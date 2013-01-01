Conformidad de IBM Cloud®: CSA STAR

Ilustración que muestra a una persona interactuando con la interfaz de un sistema, alrededor de la cual hay un escudo de seguridad y un globo terráqueo en un pedestal
¿Qué es la CSA STAR?

Cloud Security Alliance (CSA) es una organización independiente sin ánimo de lucro dirigida por una amplia coalición de profesionales y corporaciones del sector y se dedica a promover la seguridad en la computación en la nube.

CSA es el creador del registro de seguridad, confianza, garantía y riesgo (STAR), un registro público que documenta los controles de seguridad y privacidad de los proveedores de computación en la nube para ayudar a los clientes a seleccionar proveedores que manejen datos de forma segura.

Las organizaciones con una certificación CSA STAR de nivel 1 han realizado una rigurosa autoevaluación para verificar que sus controles de seguridad y privacidad cumplen con dos estándares diferentes: la ISO 27001:2013 y los criterios de la matriz de controles en la nube (CCM) de CSA.
Posicionamiento de IBM

IBM publica anualmente sus cuestionarios de la iniciativa de evaluación consensuada de autoevaluación (CAIQ) de nivel 1 de la CSA, que incluyen autoevaluaciones de IBM Cloud® Infrastructure (IaaS), IBM Cloud Platform (PaaS) e IBM Cloud Services (SaaS). Una amplia gama de servicios VPC, PaaS y SaaS de IBM han logrado la certificación CSA STAR de nivel 2 por parte de una firma de auditoría externa.

Servicios

Los servicios de IBM Cloud que obtuvieron la certificación CSA STAR de nivel 2 mediante una auditoría externa de terceros se enumeran en este documento:

ISO 27001 / 27017 / 27018 / 27701 - Lista de productos certificados IBM Enterprise & Technology Security (PaaS y SaaS) (PDF, 594 KB)

Recursos Registro CSA STAR
 Los listados de CSA STAR de nivel 1 y la certificación CSA STAR de nivel 2 se encuentran aquí
Dé el siguiente paso

¿Tiene preguntas sobre un programa de conformidad? ¿Necesita un informe de conformidad protegido? Nosotros podemos ayudarle.

 Ver más programas de conformidad