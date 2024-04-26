Estimador de costes de IBM® Cloud

Tarificación estimada de IBM Cloud

Encuentre la estimación de costes más baja para la configuración que más le convenga. Utilice esta calculadora de precios en la nube para configurar los productos de IBM Cloud® y generar estimaciones de costes fiables.

  • Comparar configuraciones.
  • Consulte cómo se determina su tarificación.
  • Obtenga consejos sobre cómo ahorrar dinero.
  • Descargar cotizaciones de tarificación.
1. Seleccionar un servicio

Haga clic en "Ir al catálogo" y, a continuación, use la barra de navegación para buscar su producto.
2. Añadir a la estimación

Seleccione su plan de tarificación y los detalles de configuración. A continuación, haga clic en «Añadir a la estimación».
3. Calcular y ahorrar

Introduzca sus datos de uso y haga clic en "Calcular coste". Si hay una forma de guardar, aparecerá un mensaje.
4. Revisar estimación

Haga clic en "Revisar estimación". Desde el panel de detalles, puede descargar la cotización o crear una instancia.
Recursos Documentación
Lea los detalles sobre cómo puede estimar los costes de IBM Cloud.
Mejoras de 2020
Obtenga más información sobre las mejoras del estimador de costes de la nube.

