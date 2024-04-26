Configure, compare y exporte tarificación fiable
Encuentre la estimación de costes más baja para la configuración que más le convenga. Utilice esta calculadora de precios en la nube para configurar los productos de IBM Cloud® y generar estimaciones de costes fiables.
Haga clic en "Ir al catálogo" y, a continuación, use la barra de navegación para buscar su producto.
Seleccione su plan de tarificación y los detalles de configuración. A continuación, haga clic en «Añadir a la estimación».
Introduzca sus datos de uso y haga clic en "Calcular coste". Si hay una forma de guardar, aparecerá un mensaje.
Haga clic en "Revisar estimación". Desde el panel de detalles, puede descargar la cotización o crear una instancia.
El estimador de costes de IBM Cloud ofrece tarificación fiable.