cliente para crear una solución con la marca del Cliente que este comercialice a sus clientes usuarios finales, a menos que IBM acuerde lo contrario por escrito.

IBM podrá suspender o limitar, en la medida necesaria, el uso por parte del Cliente de un Servicio de IBM Cloud si determina razonablemente que existe un incumplimiento de la PUA. IBM avisará antes de una suspensión en la medida en que sea comercialmente razonable. Si la causa de una suspensión puede subsanarse razonablemente, IBM notificará las medidas que el Cliente debe tomar para restablecer los Servicios de IBM Cloud. Si el Cliente no lleva a cabo dichas acciones en un plazo razonable, IBM podrá cancelar los Servicios de IBM Cloud.

Solicitudes de información del gobierno

IBM Cloud cumple con todas las leyes locales y regionales al gestionar solicitudes de información del gobierno, incluida la Ley de Servicios Digitales de la UE (DSA). Para el servicio de citaciones y otras solicitudes del gobierno para obtener información, envíe un correo electrónico a subpoenas@softlayer.com.

Como proveedor de servicios de centros de datos, centrados en la entrega de infraestructura de servidores bajo demanda, IBM Cloud no conserva ni gestiona el acceso directo a los datos y contenidos de los clientes alojados desde nuestra infraestructura, ya que es responsabilidad directa de nuestros clientes.

A menos que se estipule lo contrario mediante una cláusula de confidencialidad o equivalente, IBM notificará a nuestro cliente sobre la solicitud, incluida la información que se proporcionó a los agentes de gobierno al servicio de la solicitud.

B. Obligaciones de DSA de la plataforma en línea

En la medida en que el Catálogo de IBM Cloud se califique como "plataforma en línea" según la DSA, se aplicarán los siguientes puntos:

1. Los usuarios de Cloud Catalog pueden presentar reclamaciones a IBM dentro de los seis meses posteriores a cualquier decisión de IBM de realizar cualquiera de las siguientes acciones sobre la base de que la información proporcionada por el usuario constituye contenido ilegal o es incompatible con los términos y condiciones de servicio:

a. inhabilitar el acceso a la información, o

b. suspender o cancelar los servicios, la cuenta o la capacidad de monetizar la información proporcionada por el usuario.

Estas quejas pueden enviarse a abuse@softlayer.com. Si el proceso de gestión de reclamaciones de IBM no resuelve la disputa, los usuarios tienen derecho a seleccionar un organismo extrajudicial de resolución de disputas (que esté certificado según lo contemplado por la DSA) para ayudar a resolver la disputa. El organismo de resolución de litigios extrajudicial certificado no tiene autoridad para imponer una resolución vinculante de la disputa, pero IBM se comprometerá de buena fe con el organismo de resolución de litigios extrajudicial certificado con el fin de resolver la disputa.

2. Los "señaladores de confianza", tal y como se definen en la DSA, pueden enviar avisos a abuse@softlayer.com sobre la presencia de contenido ilegal en IBM Cloud. Estas notificaciones tendrán prioridad y serán procesadas y resueltas por IBM sin demoras indebidas.

3. Según lo dispuesto por la DSA, a 31 de enero de 2025, el número medio de usuarios activos mensuales durante los seis meses anteriores es de aproximadamente 962 000.