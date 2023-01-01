La Autoridad Australiana de Regulación Prudencial (APRA) es una autoridad estatutaria independiente que supervisa las instituciones bancarias, de seguros y de pensiones y promueve la estabilidad del sistema financiero en Australia. La APRA establece un amplio marco de normas básicas y guías prácticas que las instituciones reguladas deben cumplir. Estas normas establecen una serie de requisitos en relación con la solidez financiera, la gestión de los riesgos, la gobernanza y la ciberseguridad.

Informes y otra documentación

Las normas y guías prácticas de ciberseguridad comprenden:



• Norma prudencial CPS 232 Gestión de la continuidad del negocio

• Norma prudencial CPS 234 Seguridad de la información

• Guía práctica prudencial CPG 220 Gestión de riesgos

• Guía práctica prudencial CPG 235 Gestión del riesgo de los datos

• Guía práctica prudencial CPG 234 Seguridad de la información