BaFin es la Autoridad de Supervisión Financiera Federal alemana que regula las instituciones financieras en Alemania. La BaFin es responsable de mantener la integridad y la estabilidad de los mercados financieros alemanes, y las instituciones que operan en el sector financiero alemán están obligadas a cumplir con la normativa de la BaFin.

La BaFin ha publicado una guía sobre externalización en la nube para ayudar a las empresas de servicios financieros a valorar y evaluar los servicios de un proveedor en la nube, especialmente en lo relativo a la seguridad de los datos, la privacidad, los derechos de los usuarios y el cumplimiento de la legislación alemana.