La Autoridad Australiana de Regulación Prudencial (APRA) es una autoridad estatutaria independiente que supervisa las instituciones bancarias, de seguros y de pensiones y promueve la estabilidad del sistema financiero en Australia. La APRA establece un amplio marco de normas básicas y guías prácticas que las instituciones reguladas deben cumplir. Estas normas establecen una serie de requisitos en relación con la solidez financiera, la gestión de los riesgos, la gobernanza y la ciberseguridad.
Informes y otra documentación
Las normas y guías prácticas de ciberseguridad comprenden:
• Norma prudencial CPS 232 Gestión de la continuidad del negocio
• Norma prudencial CPS 234 Seguridad de la información
• Guía práctica prudencial CPG 220 Gestión de riesgos
• Guía práctica prudencial CPG 235 Gestión del riesgo de los datos
• Guía práctica prudencial CPG 234 Seguridad de la información
IBM ha desarrollado un documento de orientación para las entidades reguladas por la APRA, explicando cómo las capacidades de seguridad de IBM Cloud pueden permitir el cumplimiento de las regulaciones de ciberseguridad de la APRA. Para solicitar una copia del documento de orientación, póngase en contacto con su representante de IBM.
